Zajezdnia Jeżyce w Poznaniu. Zabytek zmieni funkcję

Najstarsza w Poznaniu zajezdnia tramwajowa, zlokalizowana przy ul. Gajowej, działała w latach 1880–2010. Od tamtej pory zabytek stoi pusty, jednak wkrótce ma się to zmienić. Właściciel obiektu, firma Eiffage Immobilier Polska, zapowiada, że przekształci dawny obiekt związany z transportem roboty budowlane mają ruszyć na początku 2026 r.

W kompleksie ZAJEZDNI, która będzie przypominać warszawską Halę Koszyki czy Fabrykę Norblina, nie zabraknie okazji i przestrzeni do długich rozmów w kawiarnianym ogródku czy wspólnego odkrywania smaków w oryginalnych punktach gastronomicznych. Kulturą, sztuką i kreatywnością kameralnych konceptów nakarmisz tutaj również ducha

– podaje strona inwestycji.

Za projekt przebudowy zajezdni odpowiada pracownia DEMIURG, odpowiedzialna też m.in. za projekt polskiej stacji antarktycznej Arctowski. Poprzedni właściciel Zajezdni Jeżyce chciał podwyższyć obiekt, ale nie zgodziła się na to konserwator zabytków. Ostatecznie odsprzedano teren firmie Eiffage, która zmodernizuje zabytkową halę zajezdni (przy zachowaniu jej walorów historycznych), a w środku znajdą się m.in.:

lokale gastronomiczne,

kafejki,

sklepy.

Dodatkowo w obiekcie odbywać się będą wydarzenia kulturalne. Warto dodać, że po sąsiedzku deweloper planuje nowe budynki mieszkalne. Jako pierwszy powstanie apartamentowiec od strony Starego ZOO, a drugi blok stanie od strony ul. Sienkiewicza. Ceny mieszkań dostępnych w przedsprzedaży to ok. 17-19 tys. zł za metr. W ramach I etapu zaplanowano 131 mieszkań o powierzchni od 29,79 m² do 179,02 m².

Zachowanie zabytków i nowe przestrzenie dla mieszkańców

Jako zabytek ochroną objęta jest nie tylko sama hala dawnej zajezdni, ale też wiele obiektów w jej otoczeniu, m.in. tzw. Biały Domek, a także stary drzewostan na działce. Wszystkie te elementy muszą zostać potraktowane przez inwestora z należytym szacunkiem. To samo dotyczy zabytkowych wnętrz hali i jej zachowanego wyposażenia. Zostało ono zinwentaryzowane i zostanie wyeksponowane w wyremontowanym obiekcie.

Architekci zaplanowali także nowe przestrzenie publiczne. Jak podaje na stronie inwestycji architekt Łukasz Ekwiński z pracowni Demiurg:

Plac wjazdowy od strony ul. Gajowej przekształca się w zieloną przestrzeń publiczną, której kompozycję wyznacza dawny układ torów – element nierozerwalnie związany z przeszłością tego miejsca

