Lokalizacja i charakter obiektu

Srzedany magazyn, 7R Park Słupsk, obejmuje około 9 000 m² i jest w pełni wynajęty przez InPost, lidera usług logistycznych i właściciela sieci paczkomatów. Obiekt został zaprojektowany i wybudowany z myślą o potrzebach najemcy, dzięki czemu spełnia wymagania operacyjne firmy. Magazyn oddano do użytku w IV kwartale 2025 roku, a generalnym wykonawcą inwestycji była firma Trasko.

Lokalizacja 7R Park Słupsk jest szczególnie atrakcyjna pod względem logistycznym: obiekt znajduje się zaledwie 200 metrów od drogi ekspresowej S6, 7 km od centrum Słupska oraz 110 km od Gdańska, co umożliwia sprawną dystrybucję towarów na terenie północnej Polski.

Wartość inwestycji i strategia funduszu

Transakcja z udziałem CRISTAL Life pokazuje, że polski rynek logistyczny nadal przyciąga kapitał zagraniczny, zwłaszcza do obiektów wysokiej jakości, o długoterminowych umowach najmu. Fundusz francuski wybrał magazyn pod Słupskiem, kierując się stabilnym najemcą, strategiczną lokalizacją i nowoczesną powierzchnią magazynową.

CRISTAL Life realizuje w ten sposób strategię dywersyfikacji geograficznej w Europie i wykorzystuje rosnące perspektywy rozwoju polskiego rynku logistycznego, który charakteryzuje się korzystnymi uwarunkowaniami strukturalnymi i długoterminowymi trendami wzrostu.

Inter Gestion REIM – doświadczenie i ekspansja

Francuska spółka Inter Gestion REIM działa od 1990 roku i oferuje fundusze inwestycyjne, w tym CRISTAL Life i CRISTAL Rente. Firma zarządza aktywami o wartości przekraczającej 1 miliard euro we Francji i Europie. Transakcja w Polsce stanowi ważny krok w rozwoju funduszu CRISTAL Life oraz rozszerzeniu jego obecności na rynkach zagranicznych.

7R – partner w budowie nowoczesnych magazynów

7R to wiodący deweloper powierzchni komercyjnych w Polsce, który specjalizuje się w projektach typu „built-to-suit” oraz parkach logistycznych, jednostkach typu Small Business Units (SBU) i miejskich magazynach 7R City Flex. Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni ponad 1,8 mln m², a w przygotowaniu pozostaje kolejne 2,5 mln m².

Deweloper kładzie duży nacisk na rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, w tym niskoemisyjne budynki 7R Green Saver, wspierające cele zrównoważonego rozwoju najemców. Firma angażuje się również w lokalne społeczności i przestrzega wysokich standardów ładu korporacyjnego.

Źródło: 7R

