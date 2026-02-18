Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakład w formule BTO gotowy wiosną

Danfoss stawia na dalszy rozwój swojej działalności w Tuchomiu, gdzie działa od ponad dekady. Realizacją inwestycji zajmuje się Panattoni. Powstanie obiekt produkcyjno-magazynowy o powierzchni ok. 22 500 mkw. w systemie BTO. Budowa potrwa do wiosny bieżącego roku. Inwestycja wesprze rozwój lokalnego rynku, zapewniając blisko 500 miejsc pracy.

Danfoss działa w sektorze ogrzewnictwa, chłodnictwa, automatyki przemysłowej i napędów elektrycznych. W Tuchomiu zajmuje się produkcją węzłów cieplnych, czyli urządzeń służących do pośredniego łączenia instalacji budynków z siecią ciepłowniczą. Nowa fabryka powstanie w sąsiedztwie istniejącej i przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych, skrócenia czasu realizacji zamówień i podniesienia efektywność.

Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo pracy

Projekt zakładu przewiduje zastosowanie zaawansowanych systemów BHP oraz ergonomicznych rozwiązań wspierających zdrowie i komfort pracowników. Podstawowym źródłem ogrzewania, chłodzenia i wentylacji będzie pompa ciepła, natomiast funkcję awaryjnego źródła ciepła pełnić będzie kotłownia gazowa z dwoma niskotemperaturowymi kotłami. Budynek zostanie wyposażony w instalacje do dystrybucji m.in. tlenu, acetylenu, argonu, helu oraz mieszanin gazów technicznych.

Lokalizacja sprzyjająca rozwojowi przemysłu

Tuchom to miejscowość położona w województwie pomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej. Bliskość Gdańska i Gdyni zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz zaplecza portowego.

Sprawdź na mapie lokalizację, w której powstaje zakład:

Niskoemisyjna fabryka wzorem dla globalnej strategii Danfoss

Wcześniejsza współpraca Panattoni i Danfoss zaowocowała realizacją nowoczesnej fabryki w Grodzisku Mazowieckim, będącej ważnym elementem globalnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Do zakładu przeniesiono 45 linii produkcyjnych z Danii, wdrażając m.in. systemy odzysku ciepła i wody, pompy ciepła oraz zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. Był to pierwszy niskoemisyjny obiekt Danfoss na świecie.

