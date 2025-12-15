Panattoni Park Kielce rozwija się – czwarta hala 13 000 m² w realizacji

Joanna Klimas Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowoczesne budynki klasy A w Panattoni Park Kielce

Projekt Panattoni Park Kielce obejmuje cztery budynki o łącznej powierzchni prawie 70 tys. m². Trzy z nich zostały już oddane do użytkowania, a czwarty (o powierzchni 13 tys. m²) jest w trakcie realizacji. Elastyczne moduły parku pozwalają dostosować powierzchnie do potrzeb klientów z różnych branż.

Strategiczna lokalizacja

Inwestycja położona jest przy granicy administracyjnej Kielc, w pobliżu drogi ekspresowej S7 oraz węzła Kielce Zachód (Niewachlów II), łączącego drogi S7 i 74. Dogodne położenie między Warszawą a Krakowem oraz łatwy dostęp do ważnych tras krajowych zwiększa znaczenie regionu świętokrzyskiego na logistycznej mapie Polski.

Panattoni jako pierwszy deweloper wprowadził w tym rejonie nowoczesne powierzchnie klasy A, co znacząco podniosło atrakcyjność lokalnego rynku dla firm z sektora logistyki, produkcji i e-commerce.

– „Panattoni dostrzegło potencjał regionu świętokrzyskiego już na wczesnym etapie jego rozwoju. Dziś Kielce stają się coraz ważniejszym punktem na mapie krajowych sieci dystrybucyjnych. Nasze inwestycje w tym regionie nie tylko odpowiadają na potrzeby biznesu, ale też wzmacniają pozycję świętokrzyskiego jako wschodzącego ośrodka logistyczno-produkcyjnego” – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director w Panattoni.

Magazyny klasy A przyciągnęły najemców z sektora automotive i logistyki

Pierwszym najemcą Panattoni Park Kielce jest dystrybutor z branży automotive, który wynajął ponad 4700 m², w tym ok. 800 m² powierzchni biurowej. Kielce stanowią dla firmy strategiczny punkt w łańcuchu dostaw, umożliwiający sprawną obsługę regionu świętokrzyskiego i sąsiednich województw.

Drugi najemca, operator logistyczny, zajmie 4800 m², w tym 800 m² powierzchni biurowej. Firma rozwija działalność w regionie, przenosząc operacje do magazynu klasy A, który zapewni wyższe standardy przechowywania oraz wsparcie dla operacji typu cross-dock.

– „Kielce zyskują coraz większe znaczenie w sieciach dystrybucyjnych, a nowoczesne inwestycje, takie jak Panattoni Park Kielce, odpowiadają na potrzeby rynku ogólnopolskiego i lokalnego. Cieszy nas, że dwie renomowane firmy wybrały naszą inwestycję – to dowód na rosnącą atrakcyjność regionu i skuteczność naszej oferty” – mówi Joanna Pilich, Senior Leasing Manager w Panattoni.

