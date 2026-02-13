Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

26,5 mln euro na rozwój kompleksu w Nadmie

Trwa budowa dwóch hal w ramach podwarszawskiego kompleksu Panattoni Park Warsaw North III. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nadma, w gminie Radzymin. Na jej realizację deweloper przeznaczy 26,5 mln euro, które pozyskał w ramach kredytu od Santander Bank Polska.

Obiekty dostarczą około 16 000 mkw. oraz 33 500 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Docelowo kompleks osiągnie około 75 000 mkw. Zgodnie ze standardami dewelopera, Panattoni Park Warsaw North III zostanie poddany certyfikacji środowiskowej w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

PBS Connect Polska zajmie 24 tys. mkw. w Panattoni Park Warsaw North III

Pierwsza hala ma już najemcę – firmę PBS Connect Polska, należącą do PBS Holding, europejskiej grupy działającej w obszarze produkcji i hurtowej dystrybucji artykułów biurowych na rynkach Europy Zachodniej i Centralnej. Przedsiębiorstwo zajmie ponad 24 000 mkw., przenosząc swoją dotychczasową centralę z Marek.

Nowy magazyn będzie pełnił funkcję hubu logistycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Obiekt posłuży do składowania asortymentu obejmującego m.in. artykuły biurowe, papiernicze, spożywcze oraz ochronne. Zatrudnienie w nowej lokalizacji wzrośnie do około 150 osób. Część powierzchni – około 1 500 mkw. – zostanie przeznaczona na pomieszczenia biurowo-socjalne.

Przeczytaj również o:

Lokalizacja i sprawna komunikacja

Panattoni Park Warsaw North III w Nadmie oddalony jest o około 25 km od centrum Warszawy, w północno-wschodniej części aglomeracji. Bezpośrednie sąsiedztwo trasy ekspresowej S8 zapewnia szybkie połączenie zarówno ze stolicą, jak i z istotnymi korytarzami transportowymi prowadzącymi w kierunku Białegostoku, Łodzi czy Wrocławia.

Dogodna lokalizacja umożliwia sprawną dystrybucję towarów na terenie całej Polski, a także efektywną obsługę rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Bliskość Warszawy gwarantuje dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz rozwiniętego zaplecza biznesowego, natomiast dobre skomunikowanie drogowe przekłada się na optymalizację czasu i kosztów transportu. To czyni inwestycję atrakcyjną zarówno dla operatorów logistycznych, jak i firm produkcyjnych czy dystrybucyjnych.

Sprawdź lokalizację na mapie:

Źródło: Panattoni

Przejdź do galerii: Wyzwania związane z implementacją inteligentnych systemów HVAC

5