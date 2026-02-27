Inwestycja za setki milionów wchodzi w trudny etap. Zmiany na ul. Mikołowskiej w Rybniku to efekt presji czasowej

Nowa organizacja ruchu na ul. Mikołowskiej w Rybniku

Od czwartku, 26 lutego 2026, na odcinku od mostu na rzece Ruda do granic miasta obowiązują nowe zasady ruchu. Najistotniejsze zmiany dotyczą dwóch fragmentów:

Między ulicami Stawową a Sosnową : Jezdnia została zwężona, jednak ruch w obu kierunkach jest utrzymany na dwóch wyznaczonych pasach.

: Jezdnia została zwężona, jednak ruch w obu kierunkach jest utrzymany na dwóch wyznaczonych pasach. Między ulicą Robotniczą a nowym wiaduktem kolejowym: W tym miejscu zamknięto południowy pas jezdni. Ruch odbywa się jednym pasem i jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która ruszyła w godzinach porannych.

Nagła zmiana planów. Skąd ta decyzja?

Pierwotny harmonogram zakładał rozpoczęcie prac na innym odcinku, a wprowadzenie ruchu wahadłowego planowano najwcześniej w maju. Jak informuje w mediach społecznościowych Małgorzata Piaskowy, Radna Miasta Rybnika, sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie z powodu przyczyn formalnych – braku wymaganej opinii Marszałka Województwa dla pierwszego etapu inwestycji.

Ze względu na napięte terminy realizacji prac na ul. Mikołowskiej, wykonawca nie mógł dłużej zwlekać, dlatego podjął decyzję o zmianie harmonogramu i kolejności prowadzonych robót. – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie UM Rybnik.

Co czeka mieszkańców Rybnika?

Największe obawy mieszkańców, zwłaszcza z dzielnicy Kamień, budzi potencjalne tworzenie się zatorów w rejonie przejazdu kolejowego. Wykonawca zapewnia, że sygnalizacja świetlna sterująca ruchem wahadłowym zostanie umieszczona w odpowiedniej odległości od torów. Ma to stworzyć bufor, który pomieści kilkanaście pojazdów w momencie zamknięcia rogatek. Należy jednak pamiętać, że technicznie niemożliwe jest zsynchronizowanie świateł drogowych z sygnalizacją kolejową.

Gdy tylko pojawią się niezbędne zgody formalne, prace zostaną przeniesione na pierwotnie planowany odcinek od ul. Robotniczej w stronę granicy miasta.

Strategiczna inwestycja dla woj.śląskiego

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 925 to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Trasa ta stanowi kluczowy korytarz transportowy, łączący Rybnik z Rudą Śląską i autostradą A1. Poprawa jej parametrów ma na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale również usprawnienie logistyki i dojazdu do stref ekonomicznych, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną całego obszaru.

Kierowcom zaleca się planowanie podróży z wyprzedzeniem i zachowanie szczególnej ostrożności.

