Droga ekspresowa S8 będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce. Piszemy „będzie”, bo kilka jej fragmentów jeszcze nie powstało, kilka jest w budowie. Cała trasa będzie liczyć 786 km, a obecnie ma już 534 km i będzie najdłuższą trasą szybkiego ruchu w Polsce. Jej fragment jest częścią dawnej gierkówki i szlaku Via Baltica. Właśnie wysłano wnioski o ZRID-y dla 32 kilometrów nowej ekspresówki na Dolnym Śląsku.

S8 – najdłuższa droga szybkiego ruchu w Polsce

Droga ekspresowa S8 (w części jeszcze ma status DK8) jest najdłuższą drogą w Polsce. Cała trasa będzie liczyć 786 km, a obecnie ma już 534 km. Kiedy zostanie ukończona budowa brakujących odcinków o statusie drogi ekspresowej – trasa stanie się najdłuższa drogą szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie jest nią autostrada A4 -670 km. Wśród dróg ekspresowych najdłuższa jest S7 – 558 km.

Droga ekspresowa S8 - przebieg

Droga ekspresowa S8 połączy granicę Polski z Czechami z Białymstokiem. Biegnie po przekątnej naszego kraju z południowego zachodu na północny-wschód. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Droga na odcinku Ostrów Mazowiecka – Warszawa jest częścią Via Baltica, a na odcinku Warszawa – Piotrków Trybunalski stanowiła część dawnej gierkówki.

Obecnie S8, wykorzystując fragmenty A8, A1 i S2, możemy dojechać z Kobierzyc pod Wrocławiem na przedmieścia Białegostoku.

Autor: GDDKiA Przebieg drogi ekspresowej S8 w Polsce

Droga ekspresowa S8 biegnie po śladzie gierkówki

Obecna droga ekspresowa S8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Warszawą biegnie po śladzie dawnej gierkówki, oddanej do użytku w 1976 roku i gruntownie przebudowanej w ostatnich latach. Jak podaje GDDKiA, w 1998 r. oddano do użytku obwodnicę Radzymina, a kolejne obwodnice w śladzie obecnej S8 powstały z początkiem XXI w. - Ostrowi Mazowieckiej w 2003 r. i Oleśnicy w 2006 r. W kolejnych latach sukcesywnie realizowano kolejne odcinki drogi ekspresowej S8, łącząc je w coraz dłuższe ciągi.

W 2012 r. zakończono modernizację gierkówki od Piotrkowa Trybunalskiego do Radziejowic, a z końcem 2013 r. z Wrocławia można było dojechać do węzła Wieluń. W następnych latach oddawano kolejne odcinki w kierunku Warszawy i Białegostoku.

W 2015 r. zakończyły się prace przy przebudowie mostu Grota Roweckiego w Warszawie oraz odcinka pomiędzy węzłami Paszków i Opacz co ułatwiło przejazd przez stolicę w kierunku Białegostoku, do którego drogą ekspresową można było dojechać w październiku 2018 r. Nieco ponad rok później, po zakończeniu przebudowy gierkówki pomiędzy Radziejowicami i Paszkowem, dostępna była cała ówczesna S8 prowadząca przez pięć województw z Kobierzyc pod Wrocławiem do przedmieść Białegostoku.

Kierowcy korzystali przy tym z odcinków ich dróg, A8 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A1 pomiędzy Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim oraz fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2 pomiędzy węzłami Opacz i Konotopa.

Taka trasa liczyła blisko 590 km i wymagała zawrócenia na węźle Piotrków Trybunalski Południe, z czego około 56 km to wspólny przebieg z A8, A1 i S2. Wraz zakończeniem przebudowy A1 oraz oddaniem nowej łącznicy węzła Piotrków Trybunalski Zachód możliwy jest już bezpośredni zjazd z A1 w kierunku Warszawy.

Będzie łącznik drogi S8 w Łódzkiem

W październiku 2023 roku GDDKiA wyłoniła biuro projektowe, które zajmie się opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla łącznika nie tylko do S8 ale także do planowanego węzła Kozenin na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S12 i S74. Długość całego łącznika to około 60 km, a skrzyżowanie z S8 będzie mniej więcej w jego połowie.

Dzięki temu łącznikowi drogą ekspresową S8 będzie można przejechać za Łodzią, bez konieczności wjeżdżania na autostradę A1 i nadkładania drogi dalej na północ.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla łącznika drogi ekspresowej S8 do węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74) opracuje Transprojekt Gdański. To bardzo ważny odcinek nowej drogi ekspresowej, spinający sieć tras najwyższej klasy w ścisłym centrum kraju. Koszt opracowania to nieco ponad 32 miliony złotych.

Nowa droga stworzy wygodne i sprawne połączenie między Tomaszowem Mazowieckim i sąsiednimi miejscowości a Łodzią. Jednocześnie skróci czas przejazdu pomiędzy Warszawą i Wrocławiem. Dodatkowo trasa skomunikuje województwo łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Autor: GDDKiA Droga ekspresowa S8, woj. łódzkie - planowany przebieg Link: Powiększ MAPĘ

S8 na Dolnym Śląsku w budowie - są wnioski o ZRID

GDDKiA podpisała już umowy z wykonawcami na zaprojektowanie oraz budowę drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do Łagiewnik o długości 32,5 km za kwotę około 1,07 mld zł. Cały odcinek został podzielony na trzy zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kw. 2027 r. Obecną drogę krajową nr 8 zastąpi ekspresówka z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i pasami awaryjnymi. W grudniu 2023 r. podpisano umowy z ich wykonawcami i obecnie trwają prace projektowe. Wykonawcy zakończyli uzupełniającą inwentaryzację przyrodniczą oraz sporządzili audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak poinformowała GDDKiA, 14 października do wojewody dolnośląskiego trafiły trzy wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ a Łagiewniki Zachód.

Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w II kw. 2025 r. Umożliwi to wykonawcom rozpoczęcie budowy. W decyzjach zostaną również zatwierdzone granice terenu pod budowę poszczególnych odcinków trasy S8.

Realizację drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), podzielono na sześć krótszych odcinków.

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W rządowym Programie zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.

Autor: GDDKiA S8 na Dolnym Śląsku - przebieg Link: Powiększ MAPĘ

