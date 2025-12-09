Budowa mostu na Odrze pod Raciborzem – wykonawca, koszt budowy

Budowa nowego mostu nad Odra to inwestycja za prawie 300 milionów złotych. Dokładna cena przetargowa zadeklarowana przez wykonawcę to nieco ponad 293,7 mln zł. Wykonawcą obiektów jest firma Strabag Infrastruktura Południe. Umowę podpisano w styczniu 2024 roku. Termin zakończenia budowy określono w umowie na trzy lata, a zatem wszystko powinno być gotowe z początkiem 2027 r.

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Termin realizacji to trzydzieści dziewięć miesięcy. Obiekt ma być gotowy w styczniu 2027 roku - powiedziała nam Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Most na Odrze w powiecie raciborskim umożliwi lepszy tranzyt na DW 421 i zastąpi prom

Inwestycja znajduje się na terenie sołectw Grzegorzowice, Ciechowice Łubowice oraz Zawada Książeca w gminach Nędza i Rudnik. To powiat raciborski. Dzięki budowie stałej przeprawy przez Odrę znacznie zwiększy się komfort podróży okolicznych mieszkańców, którzy przedtem musieli korzystać z promu, by dostać się na drugi brzeg. To też będzie znaczące ułatwienie dla ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 421. Nowy odcinek przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z przeprawą mostową na Odrze będzie miał długość 2,7 km.

i Autor: ZDW/ Materiały prasowe Zakres inwestycji w powiecie raciborskim, budowa mostu nad Odrą Link: Powiększ mapę

Nowy most na Odrze – parametry, postęp prac

Nowy most ma mieć budowę belkową. Będzie się składać się z 13 przęseł o rozpiętości od 40 do 50 metrów. Most będzie miał długość 633,6 metra.

Obecnie budowa jest już na zaawansowanym etapie. Trwają m.in. roboty drogowe i brukarskie, wykonywanie przepustów drogowych i zasypywanie już gotowych elementów. Jeśli chodzi o samą przeprawę mostową, to od kilku miesięcy trwa zbrojenie, betonowanie i nasuwanie kolejnych jej segmentów. Jak podaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:

Na stanowisku zlokalizowanym na brzegu jest wykonywany segment o długości 25 metrów i po dokonaniu zbrojenia i zabetonowania, przygotowywany jest kolejny. Ta technologia stosowana jest od już blisko 35 lat, sprawdza się i z punktu widzenia wykonawcy jest bardzo dobra. Są to bowiem powtarzalne czynności. Rytm betonowania i wysuwania następuje w ciągu siedmiu dni. Czyli raz w tygodniu powstaje 25 metrowy segment.

Budowa mostu pod Raciborzem – zakres prac

W ramach inwestycji przewidziano także budowę:

skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,

dróg obsługujących tereny pozbawione dostępu komunikacyjnego,

chodników i ciągów pieszo-rowerowych,

zatok autobusowych,

infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego,

sieci teletechnicznych,

urządzenia ochrony środowiska,

odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

dodatkowo zostaną zainstalowane systemy odwodnienia, drenażu, oświetlenia, przejazdy gospodarcze, przepusty oraz urządzenia ochrony środowiska.

Czytaj też: