CTPark Legnica – pierwsza inwestycja CTP na Dolnym Śląsku

CTP wybuduje w Legnicy przy ulicy Śmigłowcowej pięć budynków produkcyjno-magazynowych o łącznej powierzchni najmu 152 280 mkw. Na początek powstaną obiekty typu Small Business Units – CTFlex i CTBox – zaprojektowane przede wszystkim z myślą o rozwijających się firmach i średniej skali operacjach. Inwestycja powstanie w strategicznej lokalizacji dla działalności transgranicznej. Jest pierwszym obiektem przemysłowo-logistycznym CTP na Dolnym Śląsku.

Lokalizacje przygraniczne jako kluczowy kierunek rozwoju CTP

– Aktualnie w polskim banku ziemi mamy około 2,6 mln mkw. gruntów, co daje nam szerokie możliwości dalszego rozwoju. Jednym z kluczowych kierunków ekspansji są lokalizacje przygraniczne. Jesteśmy już obecni między innymi w województwach lubuskim i podkarpackim, a teraz wchodzimy na Dolny Śląsk. Położenie Legnicy umożliwia dostawy do Berlina czy Drezna w zaledwie kilka godzin, co czyni ją atrakcyjnym punktem między innymi dla firm relokujących operacje z Niemiec do Polski, – wyjaśnia Piotr Merta, Business Developer w CTP Polska.

i Autor: CTP Poland/ Materiały prasowe CTPark Legnica obejmuje pięć nowoczesnych budynków produkcyjno-magazynowych o łącznej powierzchni najmu 152 280 m². Inwestycja realizowana jest zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi i ekologicznymi

CTPark Legnica w strategii długoterminowej Grupy CTP

Ekspansja na Dolny Śląsk jest częścią długoterminowej strategii Grupy CTP, która zakłada wzmocnienie pozycji firmy w Europie oraz zwiększenie portfela nieruchomości do 20 mln mkw. do 2030 roku. Podobnie jak pozostałe CTParks, inwestycja pozostanie w rękach dewelopera i będzie przez niego zarządzana.

Pierwszy najemca i komercjalizacja projektu

Deweloper CTP w ramach CTPark Legnica zawarł umowę najmu z jednym z czołowych światowych graczy na rynku logistycznym, który wynajął łącznie około 2700 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Harmonogram realizacji inwestycji

W październiku 2025 roku udostępniono pierwszy z pięciu budynków. Druga część inwestycji zakończy się w marcu 2026 roku i przyciągnęła kolejnego, drugiego już najemcę, który wybrał CTP jako partnera biznesowego.

Wysoki standard techniczny i rozwiązania proekologiczne – certyfikat BREEAM Excellent

CTPark Legnica powstaje zgodnie z nowoczesnymi standardami budownictwa i produkcji. Głównym źródłem ogrzewania będą energooszczędne pompy ciepła, a naturalne światło dotrze do 12,5% powierzchni użytkowej. W strefie dockowej zastosowano panele przezierne, a dach i elewacja zyskały dodatkową izolację. Na zewnątrz powstaną zielone ściany, które poprawią komfort cieplny, ograniczą hałas i pozytywnie wpłyną na otoczenie.

Inwestycja zostanie poddana certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

