Roboty inspekcyjne w diagnostyce przemysłowej

Wojciech Traczyk
2025-11-12 14:28

Kontrola infrastruktury przemysłowej często stanowi duże wyzwanie. Sprawdzanie rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, konstrukcji znajdujących się na znacznych wysokościach czy innych trudno dostępnych obszarów wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów, a nierzadko także z przerwaniem procesu produkcyjnego. Odpowiedzią na te problemy mogą być roboty inspekcyjne, które mają potencjał całkowicie odmienić sposób prowadzenia diagnostyki i monitoringu.

i

Autor: twilightproductions/ Getty Images Zastosowanie robotów inspekcyjnych pozwala na bezpieczne monitorowanie infrastruktury technicznej bez konieczności wstrzymywania procesów produkcyjnych lub budowlanych
Roboty inspekcyjne możemy zaliczyć do kategorii mobilnych robotów (autonomicznych lub zdalnie sterowanych), które są wyposażone w zaawansowane systemy sensoryczne i analityczne. Przeznaczone są do diagnostyki technicznej bez konieczności bezpośredniego udziału operatora w miejscu inspekcji. Wyposażone w kamery wysokiej rozdzielczości, czujniki termowizyjne, LiDARy i systemy sztucznej inteligencji pozwalają na efektywną kontrolę jakości, bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury przemysłowej (choć nie tylko).

Zalety stosowania robotów inspekcyjnych

Bezsprzecznie największą zaletą robotów inspekcyjnych jest możliwość kontroli infrastruktury i procesów niedostępnych lub zbyt ryzykownych dla ludzi. Do tego przyspieszają prace serwisowe, optymalizują ich koszty i zwiększają bezpieczeństwo tych prac.

Żeby roboty inspekcyjne mogły z powodzeniem działać w wielu niebezpiecznych miejscach muszą charakteryzować się dużą odpornością na ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak wysokie i niskie temperatury, atmosfera wybuchowa, przestrzenie skażone chemicznie czy wysokie promieniowanie. W każdym z tych miejsc człowiek byłby narażony na poważne obrażenia i jego udział w inspekcji wymagałby wdrożenia kosztownych środków bezpieczeństwa.

Kolejną istotną zaletą robotów inspekcyjnych jest możliwość pracy w miejscach, w których człowiek mógłby się nie zmieścić lub miałby mocno ograniczony zakres ruchów. To np. wnętrza rurociągów, zbiorników przemysłowych, kanałów wentylacyjnych, tuneli czy wąskie przestrzenie między ścianami. Zdolność robota do pracy w takich trudno dostępnych lokalizacjach eliminuje potrzebę demontażu instalacji czy tworzenia dodatkowej infrastruktury.

Roboty inspekcyjne, podobnie jak wszystkie inne roboty, mogą pracować praktycznie bez przerw przy zachowaniu takiej samej efektywności i powtarzalności. Zmienia się tylko operator, który nadzoruje jego prace i monitoruje otrzymywane dane. Wykorzystanie robota inspekcyjnego ogranicza również przerwy produkcyjne, gdyż w wielu przypadkach inspekcja może odbywać się podczas normalnej produkcji, bez konieczności wyłączania linii czy instalacji.

Rodzaje robotów inspekcyjnych według mobilności

Dostępne na rynku roboty inspekcyjne różnią się budową i posiadanymi funkcjonalnościami. Cechy te determinują ich możliwości działania i obszary zastosowań. Najbardziej znaczące różnice dotyczą konstrukcji ich napędów.

Roboty kołowe charakteryzują się największym udźwigiem spośród wszystkich typów robotów inspekcyjnych. Dzięki temu mogą być doposażone w różnorodne urządzenia peryferyjne. Ich zastosowanie sprowadza się głównie do pomieszczeń (hale produkcyjne, magazyny) o równej powierzchni.

Roboty gąsienicowe wykorzystywane są w miejscach, które wymagają stabilności i zdolności pokonywania przeszkód. Niska konstrukcja i duża powierzchnia styku zapewniają przyczepność na stromych pochyłościach, schodach czy w tunelach. Idealne np. do inspekcji rurociągów o dużych średnicach i kanalizacji.

Roboty kroczące (czworonożne) naśladują naturalne poruszanie się zwierząt, co daje wyjątkową zdolność adaptacji do nierównego terenu. Poruszają się po schodach, gruzowiskach, stromych stokach i powierzchniach, gdzie koła czy gąsienice mogłyby się nie sprawdzić.

Drony inspekcyjne rewolucjonizują kontrolę obiektów na dużych wysokościach. Eliminują potrzebę budowy rusztowań czy zatrudniania alpinistów przemysłowych. Wyposażone w zaawansowane kamery i stabilizację obrazu dostarczają wysokiej jakości danych wizualnych z linii energetycznych, turbin wiatrowych, kominów przemysłowych czy konstrukcji mostowych.

Roboty podwodne służą do inspekcji m.in. podwodnych części platform wiertniczych, zapór wodnych, rurociągów przesyłowych i kadłubów statków.

Najważniejsze cechy i technologie – wyposażenie robotów inspekcyjnych

Wybór odpowiedniego robota inspekcyjnego zależy od wielu czynników: środowiska pracy, specyfiki kontrolowanych obiektów i realizowanych zadań. Dlatego roboty inspekcyjne różnią się stosowaną technologią i wyposażeniem.

Poziomy autonomii

Sterowanie ręczne zapewnia pełną kontrolę nad ruchem i funkcjami inspekcyjnymi. Jest stosowane w sytuacjach, które wymagają maksymalnej precyzji lub w trudnych warunkach, gdzie algorytmy autonomiczne mogłyby zawieść.

Systemy półautonomiczne realizują samodzielnie zaprogramowane zadania, jednak możliwa jest ingerencja człowieka. Robot np. samodzielnie nawiguje po wyznaczonej trasie, zatrzymując się przy wykryciu anomalii i oczekując decyzji operatora.

Roboty inspekcyjne w pełni autonomiczne wykorzystują zaawansowane algorytmy nawigacyjne połączone ze sztuczną inteligencją do samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań. Planują trasę, omijają przeszkody, identyfikują nieprawidłowości i dokumentują je bez ingerencji człowieka.

Technologie sensoryczne

Systemy wizyjne obejmują kamery wysokiej rozdzielczości do dokumentacji wizualnej, termowizję wykrywającą punkty przegrzania czy wycieki ciepła oraz noktowizję, która umożliwia pracę w całkowitej ciemności.

Radar i LiDAR tworzą precyzyjne mapy 3D otoczenia, umożliwiają autonomiczną nawigację w zadymieniu czy zapyleniu i mierzą odległości z dużą dokładnością. Technologia SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) pozwala robotowi tworzyć mapę nieznanego terenu podczas poruszania się.

Czujniki gazów i substancji chemicznych identyfikują wycieki niebezpiecznych związków, monitorują poziomy toksyczności i ostrzegają o zagrożeniach wybuchowych.

Analiza akustyczna i wibracji wykrywa nieprawidłowości w pracy maszyn, identyfikuje pęknięcia konstrukcyjne generujące charakterystyczne wzorce drgań i przewiduje awarie zanim dojdzie do zatrzymania produkcji.

Zastosowania robotów inspekcyjnych w przemyśle

Roboty inspekcyjne mogą być wykorzystywane przez firmy z różnych branż, w których występują obiekty czy instalacje wymagające użycia tego typu urządzeń. Można jednak wyróżnić pewne branże, w których stosowanie robotów inspekcyjnych jest znacznie częściej spotykane.

Przemysł petrochemiczny i energetyczny

Roboty inspekcyjne wykrywają korozję rurociągów przesyłowych, monitorują szczelność zbiorników magazynowych i kontrolują stan izolacji termicznej. Mogą poruszać się po zakładach rafinerii, monitorując temperaturę i wykrywając wycieki gazów bez narażania pracowników.

Elektrownie i systemy energetyczne

W elektrowniach konwencjonalnych, jądrowych, wiatrowych i słonecznych roboty autonomiczne przeprowadzają regularne inspekcje turbin, transformatorów, linii przesyłowych czy paneli fotowoltaicznych. Działają w trudnych warunkach – wysokich temperaturach, promieniowaniu czy na dużych wysokościach – dostarczając precyzyjne dane diagnostyczne. Dzięki algorytmom rozpoznawania obrazu samodzielnie analizują stan urządzeń, identyfikują usterki i automatycznie rejestrują informacje alarmowe.

Zakłady produkcyjne

Roboty do inspekcji przemysłowej umożliwiają zbieranie danych, skanowanie i kontrolę jakości na terenie hal produkcyjnych. Wykonują powtarzalne zadania sprawdzania działania maszyn i monitoringu bezpieczeństwa. Dzięki kamerom, LiDAR-om i różnym czujnikom wykrywają wady konstrukcyjne, dokumentują postęp procesów i zgłaszają nieprawidłowości.

Rurociągi i sieci przesyłowe

Diagnostyka rurociągów to jedno z najczęstszych zastosowań robotów inspekcyjnych. Wyposażone w kamery, czujniki i systemy nawigacyjne roboty precyzyjnie wykrywają uszkodzenia, korozję, nieszczelności i osady wewnętrzne. Dokładna ocena stanu instalacji pozwala na szybką identyfikację problemów bez wykopywania czy demontażu infrastruktury, co minimalizuje ryzyko awarii i ogranicza koszty konserwacji.

Inne zastosowania

Przemysł to tylko jeden z sektorów, w których roboty inspekcyjne znajdują zastosowanie. Jednak coraz częściej sięgają po nie również firmy z innych obszarów. W budownictwie np. wykorzystuje się je do monitoringu prac budowlanych w odległych lokalizacjach czy na rozległych placach budowy. Rolnictwo stosuje roboty do monitorowania stanu roślin, wykrywania chorób i szkodników, analizy poziomu nawodnienia i optymalizacji zbiorów. Wojsko wykorzystuje roboty czworonożne do rozpoznania, zwiadu, wsparcia logistycznego i operacji w trudnych warunkach.

Ponadto odpowiednio wyposażone roboty inspekcyjne przeszukują tereny dotknięte klęskami żywiołowymi – trzęsieniami ziemi, lawinami, powodziami. Mobilne roboty inspekcyjne można stosować również do monitorowania jakości powietrza, wody i gleby, wykrywania wycieków substancji toksycznych i badania skutków zmian klimatycznych.

Podsumowanie

Roboty inspekcyjne bez dwóch zdań będą rewolucjonizować diagnostykę przemysłową. Zapewniają bowiem bezpieczne, efektywne i precyzyjne rozwiązania dla najtrudniejszych wyzwań kontroli jakości i stanu technicznego. Pozwalają na efektywną kontrolę infrastruktury i procesów, które byłyby trudne lub niebezpieczne do sprawdzenia przez ludzi, przyspieszając pracę, optymalizując koszty i zwiększając bezpieczeństwo.

Do tego ciągły rozwój technologii (m.in. dalsza miniaturyzacja, wdrażanie algorytmów AI, integracja z systemami IoT, rozwój akumulatorów i systemów bezprzewodowego ładowania, coraz pełniejsza autonomiczność) będzie sprawiał, że roboty inspekcyjne będą zdolne wykonywać zadania w miejscach całkowicie niedostępnych dla człowieka. Firmy, które nie zdecydują się na inwestycję w tego typu rozwiązania, albo nie będą w stanie wykonywać diagnostyki niektórych obszarów, albo będą zmuszone ponosić znacznie większe koszty związane z inspekcją w tradycyjny sposób.

