Sieć ALDI w Polsce wciąż rośnie

Nowe, a zarazem trzecie centrum dystrybucyjne ALDI w Emilianowie pod Warszawą zostało oficjalnie uruchomione. Dzięki niemu dyskont zwiększy sprawność dostaw w centralnej oraz północno-wschodniej części kraju.

Obecnie sieć ALDI w Polsce obejmuje ponad 400 sklepów i zatrudnia przeszło 4 800 pracowników. Firma konsekwentnie stawia na rozwój – w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła sieć sprzedaży o ponad 30%. Równolegle dba o rozwój infrastruktury magazynowej, dysponując obecnie trzema centrami dystrybucyjnymi: w Bydgoszczy, Chorzowie i Emilianowie.

Emilianów – kluczowa lokalizacja logistyczna

Lokalizacja centrum dystrybucyjnego ALDI w gminie Radzymin, na terenie z pięcioma węzłami zjazdowymi z drogi ekspresowej S8, umożliwia przejęcie części operacji dotychczas realizowanych w Bydgoszczy i Chorzowie. Obiekt zapewni sprawniejszą obsługę sklepów w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, łódzkim i lubelskim. Dzięki dogodnemu położeniu trasy dostaw mogą zostać skrócone nawet o 25%, co przełoży się na niższe koszty transportu, bardziej efektywną logistykę oraz mniejszy wpływ na środowisko.

Centrum logistyczne w CTPark Warsaw Emilianów

Pierwsze centrum logistyczno-dystrybucyjne ALDI na Mazowszu zajmuje niemal cały budynek WEMI 01 w CTPark Warsaw Emilianów.

Podwarszawski kompleks został wyposażony w nowoczesne rozwiązania logistyczne, w tym technologię przeładunku w łańcuchu chłodniczym (cold chain logistics), obsługę przyjęć i wysyłek kilkuset ciężarówek dziennie oraz miejsca postojowe dla niemal 70 pojazdów. W planach jest również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kWp, która wspomoże ekologiczne zasilanie obiektu.

ALDI zajmuje blisko 80% powierzchni pierwszego etapu parku, obejmującej prawie 90 ramp rozładunkowych oraz rozbudowaną infrastrukturę chłodniczą – w tym strefę chłodni o powierzchni około 9 700 m² oraz mroźnię o metrażu 3 400 m². Instalacja chłodnicza glikolowa jest ważnym elementem optymalizacji energetycznej budynku. Ciepło odpadowe zostanie wykorzystane dzięki systemowi wymienników do ogrzewania wody użytkowej oraz posadzki pod mroźniami.

O bezpieczeństwo obiektu dba zaawansowany system przeciwpożarowy z funkcją oddymiania transferowego mroźni, a naświetla w elewacji i dachu zwiększają komfort pracy. Budynek przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Outstanding.

Deweloper planuje rozbudowę CTPark Warsaw Emilianów o drugi budynek o powierzchni przekraczającej 43 000 m². Docelowo kompleks będzie składał się z trzech hal produkcyjno-magazynowych, co da w sumie ponad 119 000 m² powierzchni.

Źródło: CTP Polska

