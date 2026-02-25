Wielkie inwestycje w nowym obszarze

Polska staje się europejskim centrum nowoczesnych technologii. W Bielsku-Białej i Wałbrzychu ogłoszono realizację dwóch gigantycznych inwestycji. Na terenach po dawnych fabrykach powstaną potężne centra danych, których moc i skala stawiają je w czołówce tego typu projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. To szansa na rozwój lokalnej gospodarki i tysiące nowych miejsc pracy w branży IT.

Nowoczesny hub w miejscu fabryki Fiata. Inwestycja w Bielsku-Białej

Na terenach po dawnej fabryce silników Fiata (FCA Powertrain) w Bielsku-Białej powstanie centrum danych o mocy od 50 do nawet 200 MW. To miliardowy projekt realizowany przez śląską firmę DL Invest we współpracy z globalnym graczem Boosteroid. Inwestycja ma stworzyć jeden z największych w Europie hubów technologicznych.

Kompleks o powierzchni blisko 53 ha, zakupiony przez DL Invest pod koniec 2024 roku za około 27 mln euro, stanie się kluczowym elementem transformacji poprzemysłowej części Śląska. Obszar dysponuje już potężną infrastrukturą, w tym własnym peronem kolejowym oraz Głównym Punktem Zasilania (GPZ) o mocy 82 MW.

Partnerem strategicznym jest Boosteroid, globalna firma specjalizująca się w cloud gamingu i usługach w chmurze. Projekt w Bielsku-Białej jest pierwszym z planowanych 12 centrów danych w ramach ich wspólnego przedsięwzięcia. Inwestycja nie ograniczy się jedynie do serwerów. W planach jest także utworzenie centrum badań i rozwoju (R&D) oraz przestrzeni biurowych, co wzmocni pozycję Bielska-Białej na mapie inwestycyjnej Europy.

Wałbrzych z centrum danych za 2 miliardy złotych

Wałbrzyskie Centrum Danych to kolejna ogromna inwestycja, tym razem na Dolnym Śląsku. Firma 1911 Data Centres zainwestuje łącznie 2 miliardy złotych w budowę nowoczesnego, modułowego centrum danych o mocy 46 MW na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Pierwsza faza, o wartości 700 milionów złotych, ma zostać uruchomiona w pierwszym kwartale 2027 roku. Obiekt ma potencjał rozbudowy do nawet 400 MW.

Prace przygotowawcze na działce przy ul. Jachimowicza w Wałbrzychu już ruszyły. Obecnie prowadzona jest wycinka drzew, co stanowi pierwszy etap przygotowania terenu pod budowę.

