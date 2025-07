Bardzo cieszymy się, że firma WKK Polska dołączyła do grona najemców MLP Business Park Łódź. To kolejny krok potwierdzający atrakcyjność naszej inwestycji, która jako nowoczesny miejski park logistyczny oferuje elastyczne i kompleksowe rozwiązania dla firm z różnych branż. Doskonała lokalizacja, zaledwie 10 km od centrum Łodzi i w pobliżu kluczowych węzłów autostradowych, czyni ten projekt idealnym miejscem do prowadzenia działalności wymagającej szybkiej i sprawnej logistyki. Elastyczne podejście do potrzeb najemcy, w tym możliwość wcześniejszego dostępu do części obiektu, odzwierciedla naszą strategię budowania trwałych relacji i wspierania partnerów biznesowych na każdym etapie współpracy.