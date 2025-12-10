Obwodnica śródmiejska w Warszawie z nowymi terminami. Kiedy budowa I etapu?

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obwodnica śródmiejska Warszawy – nowy harmonogram budowy I etapu

Obwodnica śródmiejska (lub też obwodnica Śródmieścia) to realizowana od czasów PRL-u wewnętrzna obwodnica stolicy, łącząca ze sobą centralne dzielnice. Biegnie mostem Gdańskim oraz ulicami: Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopową, Towarową, Raszyńską, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Dziś do domknięcia ringu brakuje jedynie obwodnicy Pragi – zapowiadanej od dwóch dekad trasy, która połączy Pragę-Południe z Targówkiem. Zgodnie z oryginalnymi planami miała ona mieć po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Podzielona na etapy inwestycja od lat nie może wystartować – mimo rozstrzygania kolejnych przetargów i wydawania kolejnych milionów. Impas trwa już od 20 lat. Czy jest szansa, że w końcu trasa powstanie, a jeśli tak, to kiedy? W grudniu 2025 r. praski radny Robert Migas przekazał w mediach społecznościowych uzyskany od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nowy harmonogram realizacji I etapu obwodnicy Pragi (od ul. Radzymińskiej do ronda Wiatraczna, bez tunelu pod rondem):

koniec 2027: ukończenie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję ZRID (drogowe pozwolenie na budowę),

2029: uzyskanie decyzji ZRID i start prac nad projektami wykonawczymi odcinka,

2030–2033: przetarg na budowę i budowa.

Oznacza to, że I odcinek obwodnicy Pragi ma być gotowy w 2033 r. (o ile nie będzie opóźnień na żadnym z etapów). Przypomnijmy, że latem 2025 r. otwarto oferty w przetargu na projektanta I etapu inwestycji.

Co z pozostałymi etapami obwodnicy Śródmieścia w Warszawie?

Jak wspomniano, inwestycję podzielono na trzy etapy:

I: od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej,

II: od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba,

III: tunel pod rondem Wiatraczna.

Etap I, jak opisano, ma być gotowy w 2033 r. Z kolei odcinek II od 2024 r. jest w projektowaniu. Zadanie za blisko 1,5 mln zł wykonuje firma Databout, a projekt (w 5 wariantach) ma być gotowy w lipcu 2026 r. Projektant uzyska też decyzję środowiskową dla tego z wariantów, który wskażą urzędnicy. Dopiero po wykonaniu tego kroku możliwe będzie podjęcie kolejnych, tj. przygotowanie projektów wykonawczych i budowa. Jak podaje SZRM:

Opracowanie [firmy Databout - przyp. red.] ma uwzględniać co najmniej pięć wariantów. (...) Dla wariantu pierwszego założono połączenie obwodnicy z ciągiem ul. Odrowąża dwiema estakadami. Relacja obwodnicy z ul. Starzyńskiego zapewniana byłaby poprzez skrzyżowanie na jednym poziomie. Wariant drugi zakłada rozdzielenie jezdni obwodnicy na dwie odnogi przed rondem „Żaba”: jedną w stronę ul. Odrowąża i drugą prowadzoną pod nasypem kolejowym, łączącą się z ul. Starzyńskiego dwiema estakadami. W ramach takiego rozwiązania zapewnione byłoby połączenie obwodnicy z ul. Odrowąża poprzez skrzyżowanie z wyspą centralną. Wariant trzeci zakłada rozwiązania przyjęte w wariancie pierwszym oraz przeniesienie przystanków komunikacji miejskiej pod wiadukt kolejowy. Dwa kolejne warianty mają przedstawiać autorską propozycję wykonawcy. Ponadto wybrany wykonawca będzie miał za zadanie przygotować analizy i prognozy ruchu, w tym makro i mikrosymulacje ruchu dla każdego z proponowanych wariantów.

Najbardziej problematyczny jest etap III, czyli tunel. Obecnie miasto nie podaje terminu ani kosztu budowy tunelu obwodnicy pod rondem Wiatraczna. Przypomnijmy, że tunel pod rondem ma umożliwić swobodny przejazd w osi północ-południe (od al. Stanów Zjednoczonych w kierunku ul. Wiatracznej). Jego realizację skomplikowały jednak plany budowy 3. linii metra na Pradze-Południe (obecnie zapowiadanej na lata 2028–2032). Pod rondem obwodnica skrzyżuje się z tunelami i stacją metra, z czego to obwodnica ma przebiegać głębiej. Usprawni to funkcjonowanie metra (płytsza stacja to mniej schodów do pokonania dla pasażerów), ale sprawia też, że inwestycja drogowa staje się droższa.

Aktualnie projektant 3. linii metra (konsorcjum firm ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. oraz METROPROJEKT Sp. z o.o.) pracuje nie tylko nad zleconym odcinkiem, ale też przyszłym wyglądem okolic ronda Wiatraczna. Miasto planuje bowiem likwidację ronda i przekształcenie go w zwykłe skrzyżowanie. Pętla tramwajowa ma zostać przesunięta z placu w kierunku wschodnim, a al. Stanów Zjednoczonych nie będzie już obiegać ronda od południa, tylko skrzyżuje się z al. Grochowską po północno-zachodniej stronie obszaru.

i Autor: Metro Warszawskie/ Materiały prasowe Wizualizacja okolic stacji metra M3 Rondo Wiatraczna