Lokalizacja przyciągająca klientów
BIG Dzierżoniów powstaje w samym centrum miasta, przy ul. Batalionów Chłopskich, w sąsiedztwie ronda Silesiana. To strategiczne miejsce zapewnia łatwy dostęp mieszkańcom Dzierżoniowa oraz okolicznych gmin, a dodatkowo jest malowniczo położone u podnóża Gór Sowich, co wyróżnia inwestycję na tle innych obiektów handlowych w regionie.
Sprawdź na mapie okolicę, w której powstaje BIG Dzierżoniów:
Format inwestycji i oferta
Park zaoferuje około 17 000 m² powierzchni najmu oraz około 30 punktów handlowych, łącząc popularne sieci z lokalnymi markami. Obiekt będzie posiadał około 500 miejsc parkingowych, co znacząco ułatwi korzystanie z centrum zakupowego. Dodatkowo inwestycja powstaje w standardzie BREEAM, co podkreśla nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.
Znaczenie dla lokalnej społeczności
Po ukończeniu budowy park handlowy BIG Dzierżoniów stanie się głównym centrum zakupów dla około 115 000 mieszkańców Dzierżoniowa i okolicznych gmin. Dzięki centralnej lokalizacji, nowoczesnej architekturze oraz różnorodnemu doborowi najemców, obiekt będzie ważnym punktem handlowym Dolnego Śląska oraz miejscem spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności.
Wzmacnianie obecności BIG Poland w Polsce
BIG Poland, działając w Polsce od 2022 roku, zwiększa swoje portfolio do 11 w pełni skomercjalizowanych parków handlowych, zlokalizowanych m.in. w Łubnej, Lubinie, Andrychowie czy Koszalinie. Spółka prowadzi również projekty deweloperskie w Pile, Olkuszu i Konstantynowie Łódzkim. Firma rozwija przestrzenie handlowe, które łączą wygodę dla klientów z estetyką i funkcjonalnością, wprowadzając nowoczesny standard obsługi oraz atrakcyjny dobór najemców. Przy tym BIG Poland stawia na tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom i sprzyjających lokalnej społeczności.
Partner budowlany: Redkom Development
Park handlowy w Dzierżoniowie realizuje Redkom Development, który w Polsce ma na koncie ponad 60 000 m² powierzchni handlowej. Firma zdobywa liczne nagrody branżowe i realizuje obecnie kilka inwestycji w Otwocku, Bydgoszczy, Lublinie i Białymstoku.
Źródło: BIG Poland / Redkom Development
Materiał został opracowany z wykorzystaniem AI
