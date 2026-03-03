Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa krakowska siedziba dla Rolls-Royce plc jest już gotowa. Za jej realizację odpowiadało Tétris Poland, spółka JLL specjalizująca się w projektowaniu i aranżacji wnętrz komercyjnych. Inspiracją przy tworzeniu wnętrz była działalność najemcy, który dostarcza produkty i usługi w zakresie silników odrzutowych i systemów napędowych do zastosowań lądowych, morskich i lotniczych. Dziś jego silniki napędzają jedną trzecią światowej floty samolotów pasażerskich dalekiego zasięgu, ponad połowę floty samolotów biznesowych dalekiego zasięgu oraz samoloty wojskowe Boeing.

i Autor: Tétris/ Materiały prasowe

i Autor: Tétris/ Materiały prasowe

Szybka realizacja prestiżowego biura w Unity Tower

Realizacja krakowskiego biura w kompleksie Unity Tower wyróżniała się rygorystycznym podejściem do bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeń biurowa, zlokalizowana na 6. piętrze budynku, obejmuje ponad 1 000 mkw. Warto podkreślić, że powierzchnia nie była wcześniej wynajmowana i została zagospodarowana od stanu deweloperskiego w zaledwie kilka miesięcy. Koncepcję wnętrza opracowała firma The Senator Group.

Wnętrze inspirowane kobaltem, Krakowem i inżynierią

Nowe biuro oferuje elastyczną przestrzeń z ponad 70 stanowiskami, rozmieszczonymi w czterech strefach open space. Projekt łączy styl marki z lokalnym klimatem Krakowa. Charakterystyczny kobaltowy kolor pojawia się w wykończeniu kuchni i wykładzin, a lokalny akcent podkreśla dziesięciometrowa fototapeta z panoramą Rynku Głównego i Sukiennic. W recepcji uwagę każdego odwiedzającego przyciąga realistyczny model samolotu Boeing 787 Dreamliner, symbolicznie nawiązujący do profilu działalności firmy.

Pani Marta Janiszek, Senior Architect w Tétris, opowiada o wyzwaniach i przebiegu procesu realizacji nowego biura, podkreślając zarówno wystrój, jak i rygorystyczne standardy bezpieczeństwa:

Udało nam się harmonijnie połączyć korporacyjną tożsamość Rolls-Royce'a – wyrażającą się w nawiązaniach do lotnictwa i charakterystycznej kolorystyce marki – z ciepłymi, drewnianymi akcentami oraz lokalnym, artystycznym charakterem Krakowa. Stworzyliśmy przestrzeń, która jest nie tylko funkcjonalna i piękna, ale przede wszystkim bezpieczna i inspirująca dla zespołu. To dowód na to, że dobry design zawsze idzie w parze z przemyślaną inżynierią.

i Autor: Tétris/ Materiały prasowe

Projekt wnętrz zaplanowano z myślą o komforcie i elastyczności. Jednym z udogodnień jest pokój dla rodzica z dzieckiem. Przewidziano także osiem sal konferencyjnych, w tym dwie z możliwością łączenia dzięki mobilnej ścianie. Pracownicy docenią wielofunkcyjną kuchnię, która służy nie tylko do przygotowywania posiłków, ale także jako przestrzeń relaksu i spotkań w większym gronie przy stolikach. Dostawa i montaż mebli kuchennych oraz stałych zabudów zostały zrealizowane przez Tétris w ramach usługi Design and Build.

Surowy charakter wnętrz łagodzą betonowe słupy konstrukcyjne, obłożone siatkową strukturą, po której pnie się naturalna roślinność. Dzięki temu masywne słupy zostały optycznie odciążone, a zieleń wprowadza przyjazny akcent do przestrzeni. W strefach komunikacyjnych wykorzystano fornirowane lamele drewniane, które dodatkowo ocieplają wnętrze.

i Autor: Tétris/ Materiały prasowe

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W projekcie biura dla Rolls-Royce plc szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo. Standardy BHP przewyższały typowe realizacje fit-outowe, a nad przestrzeganiem procedur czuwał dedykowany inspektor BHP oraz kontroler ze strony klienta. Każdy etap prac był dokładnie monitorowany – od narzędzi po strefy pracy – a dzięki stałej komunikacji i szkoleniom powstała silna kultura bezpieczeństwa, spójna z wartościami marki i jej dbałością o jakość.

Źródło: Tétris

