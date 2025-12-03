Murator Remontuje #2: Wylewka samopoziomująca Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Z 17 tys. mkw. powierzchni hali C1, ponad 10 tys. mkw. już wynajęto pierwszemu najemcy

Miejski kompleks City Point Targówek powiększy się o nową halę C1, której realizację rozpoczął Peakside Capital Advisors. W uroczystej inauguracji budowy wzięli udział przedstawiciele inwestora oraz generalnego wykonawcy, firmy Depenbrock Polska.

Hala zaoferuje 17 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego ponad 10 tys. mkw. zostało już wynajęte. Nowym najemcą została jedna z wiodących firm z sektora produktów spożywczych. Choć inwestycja jest w fazie realizacji, Peakside prowadzi już zaawansowane rozmowy dotyczące kolejnych najemców.

Michał Berus, przedstawiciel generalnego wykonawcy i kierownik budowy w Depenbrock Polska, podzielił się szczegółami realizacji inwestycji:

Jako Depenbrock Polska rozpoczynamy realizację kolejnego obiektu w ramach City Point Targówek - hali C1 o powierzchni około 17 000 mkw. To projekt wymagający wysokiej precyzji inżynieryjnej, m.in. ze względu na zaawansowaną infrastrukturę jednego z przyszłych najemców, który na swojej powierzchni zaplanował chłodnię oraz mroźnię o temperaturze -20°C. Aktualnie prowadzimy wzmocnienie podłoża kolumnami przemieszczeniowymi oraz realizujemy prace przygotowawcze pod fundamenty. Cieszymy się z kontynuacji współpracy z Peakside przy projekcie, który wyróżnia się skalą i złożonością techniczną.

Nowa hala C1 w City Point Targówek powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Hala C1 powstaje na zrewitalizowanym terenie, gdzie wcześniej przeprowadzono prace rozbiórkowe i porządkowe. Obiekt zaoferuje moduły magazynowe z przestrzenią przeznaczoną na biura i część socjalną, odpowiadając w ten sposób na potrzeby rynku. Hala umożliwia również prowadzenie lekkiej działalności przemysłowej. Zakończenie prac i przekazanie hali do użytkowania zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku.

Realizacja hali odbywa się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Projekt uwzględnia adaptację do zmian klimatycznych poprzez:

łagodzenie efektu wyspy ciepła dzięki zastosowaniu jasnych powierzchni fasad oraz białego i zielonego dachu,

instalacje fotowoltaiczne,

wykorzystanie wody deszczowej do celów sanitarnych.

Dodatkowo zaplanowano test szczelności i pomiary termowizyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną poprzez zapewnienie izolacyjności przegród i optymalizację zapotrzebowania na energię.

W przypadku każdego modułu załadunek będzie możliwy przez doki rozładunkowe oraz bramy z poziomu „0”.

Budynek będzie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej i ogrzewany systemem centralnego ogrzewania (c.o.).

Zdecydowano się również na naturalne doświetlenie hali poprzez świetliki dachowe, które zajmą 5–12% powierzchni dachu.

W trosce o komfort i zdrowie pracowników przygotowane zostaną strefy rekreacji, w tym miejsca wypoczynku i integracji. Projekt hali przewiduje również stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz zadaszone wiaty rowerowe.

Hala będzie ubiegać się o potrójną certyfikację: BREEAM, LEED oraz WELL HSR.

City Point Targówek – największy park logistyczny w granicach Warszawy

Zlokalizowany na terenie dawnej strefy przemysłowej, City Point Targówek to największy park logistyczny w granicach Warszawy. Docelowo kompleks ma osiągnąć 100 000 mkw. powierzchni pod dachem. Obiekt zaprojektowano z myślą o wielofunkcyjności – obsługuje zarówno tradycyjną logistykę miejską, lekką produkcję, jak i specjalistyczne działalności o niestandardowym profilu. Dzięki położeniu w mieście zapewnia łatwy dostęp do komunikacji publicznej oraz głównych tras wylotowych. City Point Targówek jest częścią portfela miejskiej logistyki rozwijanego przez joint venture Partners Group i Peakside Capital Advisors.

