Nowy hotel przy Spodku w Katowicach. Obiekt wybuduje łódzki inwestor

Łódzki inwestor, spółka Cegal, sfinalizowała kluczowy etap przygotowań do swojej flagowej inwestycji w Katowicach. Firma, która ma w swoim portfolio m.in. trzy hotele działające pod marką Ambasador, uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę obiektu hotelowego.

Nowy budynek powstanie na niezwykle prestiżowej działce przy ulicy Góreckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie ikonicznego Spodka oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Polecamy: Spodek, ikona Katowic. Ale architekci, którzy go zaprojektowali, krytycznie ocenili swą pracę

Działka przy Spodku sprzedana za blisko 29 mln złotych

Jak informuje portal propertyinsider.pl, do przetargu zostało dopuszczonych dziesięć podmiotów. Cena wywoławcza za działki o łącznej powierzchni 0,3633 ha, była ustalona na 6,5 mln zł netto. Najwyższą ofertę w wysokości 28 730 000 zł złożyła wspomniana łódzka spółka Cegal.

Polecamy: Jego konstrukcję testowało 4 tys. skaczących żołnierzy. Kultowy Spodek w Katowicach jest dziś ikoną architektury czasów PRL i wizytówką miasta

Kiedy powstanie nowy hotel w Katowicach?

Portal www.e-hotelarz.pl donosi, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na działce może powstać budynek o funkcji usługowo-mieszkaniowej, którego wysokość sięgnie maksymalnie 44 metrów, co przekłada się na około 12 kondygnacji. Według wstępnych doniesień, hotel ma oferować około 200-250 pokoi, basen oraz strefę konferencyjną.

Budowa nowej inwestycji przy Spodku musi rozpocząć się w ciągu 24 miesięcy od dnia zakupu i osiągnąć minimum stan surowy zamknięty w ciągu 48 miesięcy od tego momentu.

Materiał powstał przy użyciu AI