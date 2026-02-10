Rozmowa Muratora: Przemysław Kobrzyński - co wyróżnia produkty Budmat? Dach Forum Kielce 2026 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hala WJAN 01 – nowoczesne moduły dla MŚP

Pierwszy etap kompleksu przemysłowo-logistycznego CTPark Warsaw Janki w podwarszawskich Puchałach został ukończony.

Hala WJAN 01 otrzymała pozwolenie na użytkowanie i oferuje ponad 9 tys. mkw. powierzchni w formule CTFlex – mniejsze moduły (po około 1 500 mkw.) dedykowane przede wszystkim sektorowi MŚP. Warto podkreślić, że realizowany jest już kolejny budynek o docelowej powierzchni 22 055 mkw., którego oddanie zaplanowano na pierwsze półrocze 2026 roku.

Cały kompleks docelowo będzie składał się z pięciu budynków, co znacząco zwiększy dostępność powierzchni magazynowej w regionie warszawskim, niedaleko Lotniska Chopina – atrakcyjnej lokalizacji dla firm planujących relokację i szybkie uruchomienie działalności. Park jest jedną z siedmiu inwestycji magazynowych z portfela CTP położonych w aglomeracji warszawskiej. Ma pełnić rolę hubu logistycznego zarówno dla przedsiębiorstw poszukujących zaplecza w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, jak i dla operatorów o zasięgu ponadregionalnym.

Lokalizacja przy trasie S8 i blisko Lotniska Chopina

Park położony jest na działce o powierzchni 13,07 ha, znajdującej się przy trasie S8, co zapewnia wygodne połączenie z Warszawą oraz łatwy dostęp do głównych dróg wyjazdowych. Ma to duże znaczenie dla najemców w kontekście organizacji dostaw i dystrybucji w regionie.

i Autor: CTP Polska/ Materiały prasowe Pierwsza hala nowoczesnego centrum przemysłowo-logistycznego pod Warszawą CTPark Warsaw Janki jest niemal gotowa do użytkowania.

Nowoczesna hala WJAN 01 – komfort i funkcjonalność dla najemców

Hala WJAN 01 w CTPark Warsaw Janki została wybudowana przez firmę Depenbrock jako generalnego wykonawcę.

Budynek łączy standardowe rozwiązania operacyjne z udogodnieniami, podnoszącymi komfort pracy. Cała powierzchnia magazynowa jest dobrze doświetlona, a dodatkowe panele poliwęglanowe w elewacji zwiększają komfort pracy w poszczególnych strefach hali.

