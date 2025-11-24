Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uroczyste rozpoczęcie budowy nowej fabryki transformatorów w Łodzi

Oficjalnie wystartowała budowa nowej fabryki transformatorów w Łodzi. Panattoni BTS wybuduje zakład produkcyjny dla ZREW Transformatory S.A. Inwestycja warta około 115 mln złotych ma być przełomowa dla sektora transformatorów energetycznych. Dzięki niej powstanie 200 nowych miejsc pracy, a firma będzie mogła podwoić swoje moce produkcyjne.

21 listopada 2025 roku odbyła się uroczystość symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego, w której udział wzięli:

Adam Pustelnik – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Eduardo Terzi – Prezes Zarządu R&S Group,

Grzegorz Sołtysiak – Prezes Zarządu ZREW Transformatory S.A.,

Marek Foryński – Managing Director w Panattoni BTS,

przedstawiciele generalnego wykonawcy – Dekpol Budownictwo,

doradcy z firmy JLL,

inni partnerzy biznesowi i zaproszeni goście.

Znaczenie inwestycji dla przemysłu, Łodzi i całego regionu

Znaczenie inwestycji dla miasta i jej wpływ na rozwój lokalnego przemysłu podkreślił Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, mówiąc:

Mamy satysfakcję, że tak znacząca inwestycja realizowana jest właśnie w Łodzi – mieście z przemysłową tradycją, z którym ZREW związany jest od samego początku działalności, czyli od niemal 70 lat. Nasze miasto w ostatnich latach staje się jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków produkcyjno-logistycznych w Polsce. Współpraca z inwestorami i partnerami takimi jak ZREW Transformatory i Panattoni potwierdza, że potrafimy tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi nowoczesnego przemysłu. Takie przedsięwzięcia wzmacniają lokalny rynek pracy i rozwijają kompetencje technologiczne całego regionu.

Podczas uroczystości podkreślano również znaczenie inwestycji dla całej branży energetycznej. Jak zaznaczył Eduardo Terzi, Prezes Zarządu R&S Group, szwajcarskiej grupy kapitałowej, której częścią jest ZREW Transformatory:

Cieszymy się, że możemy zrobić kolejny strategiczny krok na ścieżce dalszego rozwoju, zwiększając nasze zaangażowanie w innowacyjność, i wspierając transformację sektora energetycznego w kierunku energii odnawialnej.

Nowa fabryka w Łodzi została zaprojektowana z myślą o spełnieniu oczekiwań przyszłych klientów. Mimo podwojenia produkcji zachowane zostaną wszystkie kryteria jakościowe. Jednocześnie zwiększone zostaną moc i napięcie wytwarzanych transformatorów – do 160 MVA i 220 kV. Powstanie około 200 nowych miejsc pracy, a firma planuje zatrudnić wykwalifikowanych techników, inżynierów, specjalistów ds. sprzedaży oraz kadrę zarządzającą liniami produkcyjnymi. Inwestycja objęta jest wsparciem publicznym w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W trakcie uroczystości głos zabrał również Grzegorz Sołtysiak, Prezes Zarządu ZREW Transformatory S.A., podkreślając zarówno tempo realizacji projektu, jak i jego znaczenie dla lokalnej społeczności:

Wierzymy, że współpraca z Panattoni BTS pozwoli na zakończenie budowy fabryki przed końcem wakacji oraz rozpoczęcie produkcji na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2026 roku. Przy wyborze lokalizacji zależało nam, aby nowa fabryka powstała w Łodzi, gdzie są korzenie ZREW oraz gdzie mamy kompetentną i doświadczoną załogę, a także partnerów i poddostawców. Współpracujemy również z Politechniką Łódzką w obszarze rozwoju naszych produktów i chętnie zatrudniamy wykształconych przez Politechnikę inżynierów. W nowej fabryce docelowo zamierzamy zatrudnić około 200 osób, z czego co najmniej 25 proc. stanowić będą inżynierowie oraz specjaliści z wyższym wykształceniem.

Nowa fabryka łączy innowacyjność, precyzję inżynierską i zrównoważony rozwój

Eksperci JLL wspierali ZREW Transformatory S.A. w trakcie wieloetapowego procesu analizy i wyboru lokalizacji – od rozpoznania rynku po negocjacje warunków realizacji projektu. Nowa fabryka będzie należała do grona najnowocześniejszych zakładów produkujących transformatory energetyczne w Europie, zaprojektowanym z myślą o bardzo wymagających procesach montażowych i testowych.

Oprócz hali produkcyjnej powstanie również część biurowo-socjalna. Obiekt będzie realizowany w formule build-to-suit. Jego wysokość będzie zróżnicowana – sięgająca do 20 metrów. Hala zostanie posadowiona na 15 fundamentach technologicznych o nośności do 1600 ton, z których najgłębszy znajduje się 4 metry poniżej powierzchni gruntu. Zdecydowano się na wykonanie posadzki o około 40-krotnie większej nośności niż w standardowych halach magazynowych, zdolnej przenosić obciążenie rzędu 210 ton.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i zostanie poddany certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

O technicznym zaawansowaniu inwestycji oraz podejściu Panattoni BTS do realizacji projektów przemysłowych mówił Marek Foryński, Managing Director w Panattoni BTS. Podkreślił on, że:

Fabryka dla ZREW Transformatory to jeden z projektów, które najlepiej pokazują, czym jest nasza filozofia współpracy z przemysłem. To obiekt o wysokim stopniu skomplikowania technicznego, wymagający ścisłej koordynacji z klientem i doskonałego zrozumienia jego procesów. Specyfika produktu – znaczne rozmiary i ogromna, dochodząca do 200 ton masa transformatorów determinują zastosowanie szeregu niestandardowych rozwiązań. Dodatkowo zakład wyposażony będzie m.in. w komory testowe wysokiego napięcia z systemami zabezpieczeń elektromagnetycznych czy niestandardową suszarnię elementów transformatorów. Wspólnie tworzymy fabrykę, która połączy zaawansowaną inżynierię z troską o środowisko i komfort pracy.

