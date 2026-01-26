Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja w pobliżu głównych tras i granicy

Obiekt znajduje się w odległości 6 km od drogi ekspresowej S3 oraz około 20 minut od centrum Szczecina i granicy z Niemcami. Lokalizacja umożliwia szybki dostęp transportowy zarówno do Polski, jak i na rynki międzynarodowe.

Parametry konstrukcyjne i rozwiązania ekologiczne

Po zakończeniu drugiego etapu park osiągnie docelową powierzchnię ponad 30 000 m². Panattoni Park Szczecin V zostanie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Obiekt oferuje:

energooszczędne oświetlenie LED,

systemy ograniczające zużycie wody i energii,

infrastrukturę dla elektromobilności.

Projekt łączy nowoczesne standardy magazynowe z wysoką efektywnością operacyjną i parametrami środowiskowymi, co jest istotne dla logistyki kontraktowej i dystrybucyjnej.

4300 m² powierzchni już wynajęte

Deweloper podpisał umowę najmu 4300 m² z globalnym graczem z branży logistycznej. Nowa powierzchnia będzie wykorzystywana w logistyce kontraktowej oraz dystrybucji, umożliwiając obsługę klientów w Europie Środkowo-Wschodniej.

– „Cieszymy się, że renomowany, globalny operator wybrał naszą inwestycję w Szczecinie jako miejsce dalszego rozwoju działalności na Pomorzu Zachodnim. To dowód na potencjał regionu i parku – Panattoni Park Szczecin V – który odpowiada na potrzeby międzynarodowych graczy” – mówi Weronika Mioduszewska, Associate Leasing Director w Panattoni. – „Negocjacje były prowadzone profesjonalnie i w partnerskim duchu. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu udało się osiągnąć sukces, który mam nadzieję, będzie początkiem długofalowej współpracy” – dodaje.