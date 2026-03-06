Rozmowa Muratora: Anna Chorzewska, Budmat Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Konsolidacja magazynów Nagel‑Group w Poznaniu

Firma Nagel‑Group, jeden z liderów logistyki spożywczej w Europie, zdecydowała się na konsolidację swoich czterech magazynów działających w aglomeracji poznańskiej. Nowy hub powstanie w Panattoni Park Poznań East III i zaoferuje 46 000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej i biurowej. Przeniesiona zostanie również centrala firmy. Celem inwestycji jest podniesienie efektywności operacji oraz wsparcie długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Obiekt dostosowany do potrzeb najemcy

Obiekt zostanie zrealizowany w systemie BTS i dostosowany do indywidualnych wymagań najemcy. Ze względu na profil działalności Nagel‑Group, każda strefa magazynowa będzie wyposażona w system precyzyjnej kontroli temperatury – od 2–4°C w strefach chłodniczych, po 16–18°C w pozostałych częściach operacyjnych.

W ramach hubu powstanie przestrzeń cross‑dock o powierzchni 11 000 m² z 66 dokami. Uzupełnieniem tej przestrzeni będzie trzypiętrowe biuro. Zaplanowano również 300 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 120 stanowisk dla pojazdów ciężarowych.

Rozwiązania proekologiczne i wellbeing

Projekt uwzględnia rozwiązania prośrodowiskowe, w tym biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz ogrzewanie realizowane poprzez odzysk ciepła z instalacji chłodniczej. Przewidziano także przestrzeń rekreacyjną z boiskiem do piłki nożnej, co wspiera komfort i wellbeing pracowników.

Certyfikacja i harmonogram

Inwestycja zostanie poddana certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent, co potwierdzi zgodność obiektu ze standardami zrównoważonego budownictwa. Start budowy zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.

Lokalizacja strategiczna

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Panattoni Park Poznań East III znajduje się w obszarze intensywnej zabudowy logistycznej w pobliżu autostrady A2 i drogi ekspresowej S11. Położenie przy A2 zapewnia bardzo dobrą widoczność obiektu.

Dodatkowo, poznański rynek magazynowy należy do jednego z najsilniejszych w Polsce i oferuje łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co czyni lokalizację szczególnie atrakcyjną dla inwestycji logistycznych.

Źródło: Panattoni

