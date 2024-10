Złożono wniosek o pozwolenie na budowę trasy z najdłuższym tunelem w Polsce

To będzie najdłuższy tunel w Polsce! Będzie miał pięć kilometrów długości

14:08

Autor: GDDKiA Tak wygląda tunel drogowy na S3 Bolków - Kamienna Góra. Ma 2,3 km długości

Ten tunel będzie miał 5 kilometrów długości. Przejdzie pod rzeką Odrą. Będzie rekordzistą w Polsce. Nie ma dłuższego i na razie nie ma planów budowy dłuższego tunelu w naszym kraju. Mowa o tunelowym odcinku zachodniej obwodnicy Szczecina od Polic do Goleniowa. Wiemy też, kiedy będzie gotowa cała obwodnica, włącznie z tunelem. GDDKiA właśnie poinformowała o złożeniu do wojewody zachodniopomorskiego wniosku o pozwolenie na budowę, czyli decyzji ZRID.

Spis treści

Zachodnia obwodnica Szczecina MAPA

Zachodnia obwodnica Szczecina to droga, na którą czeka wielu kierowców. Początkiem inwestycji od zachodu będzie połączenie z węzłem Szczecin Zachód na przecięciu z autostradą A6, natomiast końcem węzeł Goleniów Północ łączący drogi S3 i S6. Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość około 50 km, od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską. Będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Tyle teorii.

Autor: GDDKiA Zachodnia obwodnica Szczecina, planowany przebieg

Na jakim etapie jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina?

Jak twierdzą przedstawiciele szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Do wojewody zachodniopomorskiego trafił właśnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek dotyczy wszystkich trzech odcinków realizacyjnych o długości blisko 49 km, z tunelem pod Odrą o długości 5 km, który po wybudowaniu będzie 𝐧𝐚𝐣𝐝ł𝐮𝐳̇𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐤𝐭𝐞𝐦 𝐰 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞.

To będzie inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj. Opracowywany jest projekt budowlany zarówno dla odcinków drogowych jak i dla odcinka tunelowego. Projektanci wykonują poszczególne opracowania dla obiektów inżynierskich oraz dla poszczególnych branż.

- Ten projekt będzie jeszcze oczywiście wymagał w tym roku odbioru i zatwierdzenia – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Czytaj też: Najdłuższy tunel na świecie powstaje w Alpach. Będzie gotowy w 2032 roku

S86. Burzenie wiaduktów w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tunel na obwodnicy Szczecina będzie miał 5 km długości

Jedną dziesiątą całej obwodnicy zachodniej Szczecina stanowi odcinek tunelowy Police – Goleniów. Pod Odrą zostanie wydrążony pięciokilometrowy tunel. Dłuższego w Polsce nie ma. Najdłuższy tunel, liczący nieco ponad 3 km, powstanie na Podkarpaciu, na drodze S19 (Lutcza - Jawornik). Właśnie wybrano wykonawcę dla tego odcinka. Więc też go jeszcze nie ma, ale powstanie szybciej od tunelu pod Odrą. Przynajmniej takie są plany.

Szczeciński tunel będzie dłuższy od niego o dwa kilometry. To ogromna inwestycja, nic więc dziwnego, że inwestor, czyli GDDKiA chce się do tego dobrze przygotować. Jak twierdzi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA, jest już szczegółowy projekt budowlany, nie tylko koncepcja tunelu.

To będzie tunel dwunawowy, czyli tak naprawdę powstaną dwa równoległe tunele dla dwóch nitek ekspresówki S6. W każdej z naw tunelu znajdzie się jezdnia z dwoma pasami ruchu w danym kierunku, plus oczywiście pas awaryjny. Tunel w Świnoujściu ma jedną nawę, w której mieści się jezdnia z ruchem w obu kierunkach.

Na obwodnicy Szczecina będzie to dwururowy tunel drążony maszyną TBM. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijający Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, tworzą się na nim spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Tu będą jakby dwa oddzielne tunele obok siebie. Oczywiście będą połączone przejściami ewakuacyjnymi. Taka jest konieczność – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA w Szczecinie.

Najdłuższe tunele w Polsce - istniejące oraz w budowie. Jakie tunele powstaną w Polsce?

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: GDDKiA Tunel w Lalikach na S1 – długość 700 m Tunel w Lalikach to pierwszy tunel drogowy pozamiejski na drodze ekspresowej w Polsce, jakim zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W 2010 roku oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S1 Szare - Laliki. Inwestycja kosztowała 391 milionów złotych.

Kiedy zacznie się budowa zachodniej obwodnicy Szczecina i kiedy nią pojedziemy?

Jest to inwestycja, która została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 z perspektywą do roku 2033. Jest przewidziana do realizacji w ramach tego programu. Kiedy zacznie się budowa obwodnicy?

- Przed nami po uzyskaniu dokumentacji będą dalsze etapy tego procesu inwestycyjnego. Możemy mówić tu o perspektywie roku 2030-2031. Jeżeli chodzi o odcinek tunelowy, bo jego budowa będzie trwała dłużej niż pozostałe odcinki drogowe. Realizacja odcinków drogowych potrwa około dwa lata krócej – mówi rzecznik szczecińskiej GDDKiA.

Możemy się więc spodziewać, że ekspresową S6 z Kołbaskowa do Polic pojedziemy w okolicach roku 2029 a tunelem między Goleniowem i Policami dopiero około 2031 roku.

Czytaj też: