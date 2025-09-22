Murator Remontuje #2: Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Centrum Handlowe Plejada w nowej odsłonie

Po ponad 20 latach działalności Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu przechodzi jedną z największych modernizacji w regionie – stanowiącą benchmark dla całego rynku.

W ostatnich latach w sąsiedztwie centrum powstało wiele nowych osiedli, zamieszkiwanych głównie przez rodziny z dziećmi. Jednocześnie zmieniają się oczekiwania konsumentów – dziś centra handlowe odwiedzamy nie tylko w celu zrobienia zakupów, ale coraz częściej także po to, by spędzić czas z bliskimi, skorzystać z oferty gastronomicznej czy stref rozrywki. Koncepcja metamorfozy Plejady została więc oparta na szczegółowych analizach rynkowych, w tym badaniach GfK, które pozwoliły lepiej zrozumieć te zmieniające się potrzeby.

Właścicielem obiektu jest St Martins Europe BV, który realizację inwestycji powierzono zespołowi międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, w tym ekspertom całego Sektora Retail – odpowiedzialnym za komercjalizację, zarządzanie, marketing oraz project management. Przed rozpoczęciem prac firma przeprowadziła analizy obejmujące różne scenariusze rozwoju tego obiektu.

Szeroki zakres zmian wprowadzanych w CH Plejada to kompleksowa transformacja, dzięki której centrum zostanie dostosowane do potrzeb współczesnego konsumenta. W efekcie modernizacji obiekt zostanie zrepozycjonowany, a jego architektura oraz systemy techniczne dopasowane do najwyższych standardów funkcjonalności i energooszczędności.

i Autor: materiały prasowe Cushman & Wakefield/ Materiały prasowe Po ponad 20 latach działania na rynku centrum handlowe Plejada w Sosnowcu zostanie poddane modernizacji. Nowa strefa gastronomiczna, przestrzenie rekreacyjne i odświeżony design to tylko część zmian.

Modernizację Centrum Handlowego Plejada podzielono na dwa etapy, które mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwszy z nich już trwa – w zamkniętej części centrum powstaje nowoczesna strefa gastronomiczna (foodcourt) oraz przestrzeń zabaw dla dzieci, której dotychczas brakowało w obiekcie.

Drugi etap modernizacji obejmie m.in.:

renowację fasady wejściowej,

modernizację działającej części centrum (m.in. sufity, oświetlenie, witryny, posadzki, toalety),

wprowadzenie nowych elementów małej architektury,

stworzenie stref odpoczynku,

odświeżenie kolorystyki wnętrz.

Prace mają się zakończyć w 2026 roku.

Przeczytaj również:

Plejada przyciąga nowych najemców – efekt modernizacji już widoczny

Dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym Plejada cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony najemców. Do ich grona dołączył właśnie sklep Worldbox – nowy koncept Grupy CCC, multibrandowy salon oferujący odzież, obuwie i akcesoria od topowych światowych marek, takich jak Reebok, Puma, Hunter, Converse, Shaq, Vans czy Kappa. Kolekcje obejmują propozycje dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Spółka planuje otwarcie 1400 salonów, a jeden z nich – o powierzchni ponad 500 mkw. – zostanie otwarty w CH Plejada w Sosnowcu jeszcze w tym roku.

Galeria handlowa Plejada z największą ofertą handlową w mieście

Centrum Handlowe Plejada od lat odgrywa istotną rolę na handlowej mapie Sosnowca, a obecnie może pochwalić się jedną z najszerszych ofert w mieście. Jej silna pozycja to efekt wieloletniej obecności na lokalnym rynku oraz konsekwentnie budowanego wizerunku nowoczesnego i przyjaznego miejsca zakupów. Trwająca modernizacja dodatkowo umacnia ten obraz. Plejada jest dziś postrzegana jako stabilny, a jednocześnie dynamicznie rozwijający się partner, który skutecznie odpowiada na potrzeby współczesnych klientów.

i Autor: materiały prasowe Cushman & Wakefield/ Materiały prasowe Po ponad 20 latach działania na rynku centrum handlowe Plejada w Sosnowcu zostanie poddane modernizacji. Nowa strefa gastronomiczna, przestrzenie rekreacyjne i odświeżony design to tylko część zmian.

Komentarz osoby związanej z inwestycją

Prowadzone działania modernizacyjne już przynoszą wymierne efekty zarówno w obszarze komercjalizacji, jak i wizerunku obiektu. O rosnącym zainteresowaniu CH Plejada ze strony obecnych i nowych najemców mówi Magdalena Gniazdowska, Retail Leasing Manager w Cushman & Wakefield:

Ambitna wizja CH Plejada Sosnowiec już w ubiegłym roku przełożyła się na liczne przedłużenia umów najmu, a obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony nowych marek, czego przykładem jest dołączenie sieci Worldbox. Nowa strefa gastronomiczna, przestrzenie rekreacyjne i odświeżony design to tylko część zmian konsekwentnie realizowanych przez właściciela obiektu. Naszym celem jest także wzmocnienie oferty rozrywkowej oraz poszerzenie grona najemców zarówno w segmencie gastronomicznym, jak i handlowym, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców okolicznych osiedli. Kolejne rozmowy w tym zakresie planujemy kontynuować podczas zbliżającego się Shopping Center Forum Fall 2025 w warszawskim EXPOXXI, które odbędzie się jeszcze we wrześniu.

Źródło: Cushman & Wakefield

Przejdź do galerii: Centrum handlowe Plejada w Sosnowcu