Konsorcjum w składzie: Unibep i SBB Energy z Opola najpierw zbuduje dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie źródło kogeneracyjne na paliwo gazowe, oparte na układzie silników gazowych, a następnie będzie je serwisować. Łączna wartość kontraktu to ok. 885,7 mln zł netto, z czego dla Unibep przypada kwota ok. 589,7 mln zł netto.

Nowe źródło ciepła dla Krakowa

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE kontynuuje prace w celu uruchomienia nowego źródła ciepła dla miasta na terenie krakowskiej elektrociepłowni. Spółka podpisała umowę z wykonawcą na budowę źródła kogeneracyjnego opartego na dwóch zespołach silników gazowych, każdy o mocy elektrycznej 49,9 MWe i cieplnej około 50 MWt. Będzie to pierwsze tak nowoczesne źródło ciepła w Elektrociepłowni Kraków. Prace budowlano-montażowe potrwają od 31 do 34 miesięcy.

Unibep – ogromna inwestycja później serwis

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlano-montażowych związanych z budową elektrociepłowni gazowej opartej na agregatach kogeneracyjnych. Nowe źródło będzie składało się z zespołu łącznie 10 silników gazowych wyposażonych w sprężarki powietrza i generatory wraz z kompletnymi instalacjami paliwowymi, elektrycznymi, spalinowymi oraz instalacjami odzysku i rozpraszania ciepła. Inwestycja obejmie również dostawę niezbędnej armatury i układów pomiarowych oraz późniejsze świadczenie usług serwisowych, gwarantujących utrzymanie wysokich parametrów technicznych układu. Po wykonaniu instalacji przewidziane jest świadczenie prac serwisowych.

– Dziękujemy za zaufanie. Unibep konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji portfela zamówień, w tym rozwoju segmentu budownictwa energetycznego spółki. Umowa z PGE na budowę źródła kogeneracyjnego w Krakowie jest obecnie naszym największym kontraktem w energetyce, ale nie jedynym. Równolegle, między innymi, prowadzimy podobny kontrakt - to jest budowę układu kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni w Elblągu. Do wszystkich naszych budów podchodzimy z najwyższą atencją. Zależy nam na sprawnej realizacji i partnerskich relacjach z inwestorami - powiedziała Ewelina Karp-Kręglicka, członek zarządu Unibep, dyrektor techniczny i rozwoju spółki

Unibep - rozwój segmentu energetycznego

Budownictwo energetyczne jest najmłodszym segmentem budowlanym w strukturach Unibep, funkcjonującym od końca 2021 roku. Od tego czasu spółka z Bielska Podlaskiego aktywnie angażuje się w transformację polskiej energetyki w kierunku gospodarki zero- i niskoemisyjnej. Działania tego segmentu koncentrują się na założeniach zielonej gospodarki, obejmującej m.in. instalacje kogeneracyjne, kotłownie gazowe oraz ciepłownicze systemy rozproszone. Spółka realizuje również projekty związane z modernizacją istniejących systemów opalanych węglem w kierunku układów niskoemisyjnych.

