CTPark Opole – dynamiczny rozwój i nowa hala OPOL 5

Centrum logistyczne CTPark Opole rozwija się dynamicznie – w ciągu kilku lat rozbudowano je do pięciu nowoczesnych hal produkcyjno-logistycznych o łącznej powierzchni blisko 89 000 mkw. Warto wspomnieć, że aż 95% tej przestrzeni jest już wynajęte, co potwierdza duży potencjał inwestycyjny tej lokalizacji. Kompleks przyciąga firmy z różnych sektorów gospodarki, w tym również liderów w swoich branżach. Są to przedsiębiorstwa działające w obszarach logistyki, automotive i produkcji, operujące w oparciu o kapitał zarówno zagraniczny, jak i lokalny.

Do najemców centrum logistycznego CTPark Opole należą:

PUKY,

IAC,

Shanghai Pret Composites,

TitanX Engine Cooling,

UFI Filters Poland,

ELSTEEL,

OPOLGRAF,

KELVION.

W nowo powstałej hali OPOL 5, której powierzchnia wynosi ponad 8 700 mkw., swoją działalność poprowadzą Grupa Raben oraz Rohlig Suus Logistics – jedni z największych operatorów logistycznych na rynku.

i Autor: CTP Polska/ Materiały prasowe

Firma Rohlig SUUS Logistics uruchomiła w centrum logistycznym CTPark Opole nowoczesny terminal przeładunkowy, dzięki któremu wzmocni serwis logistyczny w południowo-zachodniej Polsce. Rafał Małek, Regional Director Rohlig SUUS Logistics, podkreślił, że firmy prowadzące działalność w tym regionie potrzebują odpowiedniego wsparcia w zakresie transportu towarów, obejmującego zarówno dostawy komponentów na produkcję, jak i przewóz wyrobów gotowych.

i Autor: CTP Polska/ Materiały prasowe

CTPark Opole – strategiczna lokalizacja przyciągająca inwestorów

Wybór lokalizacji inwestycji CTPark Opole nie jest przypadkowy. Rosnąca atrakcyjność Opola i jego okolic dla inwestorów to efekt stabilnego zaplecza infrastrukturalnego oraz sprzyjających warunków do prowadzenia biznesu. Dzięki tym czynnikom kolejne firmy logistyczne i produkcyjne decydują się na uruchomienie swojej działalności właśnie na tym terenie. Nowe inwestycje przyczyniają się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionu, a także tworzenia nowych miejsc pracy.

Sprawdź lokalizację inwestycji na mapie:

Nowoczesna hala OPOL 5 – innowacje i bezpieczeństwo

W nowo otwartej hali OPOL 5 większość powierzchni jest już zajęta, a do wynajęcia pozostaje około 2 500 mkw. Obiekt został zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami, a jego budowę powierzono firmie WPIP Construction, pełniącej rolę generalnego wykonawcy.

W hali zastosowano m.in.:

instalację fotowoltaiczną,

panele poliwęglanowe zapewniające naturalne doświetlenie wnętrz,

bezobsługowy system wjazdu oparty na samoczynnym odczycie tablic rejestracyjnych.

W najbliższym czasie uruchomiony zostanie także system automatycznego powiadamiania straży pożarnej, co dodatkowo zwiększy poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Źródło: CTP

