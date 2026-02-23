Rusza przetarg na wschodnią obwodnicę Namysłowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zainicjował postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę wschodniej obwodnicy Namysłowa. To strategiczna inwestycja dla miasta i całego województwa opolskiego, która ma rozwiązać problem narastającego ruchu tranzytowego. Nowa trasa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 i połączy jej wlot od strony Oleśnicy z drogą krajową nr 39.

Zgodnie z harmonogramem, oferty od potencjalnych wykonawców zostaną otwarte 31 marca. Inwestor, czyli ZDW w Opolu, zakłada, że prace budowlane zakończą się do końca listopada 2028 roku.

Polecamy: Obwodnica Łomży od dziś cała przejezdna! Koniec tłoczenia się na jednej jezdni

Północna obwodnica Krakowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowoczesna infrastruktura dla regionu opolskiego

Projekt obwodnicy zakłada budowę kompleksowej infrastruktury drogowej, która zapewni płynność i bezpieczeństwo ruchu. Na trasie zaplanowano trzy skrzyżowania o ruchu okrężnym:

na przecięciu z drogą wojewódzką nr 451 (ul. Oleśnicka),

na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1125 O (ul. Grunwaldzka),

na połączeniu z drogą powiatową nr 1101 O (ul. Oławska).

Kluczowymi elementami inwestycji będą również obiekty inżynieryjne. Wybudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową relacji Kalety – Wrocław Popowice oraz most nad rzeką Widawą. Projektanci pomyśleli także o niechronionych uczestnikach ruchu – w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 39 powstanie tunel dla pieszych i rowerzystów.

Obwodnica to dopiero początek w Namysłowie?

Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 to pierwszy, ale niezwykle ważny krok w kierunku odciążenia układu komunikacyjnego Namysłowa. Trasa ta zapewnia strategiczne połączenie z drogą ekspresową S8, co generuje znaczny ruch.

Jednocześnie przez miasto przebiega droga krajowa nr 39, dla której również planowana jest obwodnica. Ta inwestycja znajduje się jednak na liście rezerwowej Rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Oznacza to, że jej realizacja będzie możliwa dopiero w przypadku pojawienia się oszczędności po zakończeniu projektów z listy podstawowej. Mieszkańcy i kierowcy zyskają więc realną ulgę, ale na pełne wyprowadzenie tranzytu z miasta trzeba będzie jeszcze poczekać.

Materiał powstał przy wsparciu AI.

Zobacz galerię: Rekonstrukcja Twierdzy Kraków nad Północną Obwodnicą Krakowa

26