Historyczny hotel w Lublinie wraca po latach

Grupa Platan Hotels & Resorts, do której należy marka Aries, ogłosiła swoje plany ekspansji. Najważniejszą informacją dla mieszkańców Lubelszczyzny jest zapowiedź otwarcia nowego hotelu w samym sercu Lublina. Luksusowa marka, kojarzona do tej pory głównie z górskimi kurortami, jeszcze w tym roku uruchomi obiekt w historycznym, 73-pokojowym hotelu Europa przy Krakowskim Przedmieściu.

Budynek, będący własnością Bieszczadzkich Schronisk i Hoteli PTTK, pozostaje zamknięty od wybuchu pandemii wiosną 2020 roku. Grupa Platan została jego dzierżawcą w lipcu 2020 roku i początkowo planowała jedynie kilkumiesięczny remont. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej skomplikowana, a proces modernizacji przedłużył się do prawie sześciu lat. Teraz legendarny hotel ma wreszcie powrócić na turystyczną mapę miasta.

Adaptacja i renowacja

Inwestycja w Lublinie wpisuje się w model biznesowy Platan Hotels & Resorts. Polega on na adaptacji i renowacji obiektów z bogatą historią turystyczną. Hotele Aries w Zakopanem, Wiśle i Szczyrku to również zmodernizowane, dawne Domy Turysty PTTK. Poza marką Aries, grupa posiada w swoim portfolio także obiekty Lago Park Mazury, Klub Mila oraz trzy restauracje w Warszawie.

Sukces w górach napędza ekspansję

Decyzja o otwarciu nowego obiektu zbiega się ze świetnymi wynikami finansowymi, jakimi spółka pochwaliła się na początku roku. Z udostępnionych danych operacyjnych wynika, że górskie hotele sieci zanotowały w styczniu wyraźne wzrosty. Przykładowo, Aries Hotel & SPA Zakopane wypracował 88,5 proc. obłożenia (wzrost o 4,3 punktu procentowego r/r), a Aries Hotel & SPA Szczyrk zanotował frekwencję na poziomie 82,6 proc. (wzrost aż o 17 p.p.). W obu przypadkach wzrosły również średnie ceny za pobyt.

Jak wyjaśnia ten trend Monika Saternus, dyrektor Aries Hotel & SPA Zakopane, cytowana przez serwis E-hotelarz: „Goście hoteli pięciogwiazdkowych wybierają przede wszystkim jakość, wysoki standard obsługi i pełne doświadczenie pobytu, a nie najniższą cenę. Choć popyt w tym segmencie również bywa zmienny, jest on mniej podatny na krótkoterminowe wahania rynku, ponieważ decyzje podejmowane są bardziej świadomie”.

