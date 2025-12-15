Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bistro serwujące polską kuchnię w PRIME

W należącym do portfolio HIH Invest Real Estate warszawskim biurowcu PRIME uruchomiono bistro Luncher, które serwuje polską kuchnię. Lokal o niemal 290 mkw. powierzchni jest dostępny zarówno dla pracowników obiektu, jak i mieszkańców Warszawy.

Uruchomienie bistro Luncher wzbogaca ofertę PRIME, podnosząc wygodę i komfort jego użytkowników. Menu codziennie ulega zmianom w oparciu o sezonowość oraz zrównoważony bilans energetyczny posiłków.

Dowiedz się więcej o metamorfozie warszawskiego biurowca: Hotelowy wystrój w biurowym wydaniu. Warszawski biurowiec Prime przechodzi metamorfozę

Dogodna lokalizacja na warszawskiej Woli

Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Biurowiec PRIME znajduje się przy ul. Grzybowskiej 78, w części biznesowej Woli. To adres gwarantujący dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, a jednocześnie oferujący nowoczesną infrastrukturę biurową i komfortowe otoczenie dla pracowników oraz odwiedzających. Dzięki tej lokalizacji Luncher może docierać zarówno do osób pracujących w budynku, jak i do mieszkańców stolicy.

Polecamy:

i Autor: HIH Real Estate/ Materiały prasowe

Nowoczesny i zrównoważony biurowiec

PRIME to 23-kondygnacyjny biurowiec klasy A, oferujący ponad 20 000 mkw. powierzchni najmu, a także rozbudowaną infrastrukturę parkingową dla samochodów i rowerzystów.

Wyróżnia go dbałość o zrównoważony rozwój – budynek zasilany jest w 100% zieloną energią i przyznano mu certyfikat BREEAM New Construction. Obiekt stara się obecnie o uzyskanie kolejnych certyfikatów: BREEAM In-Use, WiredScore oraz SmartScore.

Najemcy w PRIME

Wśród najemców PRIME znajdują się przedsiębiorstwa, takie jak podmioty z Grupy BNP Paribas (w tym bankowość korporacyjna CIB oraz Wealth Management) oraz firmy z sektora ubezpieczeń i doradztwa na rynku nieruchomości.

Niedawno swoje siedziby uruchomiły tu również renomowana kancelaria prawna KKLW Wierzbicki i Wspólnicy oraz holenderska spółka z branży AGD – Versuni.

Źródło: HIH Real Estate

Przejdź do galerii: AI w projektowaniu fasad – zastosowania i ograniczenia