Jak poinformował w swoich social mediach Łukasz Porębski, Radny Dzielnicy Żoliborz, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury omawiano szczegóły projektu, który od lat wzbudza emocje wśród mieszkańców stolicy. Wspólne przedsięwzięcie PKP S.A., spółki XCity Investments oraz dewelopera Ghelamco (znanego m.in. z budowy Warsaw Spire) wchodzi w kluczową fazę planowania.

Kiedy ruszy remont Dworca Gdańskiego w Warszawie?

Choć deweloper dysponuje już pozwoleniem na budowę, machina inwestycyjna czeka na „zielone światło” z Ministerstwa Infrastruktury w kwestii przekazania terenu. Według zaprezentowanego harmonogramu:

Lata 2027–2029: To przewidywany termin realizacji głównego budynku.

24 miesiące: Tyle ma potrwać sama budowa obiektu łączącego funkcję dworcową i biurową.

Jak będzie wyglądał nowy Dworzec Gdański w Warszawie?

Nowy Dworzec Gdański nie będzie jedynie punktem na mapie kolejowej. To ambitny projekt typu mixed-use. Co dokładnie zaplanowano?

Funkcja transportowa (3 poziomy):

Poziom -1: Bezpośrednie połączenie z peronami oraz tunelem metra.

Parter: Główna hala obsługi pasażerów z kasami i punktami usługowymi.

Antresola: Nowoczesna poczekalnia dla podróżnych.

Nad częścią dworcową wyrośnie bryła licząca około 12 kondygnacji (w tym 10 pięter biur klasy A).

Dodatkowo, wewnątrz obiektu przewidziano miejsce na stałą wystawę poświęconą wydarzeniom Marca ’68, co nada inwestycji wymiar symboliczny. Choć inwestycja administracyjnie leży w Śródmieściu, jej wpływ odczuje przede wszystkim Żoliborz. Zmiany obejmą również układ komunikacyjny w okolicach ul. ks. Indrzejczyka, co ma poprawić płynność ruchu w tej części dzielnicy.

Wizualizacje nowego Dworca Gdańskiego w Warszawie

Dworzec tymczasowy: gdzie kupimy bilety?

Inwestorzy zapewniają, że obsługa pasażerów zostanie utrzymana przez cały okres trwania robót. Powstanie dworzec tymczasowy, który zostanie zlokalizowany po północnej stronie obecnego budynku (w rejonie dawnej myjni samochodowej).

Realizacja projektu przypadnie na niezwykle wymagający okres dla warszawskiej siatki kolejowej. Przebudowa Dworca Gdańskiego może zbiec się w czasie z modernizacją linii średnicowej oraz remontem Dworca Wschodniego. Oznacza to, że stacja będzie musiała przejąć znaczną część ruchu pasażerskiego, co stanowi ogromne wyzwanie logistyczne.

Archiwalne zdjęcia Dworca Gdańskiego

