Znacząca sprzedaż na podkarpackim rynku nieruchomości przemysłowych

Na rynku magazynowym w Rzeszowie miała miejsce znacząca transakcja. Park logistyczny Panattoni Park Rzeszów Airport III o powierzchni 33 tys. mkw. został sprzedany międzynarodowej grupie inwestycyjnej specjalizującej się w nowoczesnej i zrównoważonej infrastrukturze przemysłowej oraz funduszowi inwestycyjnemu.

Kompleks składający się z dwóch budynków jest w pełni skomercjalizowany. Jedna z hal została przygotowana w systemie BTS dla operatora logistycznego, a druga jest wynajmowana przez przedsiębiorstwa z branży logistyki, e-commerce, produkcji oraz przez instytucje publiczne. Obiekt uzyskał certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, co potwierdza wdrożenie rozwiązań ograniczających zużycie energii i wody.

Park Rzeszów Airport III – strategiczna lokalizacja

Jak podkreśla Michał Stanisławski, Co-Head of Capital Markets Poland w Panattoni, Rzeszów jest jednym z najlepiej funkcjonujących rynków magazynowych w Polsce. Panattoni Park Rzeszów Airport III zlokalizowany jest pomiędzy autostradą A4 a pasem startowym lotniska Rzeszów–Jasionka, co zapewnia szybki i wygodny dostęp do głównych korytarzy transportowych prowadzących w kierunku Wrocławia, Krakowa i Lwowa.

Silna obecność inwestycyjna w regionie

Inwestycja sąsiaduje z innymi projektami Panattoni, w tym m.in. z parkami Rzeszów Airport I i II, Panattoni Park Rzeszów North oraz realizacjami BTS, w tym powstającą obecnie nowoczesną fabryką dla Grupy BSH. Łącznie deweloper dostarczył dotychczas w województwie podkarpackim ponad 330 tys. mkw. powierzchni przemysłowej, a kolejne 110 tys. mkw. znajduje się w realizacji. Wszystkie obiekty Panattoni w regionie są w pełni wynajęte.

