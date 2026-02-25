Nowy stadion Ruchu Chorzów. Kluczowe daty i tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego. W przeciwieństwie do standardowego przetargu, ten model pozwala zamawiającemu na prowadzenie rozmów z zaproszonymi wykonawcami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Termin składania wniosków : Wykonawcy mają czas do 24 marca 2026 roku, do godziny 12:00 na złożenie dokumentów.

: Wykonawcy mają czas do 24 marca 2026 roku, do godziny 12:00 na złożenie dokumentów. Wstępny harmonogram: Po badaniu wniosków (ok. 30 dni) rozpocznie się dialog, który ma potrwać około 90 dni. Dopiero po jego zakończeniu oferenci zostaną zaproszeni do składania ostatecznych ofert cenowych.

Nowa Cicha 6 będzie powstawać etapami

Inwestycja została zaplanowana w taki sposób, aby przebudowa nie wymusiła zaprzestania działalności sportowej. Realizacja podzielona jest na pięć etapów, z których pierwszy stanowi część gwarantowaną zamówienia, a pozostałe są objęte prawem opcji.

Etap I: Serce stadionu i wymogi Ekstraklasy

Pierwszy, priorytetowy etap musi zostać ukończony w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy. Obejmuje on:

Budowę nowej trybuny głównej wraz z budynkiem klubowym i niezbędnym zapleczem.

Realizację boiska głównego oraz treningowego z kompletną infrastrukturą.

Zapewnienie pojemności na poziomie minimum 6 000 miejsc siedzących.

Spełnienie wymogów licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy (systemy bezpieczeństwa, oświetlenie, nagłośnienie, VAR).

Etapy II-V: Droga do pełnej pojemności

Kolejne fazy inwestycji, uruchamiane w ramach prawa opcji zależnie od finansowania, zakładają:

Etap II i IV : Budowa trybun bocznych z zadaszeniem.

: Budowa trybun bocznych z zadaszeniem. Etap III : Realizacja największej trybuny, która pozwoli osiągnąć docelową pojemność stadionu i spełnić wymagania kategorii III UEFA.

: Realizacja największej trybuny, która pozwoli osiągnąć docelową pojemność stadionu i spełnić wymagania kategorii III UEFA. Etap V: Finałowe zagospodarowanie terenu, w tym place publiczne, strefy wejściowe oraz retencja wód opadowych.

Wysoka poprzeczka dla wykonawców

Zamawiający, ADM Serwis, stawia surowe warunki firmom chcącym podjąć się tego zadania. Aby ubiegać się o kontrakt, wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 20 latach zaprojektował i wybudował stadion o pojemności co najmniej 20 000 widzów (lub dwa obiekty na 15 000 miejsc). Wartość pojedynczej zrealizowanej roboty budowlanej nie może być niższa niż 150 000 000 zł brutto. Dodatkowo, na etapie składania ofert, firmy będą musiały wnieść wadium w imponującej kwocie 3 000 000 zł.

Więcej niż sport – miejsce dla Chorzowian

Nowa Cicha 6 ma być domem Ruchu Chorzów, ale koncepcja wykracza poza ramy stadionu piłkarskiego. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni otwartej, integrującej dzielnice i służącej codziennej aktywności mieszkańców. Etap V przewiduje powstanie docelowego układu komunikacyjnego, place publiczne i nasadzenia zieleni, co uczyni z kompleksu nowoczesną tkankę miejską.

