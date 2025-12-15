Spis treści
Bistro serwujące polską kuchnię w PRIME
W należącym do portfolio HIH Invest Real Estate warszawskim biurowcu PRIME uruchomiono bistro Luncher, które serwuje polską kuchnię. Lokal o niemal 290 mkw. powierzchni jest dostępny zarówno dla pracowników obiektu, jak i mieszkańców Warszawy.
Uruchomienie bistro Luncher wzbogaca ofertę PRIME, podnosząc wygodę i komfort jego użytkowników. Menu codziennie ulega zmianom w oparciu o sezonowość oraz zrównoważony bilans energetyczny posiłków.
Dowiedz się więcej o metamorfozie warszawskiego biurowca: Hotelowy wystrój w biurowym wydaniu. Warszawski biurowiec Prime przechodzi metamorfozę
Dogodna lokalizacja na warszawskiej Woli
Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Biurowiec PRIME znajduje się przy ul. Grzybowskiej 78, w części biznesowej Woli. To adres gwarantujący dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, a jednocześnie oferujący nowoczesną infrastrukturę biurową i komfortowe otoczenie dla pracowników oraz odwiedzających. Dzięki tej lokalizacji Luncher może docierać zarówno do osób pracujących w budynku, jak i do mieszkańców stolicy.
Nowoczesny i zrównoważony biurowiec
PRIME to 23-kondygnacyjny biurowiec klasy A, oferujący ponad 20 000 mkw. powierzchni najmu, a także rozbudowaną infrastrukturę parkingową dla samochodów i rowerzystów.
Wyróżnia go dbałość o zrównoważony rozwój – budynek zasilany jest w 100% zieloną energią i przyznano mu certyfikat BREEAM New Construction. Obiekt stara się obecnie o uzyskanie kolejnych certyfikatów: BREEAM In-Use, WiredScore oraz SmartScore.
Najemcy w PRIME
Wśród najemców PRIME znajdują się przedsiębiorstwa, takie jak podmioty z Grupy BNP Paribas (w tym bankowość korporacyjna CIB oraz Wealth Management) oraz firmy z sektora ubezpieczeń i doradztwa na rynku nieruchomości.
Niedawno swoje siedziby uruchomiły tu również renomowana kancelaria prawna KKLW Wierzbicki i Wspólnicy oraz holenderska spółka z branży AGD – Versuni.
Źródło: HIH Real Estate
