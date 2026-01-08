Wielofunkcyjna Elektrownia Powiśle: od przemysłowej historii do nowoczesnego centrum

Dobra 42, Warszawa

Rewitalizacja Elektrowni Powiśle była procesem długotrwałym, a prace projektowe rozpoczęły się już w 2008 roku. Kompleks został zakupiony przez Tristan Capital Partners i White Star Real Estate w 2015 roku, a oficjalne otwarcie części handlowej po modernizacji miało miejsce 20 maja 2020 roku. W kolejnych etapach oddawano do użytku pozostałe funkcje, w tym hotel i apartamenty.

Zdegradowany obszar, który przez dziesiątki lat służył jako pierwsza elektrownia w Warszawie, przeszedł gruntowną metamorfozę. Dzięki wizji pracowni APA Wojciechowski Architekci, historyczny kompleks przekształcił się w wielofunkcyjne centrum, łączące biura, hotel, apartamenty oraz luksusowe butiki i restauracje. Taka różnorodność sprawia, że przyciąga ludzi o różnych potrzebach, zarówno na zakupy, jak i do pracy, zamieszkania czy wypoczynku.

Dużym wyzwaniem dla architektów było zachowanie i integracja cennej, zabytkowej tkanki dawnej elektrowni, która powstała w 1904 roku. Zespół APA Wojciechowski Architekci z wielką starannością przeprowadził remont i adaptację oryginalnych obiektów.

Nowe budynki, wkomponowane w historyczną zabudowę, czerpią inspirację z industrialnego dziedzictwa miejsca. Ich elewacje powtarzają motyw stalowych konstrukcji wypełnionych cegłą i szkłem, co nadaje całości spójny, harmonijny charakter. Dzięki temu Elektrownia Powiśle zachowuje swój unikalny klimat, jednocześnie oferując przestrzeń na zakupy, gastronomię oraz strefę Day Spa & Wellness.

Lokalizacja Warszawa, ul. Leszczyńska, Wybrzeże Kościuszkowskie, Zajęcza, Dobra Inwestor Tristan Capital Partners i White Star Real Estate Projekt APA Wojciechowski Architekci Powierzchnia całkowita 90 795 mkw. Powierzchnia użytkowa (z parkingami podziemnymi) 73 008 mkw. Realizacja 2021 r.

i Autor: serwis prasowy/ Materiały prasowe Elektrownia Powiśle w Warszawie, proj. APA Wojciechowski Architekci

Nowa Sukcesja w Łodzi stawia na rozrywkę

Aleje Politechniki 1, Łódź

Wielkie otwarcie centrum handlowego w Łodzi miało miejsce 18 grudnia 2024 roku. Choć nie wszystkie atrakcje są dostępne, większość sklepów i punktów usługowych działa.

Nowoczesne centrum po kilku latach zamknięcia i gruntownej przebudowy ponownie tętni życiem, oferując mieszkańcom i turystom zintegrowaną przestrzeń do zakupów, rozrywki i spędzania wolnego czasu.

W centrum działa już około 100 sklepów i punktów usługowych. Wśród nich znajdują się zarówno znane marki modowe, takie jak Sinsay, Monnari, HalfPrice, Diverse, jak i sklepy z artykułami do domu, drogerie, elektronika, czy artykuły zoologiczne. Klientów przyciąga również największa w województwie łódzkim Biedronka. Strefa gastronomiczna oferuje różnorodne kuchnie, od fast-foodów po restauracje i kawiarnie.

Nowa Sukcesja prezentuje zupełnie nową koncepcję, znacznie poszerzającą ofertę handlową o potężną strefę rozrywkową. Jej największą atrakcją, jest zajmująca ponad 20 000 mkw. strefa rozrywki Hopa Lupa. Chociaż otwarcie pełnej strefy następuje etapami, Hopa Lupa to jeden z największych krytych parków rozrywki w Europie. Oferuje szereg atrakcji, takich jak:

park trampolin,

tor gokartowy,

strefa bump cars,

strefa ninja,

karuzele i liczne zjeżdżalnie,

park linowy,

ponad 120 automatów do gier,

Mini City dla dzieci i tematyczne salki urodzinowe.

W Nowej Sukcesji działa kino Helios, kręgielnia Król Kul oraz siłownia. Pojawiła się także Akademia Artystyczna Artia, oferująca zajęcia taneczne. Tuż obok Hopa Lupa znajduje się pierwszy w Polsce sklep z zabawkami tureckiej sieci Armağan Toys.

To centrum jest przykładem adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych. Atrakcje inspirowane są najlepszymi obiektami na świecie. Zastosowane rozwiązania, takie jak rozbudowane parki trampolin, tory gokartowe czy strefa wirtualnej rzeczywistości, świadczą o dążeniu do zapewnienia najnowszych form rozrywki. Nowa Sukcesja to nie tylko miejsce na szybkie zakupy, ale docelowo cel sam w sobie na wyjście rekreacyjne.

Właścicielem Nowej Sukcesji jest turecka firma Amush Investment Group, na której czele stoi biznesmen Sabri Bekdas. Firma nabyła obiekt w 2022 roku, inwestując w jego transformację i ponowne otwarcie.

Lokalizacja Łódź, Aleje Politechniki 1 Inwestor Amush Investment Group Projekt MURO Architekci Powierzchnia całkowita 120 651 mkw. Realizacja 2024 r.

i Autor: UM Łódź/ Materiały prasowe Nowa Sukcesja w Łodzi

San Park Piaseczno. Największy Retail Park na Mazowszu

Puławska 56A Puławska 56B Puławska 56C Puławska 56D, Puławska 56E, Mysiadło

SAN PARK Piaseczno, oficjalnie znany również jako San Park Mysiadło, to największy w województwie mazowieckim park handlowy. Otwarty 4 września 2024 roku, kompleks oferuje blisko 55 000 mkw. powierzchni najmu (GLA) i mieści prawie 40 sklepów, zlokalizowanych w pięciu połączonych budynkach oraz kilku wolnostojących obiektach.

San Park Piaseczno, którego generalnym wykonawcą była firma Mirbud, a inwestorem ED SAN III Sancak, jest dobrym miejscem na kompleksowe zakupy. Oferuje szeroką gamę sklepów i usług, w tym m.in. Sinsay, Jula, Aldi, Action, CCC, Rossmann, Media Expert, a także restauracje i punkty usługowe. Klienci mogą także skorzystać z oferty wielkopowierzchniowego sklepu budowlanego Castorama oraz popularnych dyskontów spożywczych.

Lokalizacja Mysiadło, Puławska 56A Puławska 56B Puławska 56C Puławska 56D, Puławska 56E, Inwestor ED SAN III SANCAK Sp. K Powierzchnia użytkowa 21 000 mkw. Realizacja 2024 r. Generalny wykonawca Mirbud S.A.

Co powstaje przy San Parku w Piasecznie (Mysiadle) ?

Przy San Parku w Piasecznie (w Mysiadle) powstaje nowy budynek, który będzie należał do firmy AGATA S.A., co oznacza dalszą rozbudowę kompleksu handlowego. Prace rozpoczęły się 16 stycznia 2025 r. i mają zakończyć się 25 lutego 2026 r.

i Autor: Artur Hojny/ Super Express San Park Piaseczno to największy park handlowy na Mazowszu

Kompleks Góraszka. Kiedy powstanie nowe centrum pod Warszawą?

Przelotowa 1, Góraszka

Kompleks Góraszka, znany także jako Projekt Góraszka, to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji handlowo‑rozrywkowych realizowanych obecnie w Polsce. Inwestycja powstaje na terenie dawnego lotniska w miejscowości Góraszka, tuż pod Warszawą, w gminie Wiązowna. Inwestycja jest częścią szeroko zakrojonej koncepcji mixed-use, czyli łączenia funkcji handlowych, usługowych, rozrywkowych i rekreacyjnych w jednej, zintegrowanej przestrzeni.

Architekci zaplanowali przestrzeń z poszanowaniem dla lokalnego środowiska i krajobrazu – blisko Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – wprowadzając do projektu liczne rozwiązania proekologiczne, takie jak zielone dachy, systemy retencji wody opadowej oraz instalacje fotowoltaiczne.

W styczniu 2025 roku inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, co pozwala rozpocząć prace przygotowawcze oraz ogłosić przetargi na budowę infrastruktury komunikacyjnej. Główna faza realizacji ruszy w 2026 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 rok. Projekt powstanie etapowo i obejmie zarówno budowę centrum handlowego, jak i obiektów rozrywkowych oraz rekreacyjnych.

Kompleks Góraszka będzie nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym o powierzchni użytkowej od 56 000 do 65 000 mkw. GLA. W jego skład wejdą m.in.:

centrum handlowe z ok. 120–170 sklepami i butikami,

hipermarket Auchan oraz market budowlany Leroy Merlin,

wielosalowe kino,

nowoczesny aquapark i klub fitness,

bogata strefa gastronomiczna z restauracjami, kawiarniami i lokalami typu drive-thru,

kompleksowy parking z ponad 1 700 miejscami postojowymi oraz rozwiązaniami dla komunikacji zbiorowej.

Już od maja 2022 roku na terenie kompleksu działa park tematyczny Majaland Warsaw, który powstał dzięki współpracy Nhood z belgijską grupą Plopsa i funduszem inwestycyjnym Momentum Capital. Obiekt oferuje ponad 30 propozycji rozrywkowych dla rodzin i cieszy się dużym zainteresowaniem w regionie.

Inwestycja w Góraszce realizowana jest zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa. Cały projekt ma zostać certyfikowany w systemie BREEAM New Construction oraz BREEAM Communities na poziomie Excellent, co oznacza zaangażowanie w aspekty środowiskowe, społeczne i urbanistyczne. Inwestor planuje również wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania energią i zielenią miejską, m.in. poprzez tworzenie zielonych dachów oraz zbiorników retencyjnych dla wody deszczowej.

Lokalizacja Przelotowa 1, Góraszka Inwestor Ceetrus Projekt pracownia architektoniczna SUD Architekt Polska Realizacja Start budowy zaplanowano na 2026 r., a jej zakończenie na 2028 r. Zarządzanie projektem Nhood Services Poland

i Autor: Mat. inwestora Nhood/ Materiały prasowe Centrum rozrywkowo-handlowe Projekt Góraszka - wizualizacje

Galeria Młociny w Warszawie stawia na rozrywkę

Zgrupowania AK "Kampinos" 15, Warszawa

Galeria Młociny to nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w Warszawie, zlokalizowane na Bielanach. Od momentu otwarcia w 2019 roku, wyróżnia się innowacyjnym podejściem do przestrzeni handlowej, stawiając mocny akcent na rozrywkę i gastronomię. W ubiegłym roku podpisano umowy z nowymi najemcami, którzy zajmą łączną przestrzeń o powierzchni ponad 3 200 mkw. Dodatkowo na przedłużenie współpracy zdecydowało się aż 28 marek, a kontrakty te obejmują ok. 9 000 mkw.

Strefa gastronomiczna i rozrywkowa na dachach jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Galerii Młociny. Strefę gastronomiczną stworzyło studio Broadway Malyan. Została ona podzielona na trzy części: Halę Hutnik, Dechy na Bielanach i Karuzelę. Przestronne, zielone tarasy oferują nie tylko liczne restauracje i kawiarnie, ale także strefy relaksu, place zabaw dla dzieci oraz przestrzenie eventowe. Jest to dobre miejsce do spędzania wolnego czasu, spotkań towarzyskich i organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Latem odbywają się tu cykliczne, międzypokoleniowe potańcówki.

Obiekt oferuje szeroki wybór sklepów – ponad 200 punktów handlowo-usługowych, w tym popularne sieci odzieżowe, sportowe, elektroniczne, a także duży hipermarket. Starannie dobrany mix najemców, z naciskiem na modę, lifestyle i usługi, odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów. Część najemców, jak np. CCC, DUKA czy Home & you dodatkowo relokowało swoje salony, by lepiej dopasować zajmowaną przestrzeń do potrzeb swoich klientów.

Galeria Młociny mocno stawia na rozrywkę, w jej skład wchodzi nowoczesne Multikino, kręgielnia, klub fitness, czy też przestrzenie dla dzieci.

Centrum znajduje się przy węźle komunikacyjnym Młociny, który łączy metro, tramwaje i autobusy, co sprawia, że jest łatwo dostępne dla mieszkańców Warszawy i okolic. Odwiedzający mają do dyspozycji 2 000 miejsc postojowych.

Galeria Młociny to przykład nowoczesnego centrum handlowego, które ewoluuje z miejsca transakcyjnego w centrum spotkań, rozrywki i spędzania wolnego czasu. Wartość inwestycji sięga 220 milionów euro.

Lokalizacja Warszawa, Zgrupowania AK "Kampinos" 15 Inwestor Echo Investment oraz Unibail-Rodamco-Westfield Projekt Kuryłowicz & Associates i Chapman Taylor Powierzchnia ok. 71 000 mkw. Realizacja 2019 r.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Galeria Młociny – Zgrupowania AK „Kampinos” 15

Wola Park i Ogrody Urlicha z plażą

Górczewska 124, Warszawa

Centrum Wola Park otworzyło swoje podwoje po raz pierwszy jesienią 2002 roku, zajmując teren po dawnych Zakładach Ogrodniczych Ulrichów, od tego czasu przeszło wiele znaczących modernizacji, stając się miejscem, gdzie zakupy są tylko jednym z wielu elementów bogatej oferty. Obecnie jest to przestrzeń, która śmiało wytycza nowe standardy dla centrów handlowych, integrując innowacje z dbałością o środowisko i społeczność lokalną. Potwierdzają to certyfikaty BREEAM.

W Centrum Wola Park regularnie otwierane są nowe sklepy, a istniejące salony poddawane są modernizacjom. Dzięki temu asortyment jest zawsze aktualny i odpowiada na zmieniające się trendy. Obecnie zmodernizowano strefę food court, również Tchibo powróciło do Wola Parku w nowej odsłonie, łącząc sklep z kawiarnią. Dodatkowo, powstała strefa co-workingowa zaprojektowana przez Mocolocco, oferująca m.in. drewniane alkowy z ładowarkami i ekranami. Zmotoryzowani odwiedzający mogą skorzystać z 4 000 miejsc.

Współdzielnik: Społeczny Inkubator w Sercu Wola Parku

Centrum wykracza poza tradycyjną rolę handlową, stając się również Miejscem Aktywności Lokalnej (MAL). Szczególnie istotnym elementem jest tu Współdzielnik – pierwszy taki koncept w polskim centrum handlowym. Jest to otwarta, ogólnodostępna przestrzeń, która została stworzona z myślą o integracji i rozwoju lokalnej społeczności. Służy jako miejsce do organizacji spotkań sąsiedzkich, warsztatów, prelekcji, a także jako swobodna przestrzeń do spędzania czasu w gronie znajomych czy rodziny. Odbywają się tu zajęcia o różnorodnej tematyce, od warsztatów manualnych i artystycznych, przez zajęcia językowe, po warsztaty rozwoju osobistego. Jest to przestrzeń do nauki i zdobywania nowych umiejętności. Jednym z istotnych elementów Współdzielnika jest idea dzielenia się zasobami. Można tu np. pożyczyć narzędzia, książki, czy wymieniać się przedmiotami, co wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej i minimalizowania odpadów.

Ogrody Ulricha: Zielona Oaza Rozrywki i Smaku

Dawne Ogrody Ulricha w Wola Parku to miejsce, w którym historia spotyka nowoczesny styl życia. Zachowano zabytkowe szklarnie, Willę Ulricha oraz Zieloną Chatę, które przypominają o bogatej historii tego miejsca, a zrewitalizowana, historyczna przestrzeń, stanowi unikalne połączenie natury, gastronomii i bogatej oferty kulturalnej. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie:

Food Hall w szklarniach. W klimatycznych wnętrzach zabytkowych szklarni mieści się nowoczesny Food Hall. Oferuje on szeroki wybór kuchni świata, piekarnio-kawiarnię i pijalnię czekolady,

koncerty na żywo, występy komediowe, warsztaty, pub quizy, a w sezonie letnim także kino pod chmurką na piaszczystej plaży,

taneczne potańcówki,

spotkania wolontariuszy i warsztaty ogrodnicze, promujące ideę wspólnego pielęgnowania zieleni, prezentowane są też sadzonki i plony różnorodnych roślin i warzyw.

Przestrzeń zachęca do aktywności fizycznej i relaksu. Dostępna jest piaszczysta plaża z leżakami, boiska do siatkówki plażowej, piłkarzyki i stoły do tenisa stołowego (sprzęt do wypożyczenia bezpłatnie). W sezonie letnim organizowane są również zajęcia jogi, a zimą działa tu lodowisko.

Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę rozrywkową, zapewniającą bezpieczną i ciekawą zabawę.

Lokalizacja Warszawa, Górczewska 124 Inwestor Ingka Centres Polska Sp. z o.o. (należąca do grupy IKEA) Projekt Za projekt Wola Parku odpowiadały różne biura na przestrzeni lat, w tym m.in. LAB3 Architekci oraz pracownia WXCA odpowiedzialni za przebudowę i kompleksową obsługę projektową. Powierzchnia ok. 61 850 mkw. (handlowo-usługowa) Powierzchnia Ogrodów Ulricha ok. 2 500 mkw. (komercyjna), ok. 73 000 mkw. (użytkowa)

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Plaża przy Wola Park

Wilanów Park. Pierwsze od dawna tak duże centrum handlowe planowane w stolicy

Miasteczko Wilanów, Warszawa. Dokładny adres będzie podany bliżej terminu otwarcia

Wilanów Park, projekt wyróżniający się zarówno rozmiarem, jak i innowacyjnym podejściem do handlu i rozrywki, stanowi pierwszą od wielu lat tak dużą inwestycję handlową w Warszawie. Oficjalna data otwarcia obiektu jest planowana na około 2028 rok.

Centrum obejmie powierzchnię handlową o wielkości 51 253 mkw., która pomieści 166 lokali. Ponadto, w jego skład wejdzie ponad 2,2-hektarowy park miejski oraz rozległy zielony dach o powierzchni 14 tysięcy mkw.

Wilanów Park planowany jest jako miejsce nie tylko na zakupy, ale jako doświadczenie lifestylowe. Odwiedzający będą mogli skorzystać z szerokiej gamy sklepów z modą, licznych punktów gastronomicznych, różnorodnych usług, placówek zdrowotnych oraz miejsc dedykowanych kulturze, co ma spełnić zróżnicowane potrzeby klientów.

Projekt przewiduje również nowoczesną strefę kinową oraz przestronne obszary rozrywkowe, w których będzie można spędzać wolny czas w gronie rodzinnym. Całość dopełnią zielone przestrzenie, zachęcające do relaksu i aktywności na świeżym powietrzu.

Projekt Wilanów Park ma powstać z naciskiem na zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania ekologiczne. Zielony dach ma zbierać wodę deszczową i wspierać bioróżnorodność, a panele fotowoltaiczne wykorzystywać energię słoneczną. Dodatkowo, energooszczędne oświetlenie LED minimalizować będzie zużycie energii, a system monitoringu zużycia wody i energii w czasie rzeczywistym będzie optymalizować zasoby.

Dla zachęcenia do ekologicznych form transportu przewidziano ścieżki rowerowe, ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz liczne parkingi rowerowe. Deweloperzy aktywnie dążą do uzyskania certyfikatów ekologicznych BREEAM, co dodatkowo potwierdzi prośrodowiskowy charakter projektu.

Położenie Wilanów Park w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy gwarantuje mu rolę lokalnego centrum życia mieszkańców. Dogodne połączenia komunikacyjne, w tym strategiczna lokalizacja przy południowej obwodnicy Warszawy, sprawią, że kompleks będzie łatwo dostępny dla mieszkańców całego miasta, a także stanie się magnesem dla inwestorów. Zmotoryzowani klienci będą mieli do dyspozycji 1 750 miejsc parkingowych. Inwestycja będzie oddziaływać na obszar zamieszkiwany przez około 2,8 mln osób, znajdujący się w zasięgu 30 minut jazdy. Szacuje się, że obiekt będzie odwiedzany przez blisko 10 mln klientów rocznie, a całkowita wartość projektu wynosi 200 mln euro.

Lokalizacja Miasteczko Wilanów, Warszawa. Dokładny adres będzie podany bliżej terminu otwarcia Inwestor Ceetrus i Apsys Powierzchnia 51 253 mkw. Realizacja Oficjalna data otwarcia obiektu jest planowana na około 2028 r.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Manufaktura w Łodzi. Ikoniczne centrum z nowymi inwestycjami

Karskiego 5, Łódź

Manufaktura to prawdziwy przykład udanej rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego. Pierwotnym architektem kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego był Hilary Majewski (od 1872 roku). Podczas przebudowy na centrum handlowe, szczególną uwagę zwrócono na zachowanie unikalnej, XIX-wiecznej atmosfery pofabrycznych budynków. Dominują tu stare, nieotynkowane, czerwone cegły, które harmonijnie współgrają z nowoczesnymi, przeszklonymi elementami.

Renomowana brytyjska firma designerska Virgile & Stone we współpracy z biurem architektonicznym Sud Architectes z Lyonu odpowiadała za projekt wnętrz galerii oraz przestrzeni publicznych na rynku. Ich celem było stworzenie miejsca, które silnie nawiązuje do historii Łodzi i jej włókienniczej tożsamości.

Na terenie Manufaktury odrestaurowano 90 000 mkw. zabytkowych wnętrz, stworzono ponad 3-hektarowy rynek (oficjalnie nazwany Rynkiem Włókniarek Łódzkich w 2017 roku), wybudowano parkingi na 3 500 samochodów i posadzono 600 drzew.

Najważniejsze inwestycje i rozwój na przestrzeni lat

Od momentu otwarcia w 2006 roku Manufaktura stale się rozwija, nieustannie adaptując się do zmieniających się potrzeb rynku i klientów. W 2009 roku nastąpiło otwarcie czterogwiazdkowego hotelu Andel's, należącym do sieci Vienna International Hotels.

W latach 2019-2020 Manufaktura przeszła gruntowny remont o wartości około 90 milionów złotych. W jego ramach przebudowano między innymi część restauracyjną, czyli popularny food court, który zyskał nowoczesny szklany dach. Rok 2023 przyniósł otwarcie szóstego w Polsce salonu popularnej marki Primark o powierzchni 3 300 metrów kwadratowych. Dodatkowo, w tym samym roku uruchomiono jedną z największych inwestycji ekologicznych ostatnich lat: farmę fotowoltaiczną, składającą się z 1 218 paneli solarnych zamontowanych na dachu budynku galerii handlowej. Natomiast w 2024 roku oferta Manufaktury poszerzyła się o nowych najemców oraz liczne restauracje.

Planowane inwestycje i perspektywy na przyszłość

Zaplanowano również kolejne działania, aby jeszcze bardziej umocnić pozycję obiektu jako centrum handlowo-rozrywkowe i kulturalne:

nowe sklepy sportowe, w tym powiększony salon Nike (około 500 mkw.) oraz S'portofino,

rozwój strefy rozrywki. Planowana jest modernizacja kręgielni Grakula i Manufaktury Wspinania, a także zagospodarowanie nowych powierzchni, aby poszerzyć ofertę rozrywkową, np. poprzez stworzenie większej przestrzeni dla centrum rozrywki "Jazda!",

łącznik z przystankiem kolejowym. Manufaktura uzyskała pozwolenie na budowę łącznika między pasażem centrum a przystankiem kolejowym Łódź Polesie. Ta inwestycja ma potrwać około 10 miesięcy i ma na celu ułatwienie dostępu do kompleksu z transportu publicznego, wzorując się na rozwiązaniach znanych z warszawskich Złotych Tarasów czy Galerii Krakowskiej.

Lokalizacja Łódź, Karskiego 5 Inwestor Początkowo projekt zrealizowała francuska firma Apsys Polska. W 2012 roku Manufaktura została nabyta przez Union Investment Real Estate, niemiecki fundusz nieruchomości, a Apsys wciąż pozostaje jej zarządcą. Powierzchnia około 270 000 mkw., z czego powierzchnia handlowa wynosi około 110 000 mkw. Realizacja 2006 r.

i Autor: Michał Węzowski/wikipedia/ Creative Commons

