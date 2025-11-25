Tischnera Green Park w Krakowie. Powstaje nowoczesny biurowiec projektu Q-ARCH

Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Tischnera Green Park, Kraków – co to za inwestycja?

Tischnera Green Park to powstający wielofunkcyjny kompleks biurowców i hoteli spółki Stalprodukt, które zajmą obszar ok. 8 ha u styku ulic Tischnera i Wadowickiej w Krakowie. To już kolejna inwestycja biurowa w tej okolicy – w pobliżu znajdują się m.in. biurowce „Kreo” oraz Tischnera Office.

Na inwestycję Tischnera Green Park składać się będą liczne obiekty biurowo-hotelowo-usługowe. W ramach pierwszego etapu powstają 3 jedenastokondygnacyjne budynki hotelowe z częścią konferencyjną. Pod każdym z nich znajdzie się dwukondygnacyjny garaż podziemny, a w nich łącznie ok. 2135 miejsc dla samochodów. Na dachach garaży zaplanowano łąki. Realizacja I etapu zakończy się 31 sierpnia 2027 r.

i Autor: Stalprodukt/ Materiały prasowe Wizualizacja biurowca Tischnera Office Park w Krakowie

Ekologiczny i pojemny

W październiku 2023 r. spółka poinformowała, iż dysponuje pozwoleniem na budowę biurowca o 9 kondygnacjach nadziemnych i 2 podziemnych i łącznej powierzchni ok. 28,5 tys. m². Jak podano, powierzchni biurowej w obiekcie będzie ok. 24 tys. m². Realizacja inwestycji ruszyła pod koniec 2023 r.

Pod biurowcem Tischnera Green Park znajdzie się miejsce dla 384 samochodów, a w parterze pomieszczenia handlowo-usługowe. Inwestor zakłada, że obiekt uzyska wysoką ocenę BREAAM, wstępny wynik – poziom „Outstanding”. Oznacza to skupienie na ekologii – przewidziano m.in. układ trigeneracji, panele fotowoltaiczne oraz możliwość wykorzystywania w budynku „zielonego” wodoru. W ramach inwestycji powstaną także:

fragment drogi publicznej,

ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Tischnera oraz ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszy wzdłuż ul. Wadowickiej (łączna długość ok. 190 m).

Biurowiec Tischnera Green Park – wizualizacje projektu Q-ARCH

Na wizualizacjach widać przeszklony biurowiec o prostej, nowoczesnej formie. Ciekawym detalem jest zaprojektowany na frontowej elewacji ogromny zegar (główne wejście, wyróżnione dwupiętrowym podcieniem, znajdzie się od strony ul. Wadowickiej). Najemców obiektu z pewnością ucieszy wewnętrzny dziedziniec z elementami zieleni, który zaprojektowano jako taras rekreacyjny. Za projekt budynku odpowiada pracownia Q-ARCH.

