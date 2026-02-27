Inwestycja za 285 mln zł w sercu Warmii i Mazur

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał decyzję o wsparciu dla nowej inwestycji Indykpol S.A. w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Spółka otrzymała zielone światło na realizację projektu o wartości 285 mln zł, który zakłada kompleksową rozbudowę i modernizację zakładu produkcyjnego zlokalizowanego przy ul. Jesiennej w Olsztynie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy. Dla regionu oznacza to nie tylko umocnienie pozycji ważnego pracodawcy, ale również potwierdzenie, że lokalna infrastruktura i otoczenie biznesowe sprzyjają wielomilionowym projektom rozwojowym.

Inwestycja w Indykpol wpisuje się w szerszy obraz gospodarczy woj. warmińsko-mazurskiego

Region ten przyciąga kapitał z różnych sektorów. Obok projektów z branży spożywczej, jak ten realizowany przez Indykpol, na Warmii i Mazurach aktywnie działają np. deweloperzy powierzchni magazynowych. Projekt Indykpolu stanowi zatem uzupełnienie dla inwestycji w sektorze logistycznym, dywersyfikując profil gospodarczy regionu.

Indykpol: Od lokalnej ubojni do krajowego lidera

Historia firmy jest nierozerwalnie związana z rozwojem polskiego drobiarstwa i samym Olsztynem. Jej korzenie sięgają 1951 roku, jednak prawdziwy dynamiczny rozwój rozpoczął się po prywatyzacji na początku lat 90. W ciągu dwóch dekad Indykpol przeszedł transformację z lokalnej ubojni, przetwarzającej kilkanaście tysięcy ton drobiu rocznie, w największego w kraju producenta mięsa i przetworów indyczych.

Obecna inwestycja to kolejny kamień milowy w historii spółki, świadczący o jej ambicjach i silnej pozycji rynkowej. Rozbudowa zakładu w Olsztynie to dowód na przywiązanie do miejsca, w którym firma stawiała swoje pierwsze kroki, a dziś planuje dalszą, wartą setki milionów złotych ekspansję.

