Wózki widłowe, które należą do najpopularniejszych środków transportu w fabrykach, magazynach, centrach logistycznych czy sklepach, mogą różnić się pod wieloma względami. Jednak niewątpliwie to rodzaj zasilania należy do najistotniejszych wyróżników. Każde z dostępnych rozwiązań ma swoją specyfikę, zalety i ograniczenia. Dlatego też niezwykle istotne jest świadome podejście do wyboru rodzaju napędu wózka widłowego. Należy bowiem uwzględniać nie tylko cenę zakupu czy też całkowity koszt posiadania, ale również, a może przede wszystkim, realny wpływ na codzienną efektywność operacji logistycznych.

Wózek widłowy elektryczny czy spalinowy – różne źródła energii

Podstawowa różnica tkwi w sposobie zasilania. Wózki widłowe spalinowe czerpią moc głównie z silników wysokoprężnych (diesel), choć w ofercie rynkowej można znaleźć również wózki wyposażone w instalacje gazowe (LPG). Z kolei modele elektryczne wykorzystują akumulatory: tradycyjne kwasowo-ołowiowe lub nowoczesne litowo-jonowe, które działają na podobnej zasadzie jak baterie w smartfonach, tyle że w zdecydowanie większej skali.

Ta fundamentalna różnica ma daleko idące konsekwencje, jeśli chodzi o praktyczne możliwości wózka widłowego, a w konsekwencji – o jego zastosowanie.

Udźwig wózków widłowych – przewaga spalinowych nad elektrycznymi

Jeśli chodzi o sam udźwig, palmę pierwszeństwa dzierżą wózki widłowe spalinowe. Potrafią one podnosić nawet kilkudziesięciotonowe ładunki, podczas gdy elektryczne odpowiedniki mają limit maksymalnie kilku ton. To naturalna konsekwencja różnic w konstrukcji i gęstości energetycznej paliw kopalnych w porównaniu z bateriami.

Dla firm operujących w budownictwie, przemyśle ciężkim czy obsługujących kontenery morskie ta przewaga może okazać się decydująca. Z drugiej strony, w typowym magazynie e-commerce czy centrum dystrybucyjnym, w których masa pojedynczych palet rzadko przekracza tonę, większa moc wózka spalinowego bywa po prostu niepotrzebna.

Co również istotne, pod względem wysokości unoszenia ładunków obie kategorie wózków osiągają bardzo zbliżone wyniki.

Wpływ technologii napędu na ciągłość pracy wózków widłowych

Ciągłość pracy to kolejny istotny aspekt, który może decydować o wyborze konkretnego napędu. Zwłaszcza w miejscach, w których wózki widłowe są wykorzystywane przez cały czas i każda przerwa w ich eksploatacji jest sporym utrudnieniem. W przypadku napędów spalinowych uzupełnienie zbiornika paliwa lub wymiana butli gazowej to kwestia kilku minut. Wózek wraca do pracy niemal natychmiast, co przy intensywnej eksploatacji przekłada się na setki godzin większej produktywności w skali roku.

Ładowanie akumulatorów w wózkach elektrycznych wymaga natomiast dłuższych przestojów. Standardowa bateria kwasowo-ołowiowa potrzebuje ok. 6–8 godzin na pełne naładowanie. Co istotne, procesu ładowania nie powinno się przerywać – zaleca się naładowanie baterii do pełna w jednym cyklu. Częściowe ładowanie baterii w krótkich cyklach może ujemnie wpływać na żywotność akumulatora.

Problem ten można obejść na dwa sposoby: inwestując w zapasowe akumulatory wymieniane w trakcie przerw w zależności od potrzeby albo wybierając technologię litowo-jonową. To drugie rozwiązanie, coraz popularniejsze w branży intralogistycznej, pozwala na krótkie doładowania baterii. Dzięki temu, nawet podczas krótkich postojów można częściowo doładowywać baterie wózka i wydłużać w ten sposób jego czas pracy.

Warunki pracy a wybór napędu wózka widłowego: Diesel, LPG czy elektryczny

Choć nowoczesne systemy filtracyjne znacząco ograniczają emisję szkodliwych spalin, całkowicie ich nie wyeliminują. W zamkniętych halach bez efektywnej wentylacji może to przekładać się na realne zagrożenie dla zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet dla życia pracowników. Z całą pewnością też emitowane zanieczyszczenia wpływają negatywnie na komfort pracy.

Wózki elektryczne pod tym względem przeważają. Zerowa emisja spalin, dużo niższy poziom generowanego hałasu i brak zapachu oleju napędowego – to idealne rozwiązanie dla zamkniętych obiektów. Cicha praca wózka jest z kolei zaletą w obiektach, w których stale przebywają osoby. Nie ma bowiem potrzeby stosowania specjalnych rozwiązań, które ograniczą szkodliwe działanie hałasu.

Pewnym kompromisem w tym aspekcie jest wózek napędzany skroplonym gazem płynnym. Pod względem emisji zanieczyszczeń wózki z napędem LPG prezentują się dużo lepiej niż pojazdy z silnikiem wysokoprężnym. Przy odpowiedniej wentylacji mogą funkcjonować w halach. Ponadto wózki widłowe LPG mają też taką przewagę nad wózkami z silnikami Diesla, że pracują znacznie ciszej.

Inaczej wygląda kwestia w przestrzeniach otwartych i w pracy mieszanej (zarówno w hali, jak i na zewnątrz). Na placach składowych, rampach załadunkowych czy terenach budowy emisja spalin przestaje być już problemem, dlatego wciąż w takich miejscach spotyka się częściej wózki spalinowe. Co nie oznacza jednak, że na otwartej przestrzeni nie poradzą sobie również wózki z napędem elektrycznym.

Cena i koszty eksploatacyjne

Cena zakupu zawsze jest jednym z najistotniejszych czynników, który decyduje o wyborze danego produktu. Wybierając między wózkami z silnikiem spalinowym lub elektrycznym, które mają porównywalne parametry (np. moc czy maksymalną wysokość unoszenia), nieco mniej wydamy na model spalinowy. Trzeba jednak mieć świadomość, że cena to jedno, ale prawdziwy rachunek ekonomiczny ujawnia się dopiero po latach eksploatacji. Początkowa różnica kosztów związana z innymi cenami zakupu wózków o różnych napędów po pewnym czasie się zaciera.

Koszty operacyjne są bowiem nieco niższe w przypadku wózków z akumulatorem. Energia elektryczna pozostaje bardziej przewidywalnym i tańszym źródłem zasilania niż olej napędowy. Nowoczesne akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się do tego wysoką efektywnością energetyczną. Do tego dochodzi prostsza konstrukcja – mniej ruchomych części oznacza rzadsze awarie i niższe rachunki serwisowe.

Spalinowe modele wymagają regularnej wymiany olejów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych, których nie ma w wersji elektrycznej. Koszty paliwa są nie tylko wysokie, ale również zmieniają się – trudno więc uwzględnić je dokładnie w długoterminowych budżetach.

Wózki widłowe spalinowe – najważniejsze zalety i wady

Zalety:

Większa moc i udźwig – możliwość podnoszenia cięższych ładunków niż przy użyciu wózków elektrycznych.

Dłuższy czas pracy – tankowanie czy wymiana butli gazowej to kwestia kilku minut i wózek niemal natychmiast wraca do pracy.

Lepsza wydajność terenowa – wózki spalinowe lepiej radzą sobie z nachyleniami, nierównościami i trudnymi warunkami podłoża.

Niezależność od infrastruktury elektrycznej – możliwość pracy w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania.

Odporność na warunki atmosferyczne – deszcz, mróz czy upał nie wpływają znacząco na ich funkcjonowanie.

Niższa bariera wejścia – niższa cena ułatwia zakup dla firm rozpoczynających działalność lub o ograniczonym budżecie.

Przewidywalny czas operacji – pełny zbiornik gwarantuje taki sam czas pracy, bez niepewności związanej ze zmniejszającą się pojemnością akumulatorów.

Wady:

Emisja spalin – nawet nowoczesne filtry nie eliminują całkowicie szkodliwych substancji.

Znaczny poziom hałasu – głośna praca wymaga stosowania środków ochrony słuchu.

Wysokie i nieprzewidywalne koszty paliwa – zmiany cen paliw utrudniają planowanie budżetu operacyjnego.

Intensywna obsługa serwisowa – wymagane są regularne przeglądy, wymiana oleju, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych.

Większe gabaryty – zbiornik paliwa i dodatkowe systemy zwiększają wymiary, co może ograniczać manewrowość w ciasnych przestrzeniach.

Zapachy i zanieczyszczenia – spaliny, zapach paliwa i większe brudzenie to wady istotne w branżach wymagających wysokich standardów sanitarnych.

Wózki widłowe elektryczne – najważniejsze zalety i wady

Zalety:

Zerowa emisja spalin – szczególnie istotna w zamkniętych przestrzeniach.

Cicha praca – poziom hałasu znacząco niższy niż w przypadku spalinowców eliminuje konieczność stosowania dodatkowych środków ochrony słuchu.

Niższe koszty operacyjne – energia elektryczna jest tańsza od paliw (do tego istnieje możliwość zasilania z OZE), a prostsza konstrukcja przekłada się na rzadsze naprawy i niższe rachunki serwisowe.

Lepsza manewrowość – kompaktowa budowa zapewnia lepszą zwrotność i mniejszy promień skrętu.

Aspekt wizerunkowy – zerowy ślad węglowy w miejscu użytkowania i zeroemisyjny transport wewnętrzny może stać się elementem strategii CSR.

Wady:

Wyższa cena zakupu – istotna bariera dla firm o ograniczonym budżecie inwestycyjnym.

Ograniczony udźwig – maksymalna nośność nie przekracza kilku ton, co wyklucza te wózki z obsługi najcięższych ładunków.

Wymagające ładowanie – tradycyjne akumulatory potrzebują wielogodzinnych przestojów na pełne naładowanie, co komplikuje organizację pracy ciągłej.

Konieczność infrastruktury ładowania – wymagane są stanowiska do ładowania akumulatorów i odpowiednia moc przyłączeniowa.

Wrażliwość na intensywną eksploatację – przy bardzo intensywnym użytkowaniu może być konieczna inwestycja w zapasowe akumulatory lub większą liczbę wózków widłowych.

Wózki widłowe spalinowe czy elektryczne – od czego zależy wybór?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Dlatego przed wyborem napędu wózka widłowego warto zadać sobie kilka najważniejszych pytań:

Gdzie będzie pracować wózek widłowy? Jeśli głównie w zamkniętych halach – napęd elektryczny wygrywa bez dyskusji. Praca na zewnątrz otwiera pole dla wózków spalinowych.

Jeśli głównie w zamkniętych halach – napęd elektryczny wygrywa bez dyskusji. Praca na zewnątrz otwiera pole dla wózków spalinowych. Jakie ładunki będą przewożone? Ciężkie ładunki powyżej kilku ton i intensywna praca przez całą dobę przemawiają za spalinowymi pojazdami. Przy obsłudze standardowych palet elektryczne rozwiązania będą bardziej ekonomiczne.

Ciężkie ładunki powyżej kilku ton i intensywna praca przez całą dobę przemawiają za spalinowymi pojazdami. Przy obsłudze standardowych palet elektryczne rozwiązania będą bardziej ekonomiczne. W jakim trybie będą pracować wózki? Jeśli wymagana jest ciągła praca bez dłuższych przerw, wówczas lepiej sprawdzą się wózki spalinowe. Odmiany elektryczne wymagają dłuższych lub krótszych przerw na ładowanie baterii.

Jeśli wymagana jest ciągła praca bez dłuższych przerw, wówczas lepiej sprawdzą się wózki spalinowe. Odmiany elektryczne wymagają dłuższych lub krótszych przerw na ładowanie baterii. Jak wygląda infrastruktura? Czy mamy możliwość organizacji stanowisk ładowania? Czy dysponujemy zapasowymi akumulatorami? A może posiadamy własną bazę paliwową?

Podsumowanie

Wybór między elektrycznym a spalinowym wózkiem widłowym to decyzja strategiczna, która powinna wynikać z rzetelnej analizy warunków pracy, profilu operacji i długoterminowej perspektywy finansowej. Elektryczne modele dominują tam, gdzie liczą się komfort pracy, ekologia i niskie koszty eksploatacji. Spalinowe maszyny sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest maksymalna moc, ciągłość pracy i odporność na trudne warunki

