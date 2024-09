Nowy Arctowski na ostatniej prostej. Aktualności z budowy Polskiej Stacji Antarktycznej

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego, popularnie nazywana Arctowskim, wchodzi w ostatni etap budowy. Inwestycja na Wyspie Króla Jerzego, 120 km od brzegów Antarktydy ma być gotowa w 2027. Koncepcję nowego Arctowskiego zaprojektowała pracowania Kuryłowicz & Associates. Za projekt wykonawczy odpowiada konsorcjum DEMIURG i Home of Houses.

Aktualności z budowy Polskiej Stacji Antarktycznej

Konsorcjum firm Dekpol Budownictwo oraz Andrewex Construction podpisało właśnie umowę na realizację kolejnego, ostatniego już etapu budowy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Przypomnijmy, że Dekpol Budownictwo jest wykonawca inwestycji kubaturowych, zaangażowany już wcześniej wcześniej w budowę nowej stacji w Antarktyce, w czasie trzech sezonów od 2020 do 2023 roku. Natomiast Andrewex Construction to producent konstrukcji drewnianych. Co ciekawe, ten sam, który w latach 70. wykonał konstrukcję budynków stacji z drewna klejonego, do dziś służącej w Antarktyce.

Przygotowania do budowy ruszą się jeszcze w tym roku. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie konstrukcji drewnianej wraz z panelami elewacyjnymi nowej stacji i jej montaż próbny w Polsce. Cała konstrukcja zostania odpowiednio zabezpieczona i zapakowana, a następnie przetransportowana drogą morską na teren budowy.

Projekt realizacji nowego budynku stacji antarktycznej oficjalnie rozpoczął się w listopadzie 2020 roku, kiedy po miesiącach przygotowań z Gdyni w kierunku Antarktyki wypłynął statek Dina Star.

Aktualnie do zakończenia procesu inwestycyjnego pozostała prefabrykacja konstrukcji drewnianej i paneli elewacyjnych budynku głównego, posadowienie jej na gotowej konstrukcji stalowej oraz prace wykończeniowe.

Ratowanie stacji Arctowskiego

Polska Stacja Antarktyczna to zespół zabudowań, które powstały na przestrzeni 20 lat – od roku 1977. Opiekę logistyczną i merytoryczną nad placówką sprawuje Zakład Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Stacja naukowa była, co prawda, modernizowana w latach 90., ale obecnie jest w złym stanie technicznym, spowodowanym trudnymi warunkami polarnymi. Dodatkowo, zagraża jej erozja linii brzegowej i coraz bliżej podchodząca woda. Główny budynek stacji tzw. „Samolot” w trakcie przypływów i sztormów jest regularnie podmywany przez wodę morską. Decyzja o budowie nowego budynku głównego była uzasadniona nie tylko względami funkcjonalnymi, ale też bezpieczeństwem użytkowników.

Autor: PAP/T. Janecki Tak wygląda obecna stacja badawcza im. Arctowskiego

Projekt stacji Arctowskiego

Blisko dekadę temu zarząd Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie podjął decyzję o ratowaniu Arctowskiego, którego roczny koszt utrzymania wynosi 7 mln zł. Projekt koncepcyjny Polskiej Stacji Antarktycznej powstał w pracowni Kuryłowicz & Associates w 2016 r. Kształt futurystycznej bryły o aerodynamicznym kształcie podyktowany był czynnikami meteorologicznymi oraz logistycznymi.

Z kolei za projekt wykonawczy, a także nadzór autorski nad realizacją budowy odpowiada konsorcjum dwóch poznańskich firm DEMIURG oraz Home of Houses. Konsorcjum uszczegółowiło projekt budynku głównego stacji badawczej, zaprojektowało też nowe budynki magazynowo-techniczne oraz modernizację istniejących już budynków.

Nowa Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego zostanie posadowiona na kilkudziesięciu żelbetowych stopach fundamentowych (największy o ciężarze 20 ton). I właśnie fundamenty, z racji ciężaru, stanowią jedno z największych wyzwań inwestycji. Będą też pełnić funkcję balastu zabezpieczającymi budynek przed podrywami wiatru.

Na elewację wybrano stop aluminium i miedzi, odporny na trudne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Docelowo elewacja nie będzie wymagała żadnych prac konserwacyjnych, z czasem straci połysk i stanie się matowa, w złoto-żółtym kolorze, który jest znakiem rozpoznawczym Polskiej Stacji Antarktycznej.

Zobacz, jak będzie wyglądał nowy Arctowski?

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Archiwum Architektury Polska Stacja Antarktyczna, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy na podstawie koncepcji Kuryłowicz Associates opracowało konsorcjum DEMIURG i Home of Houses

Początki budowy nowego Arctowskiego

Budowa nowej Polskiej Stacji Antarktycznej rozpoczęła się w Polsce - jedna ze spółek Grupy Dekpol – Betpref – wyprodukowała i załadowała 950 ton prefabrykatów żelbetowych oraz ponad 80 ton konstrukcji stalowych na samochody ciężarowe, którymi ekwipunek został dostarczony na statek Dina Star. Na pokład trafiły też ciężkie maszyny, m.in.: dźwig, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, spycharka gąsienicowa oraz kuter i elementy mostu pontonowego.

Statek z załadunkiem ważącym ponad 500 ton wypłynął do Antarktyki w listopadzie 2020 roku. Z uwagi na ograniczenia covidowe w podróżowaniu załoga spędziła na morzu 40 dni, pokonując kilkanaście tysięcy kilometrów.

Sam rozładunek sprzętu trwał aż 11 dni. Załoga mogła pracować wyłącznie w czasie tzw. okien pogodowych. Rozładunek utrudniały niespokojne, antarktyczne wody, które wprowadzały w ruch nie tylko statek, ale też obecny na nim ładunek. Każdy ruch żurawia pokładowego z ponad 36-metrowym wysięgnikiem powodował dodatkowe przesunięcia towaru, dlatego załoga musiała zachować wyjątkową ostrożność i czujność. Dodatkowym utrudnieniem był tzw. pak lodowy, czyli pływająca pokrywa lodu morskiego, która skutecznie zatrzymywała prace.

Kolejna część ekspedycji rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września 2021, kiedy do Antarktyki wyruszył statek z 17 kontenerami zawierającymi m.in. konstrukcje stalowe, żelbetowe, elementy obudowy ścian i dachu, suche zaprawy betonowe, narzędzia i sprzęt geodezyjny.

W lutym 2022 zespół brał udział w rozładunku kolejnego statku z konstrukcją stalową budynku głównego i zaopatrzeniem stacji, który wypłynął z Gdyni w drugiej dekadzie grudnia 2021.

Kolejny etap budowy trwał do końca marca 2022 roku. Sezon letni 2022-2023 był czasem zbrojenia terenu, montażu oczyszczalni ścieków, konstrukcji stalowej oraz elewacji hali magazynowej sprzętu pływającego.

Autor: Dekpol Budownictwo Budowa Polskiej Stacji Antarktycznej - montaż konstrukcji stalowej budynku hali garażowej

Autor: Dekpol Budownictwo Montaż fundamentow budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego

Miejsce: Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka

Inwestor: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Generalny projektant, koncepcja architektoniczna: Kuryłowicz & Associates

Koncepcja wielobranżowa: Kuryłowicz & Associates oraz Buro Happold

Wykonawca: konsorcjum firm Dekpol Budownictwo oraz Andrewex Construction

Nadzór inwestorski: Project Management Sp. z o. o.

Pełnobranżowy projekt wykonawczy: DEMIURG i Home of Houses

Gdzie dokładnie powstaje nowy Arctowski?

