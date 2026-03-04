Spis treści
Rozwój i ekspansja magazynowa
Sportano to polska platforma e-commerce w segmencie sportowym. Rozwój firmy zaowocował przedłużeniem dotychczasowej umowy najmu w Panattoni Park Zielona Góra II oraz dodatkową ekspansją o 14 846 m². Łącznie umowa zawarta z Panattoni i Accolade obejmuje 27 300 m². Transakcja ta zakończyła komercjalizację obiektu. W procesie zawierania umowy najmu doradzali eksperci z firmy doradczej Colliers.
Skala działalności i wyniki
Działalność najemcy koncentruje się na sprzedaży sprzętu, odzieży i akcesoriów do uprawiania różnych dyscyplin sportowych w kilkunastu krajach europejskich – za pośrednictwem własnej platformy e-commerce, zewnętrznych platform marketplace oraz sklepu stacjonarnego w Warszawie. Choć to młode przedsiębiorstwo, działające od 2021 roku, rozwija się w szybkim tempie. Firma notuje 20–30-procentowy wzrost rocznie, a rosnące oczekiwania klientów w zakresie dostępności produktów i szybkości dostaw sprawiają, że potrzebuje nowoczesnej infrastruktury logistycznej dopasowanej do tempa rozwoju. Aktualna skala obrotów sięga już 0,5 mld zł, przy 2 milionach zamówień rocznie.
Zaawansowana automatyzacja i dalsza optymalizacja operacji logistycznych
Sportano stawia na zaawansowaną automatyzację logistyki, dlatego obiekt w Zielonej Górze jest wyposażony m.in. w:
- ponad 100 robotów mobilnych typu goods-to-person,
- systemy Pick to Light i Put to Light,
- automatyczny sorter spedycyjny obsługujący wielu przewoźników.
Dalsze etapy automatyzacji będą wdrażane dzięki rozszerzeniu obecności w kompleksie Panattoni. Zaplanowano wprowadzenie regałów wysokiego składowania oraz bardzo wąskich alejek obsługiwanych przez wózki typu man-up, co pozwoli maksymalnie wykorzystać kubaturę hali i znacząco zwiększyć wydajność operacyjną.
Dobra lokalizacja i efektywna infrastruktura logistyczna
Kompleks znajduje się w pobliżu Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w rejonie sprzyjającym rozwojowi firm z sektora logistyki i produkcji. Lokalizacja oferuje bardzo dobre skomunikowanie z siecią dróg, ponieważ w niedalekiej odległości przebiega droga wojewódzka nr 282, a do węzła trasy ekspresowej S3 można dotrzeć w kilka minut (ok. 3 km). Takie usytuowanie ułatwia efektywną dystrybucję towarów na terenie kraju oraz poza jego granicami. Dodatkowo obiekt ma dostęp do infrastruktury kolejowej, która wspiera procesy operacyjne i stanowi udogodnienie dla pracowników.
Źródło: Panattoni
