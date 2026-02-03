4 Design Days: Na rozwój prefabrykacji w Polsce patrzymy ze spokojem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chmielna 75, Warszawa. Cavatina Holding z cenną działką od Poczty Polskiej

Obserwując liczne próby zabudowy działki przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie, można odnieść wrażenie, że nad tym miejscem ciąży jakaś klątwa. Od lat dwutysięcznych nie powiodła się bowiem żadna planowana na tym terenie inwestycja, choć mowa o atrakcyjnym terenie obok Warta Tower i niedaleko najwyższego wieżowca w Europie – Varso Tower. Teraz jednak pojawił się nowy inwestor, który może to zmienić.

Jesienią 2023 r. Poczta Polska sprzedała działkę przy ul. Chmielnej 75 firmie Cavatina z Bielska-Białej. Cena wywoławcza za teren o powierzchni 1,0533 ha wynosiła 120 mln zł, a cena ostateczna aż 147,6 mln zł brutto. Była to więc jedna z najdroższych transakcji w historii Poczty Polskiej.

Nowy kompleks mixed-use przy Chmielnej 75 w Warszawie

Na działce przy Chmielnej 75 w Warszawie Cavatina Holding chce wybudować 36-piętrowy kompleks mixed-use, czyli łączący w sobie kilka funkcji. 1 marca 2024 r. deweloper złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, na którą wciąż czeka. Z kolei na przełomie 2025 i 2026 r. firma toczyła rozmaite prace przygotowawcze, m.in. rozpoczęła starania o pozwolenie na rozbiórkę podziemnego zbiornika oraz zaczęła szykować się do budowy sieci ciepłowniczej dla przyszłego budynku.

W obiekcie przy Chmielnej 75 zaplanowano:

950 mieszkań,

biura,

punkty handlowo-usługowe,

wielokondygnacyjny garaż podziemny,

przestrzenie rekreacyjne i kulturotwórcze, w tym zielony, otwarty dziedziniec.

Szczegóły na razie nie są znane (inwestycja wciąż jest w fazie prac koncepcyjnych), nie podano też terminu budowy. Wiadomo jednak, że Cavatina chce wznieść budynek o wysokości 130 m (tyle samo miał mieć planowany tu niegdyś gmach Poczty Polskiej). Warto dodać, że ta sama firma zbudowała stojący niedaleko biurowiec przy Chmielnej 89.

– Metropolitarny charakter Al. Jerozolimskich, sąsiedztwo Chmielnej 89, Warta Tower, a dalej Varso, czyli najwyższego budynku w UE, uzasadnia, aby zaproponować dominantę wysokościową powyżej 100 metrów w narożniku działki od Al. Jerozolimskich. Drugi mocniejszy akcent tej zróżnicowanej zabudowy chcielibyśmy zaprojektować w przeciwległym narożniku na skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Żelaznej – podkreśliłby narożnik zabudowy i korespondowałby z budynkiem hotelowym na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Złotej. Wszystkie te elementy zostałyby wpisane w wielofunkcyjny i otwarty dziedziniec wewnątrz kompleksu, w którym znalazłaby się także np. scena i inne przestrzenie dla kultury i sztuki – wyjaśnia Piotr Jasiński, Dyrektor Działu Projektowania w Cavatina Group.

Wieżowiec Chmielna 75 – wizualizacje. Tak będzie wyglądał budynek obok Warta Tower

Deweloper Cavatina Holding zaprezentował wstępne wizualizacje tego, jak może wyglądać wieżowiec Chmielna 75. Warto pamiętać, że docelowy wygląd budynku może okazać się inny. Nie podano, kto jest autorem projektu wieżowca.

Warto przypomnieć, że w ciągu kilku najbliższych lat planowane jest rozkopanie alej Jerozolimskich w związku z remontem kolejowej linii średnicowej w Warszawie. Tunel średnicowy znajduje się właśnie pod tą ulicą, dlatego konieczne będzie jej wyłączenie z użytkowania. Po zakończeniu remontu linii średnicowej miasto odbuduje Aleje w nowym kształcie, m.in. z drogami dla rowerów i nową zielenią. Obecnie nie wiadomo, jak rozkopanie tej kluczowej arterii wpłynie na ewentualną budowę wieżowca przy Chmielnej 75.

Zobacz galerię: Najwyższe biurowce Warszawy

Na pechowej działce miał powstać Implant Warsaw. Przeszkodziła pandemia

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy pomysł na zabudowę działki przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie. Pierwotnie stał tu zabytkowy budynek Centralnego Dworca Pocztowego (odtworzony fragment przedwojennego obiektu). Po jego wyburzeniu w 2007 r. miała tu powstać nowa siedziba Poczty Polskiej o wysokości 130 m, jednak ostatecznie z przyczyn finansowych do tego nie doszło.

Następnie w 2017 r. teren wydzierżawiła spółka Nowa Epoka Handlu, która chciała tu stworzyć Implant Warsaw – kompleks gastronomiczno-usługowo-handlowy, w którym odbywałyby się także liczne wydarzenia kulturalne. Inwestycja od początku borykała się jednak z problemami, a gdy w 2020 r. ruszyła budowa konstrukcji z 272 kontenerów, na przeszkodzie stanęła pandemia. Ostatecznie w 2021 r. idea umarła na dobre. Pozostałości po inwestycji usunięto w 2023 r.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Niedokończony Implant Warsaw, Chmielna 75