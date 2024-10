Karpatka wydrążyła już całkiem sporo tunelu niedaleko Rzeszowa. Maszyna idzie jak burza!

13:06

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: GDDKIA Tak powstaje droga ekspresowa S19 na odcinku Rzeszów Południe - Babica

Karpatka wydrążyła już 180 metrów tunelu na Podkarpaciu. Pobiegnie nim ekspresowa S19. To budowa prowadzona w zagrożeniu metanowym. Dwunawowy tunel pod wzgórzem Grochowiczna drążony jest przez uzbrojoną po zęby w różnego rodzaju czujniki maszynę TBM o nazwie Karpatka.

Spis treści

Droga ekspresowa S19 Rzeszów Południe – Babica – zakres prac

Ponad 2-km tunel (dokładnie 2,3 km) powstaje na około 10-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica na Podkarpaciu.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Inwestycja kosztuje 2,2 mld zł.

W ramach inwestycji powstanie węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości 2,3 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

Tunel na S10 Rzeszów – Babica

To jedna z inwestycji do której przygotowanie zajęło około roku. Tyle trwało dozbrajanie, przygotowanej już do pracy maszyny do drążenia tuneli (TBM) o imieniu Karpatka. Stało się to konieczne po tym, jak podczas badania gruntu w miejscu, gdzie jest budowany tunel, odkryto metan.

Konieczne stało się przeprojektowanie i uzbrojenie maszyny w wiele dodatkowych systemów bezpieczeństwa i czujników, które umożliwiają bezpieczną pracę urządzenia w zagrożeniu metanowym. Maszyna TBM musiała zostać przeprojektowana tak, by spełniała wymogi unijnej dyrektywy ATEX, która odnosi się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Karpatka rozpoczęła pracę 11 lipca 2024 r. Do tej pory wydrążyła 150 m tunelu.

Dwunawowy tunel pod wzgórzem Grochowiczna drążony przez Karpatkę w skomplikowanych i złożonych warunkach gruntowo-wodnych (flisz karpacki) będzie najdłuższym, na razie tunelem na Podkarpaciu.

Portal południowy tunelu wykonany został w 100 proc., a portal północny w 80 proc. W zakładzie prefabrykacji kontynuowana jest produkcja prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu.

Centrum zarządzania tunelem na Podkarpaciu

W ramach tego kontraktu, wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Lutoryż (kierunek Rzeszów i Barwinek) oraz dwóch lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Budowa s19 Rzeszów – Babica – zaawansowanie prac

Jak informuje GDDKiA, na pozostałej części odcinka wykonawca kontynuuje prace budowlane. W branży drogowej zaawansowanie rzeczowe wynosi 65 proc. Realizowane są roboty ziemne (wykopy i nasypy) oraz układane są warstwy konstrukcyjne na trasie głównej i dodatkowych jezdniach. Trwają prace mostowe, których zaawansowanie wynosi 82 proc.

Najbardziej zaawansowane są roboty na estakadach w Racławówce, Mogielnicy i Lutoryżu, a także na estakadach i wiadukcie nad koleją w Babicy, gdzie prowadzone są prace wykończeniowe. Na estakadzie w Lutoryżu wykonywany jest ustrój nośny.

Aktualne zaawansowanie prac to ok. 42 proc.

Kiedy koniec budowy S19 Rzeszów Południe - Babica?

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Jak już wspomnieliśmy, wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł.

Odcinek ma być gotowy w 2026 roku.

Tak wygląda maszyna TBM Karpatka - zdjęcia

