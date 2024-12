Profesjonalne elektronarzędzia – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

14:34

Autor: Gettyimages Wybierając profesjonalne elektronarzędzia należy wziąć pod uwagę m. in.: rodzaj zasilania, moc, komfort użytkowania, markę sprzętu, cenę oraz dodatkowe funkcje

Profesjonalne elektronarzędzia stanowią podstawowe wyposażenie warsztatów i firm budowlano-remontowych. Wybierając odpowiedni sprzęt dla budowlańca, należy kierować się wieloma czynnikami, takimi jak wydajność, konstrukcja, ale i również wygoda użytkowania oraz funkcjonalność. Na co jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem? Przeczytaj nasz poradnik wyboru elektronarzędzi.

Spis treści

Rozmowy Muratora: Lidia Klarkowska, Stalprodukt - Zamość Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak kupować profesjonalne elektronarzędzia? – ogólne wskazówki

Żaden budowlaniec lub fachowiec od remontów nie obędzie się bez sprawdzonego sprzętu. Elektronarzędzia są niezastąpione w pracy z drewnem, metalem czy betonem. Profesjonalne elektronarzędzia muszą być odporne na duże obciążenie oraz wysoką częstotliwość pracy, ponieważ stanowią w pewien sposób przedłużenie ręki fachowca. Nie ma tu mowy o częstych usterkach, nieergonomicznej budowie czy słabych warunkach serwisowych.

Szukając dobrego sprzętu do pracy, warto zwrócić uwagę na:

rodzaj zasilania: od tego parametru zależy mobilność i wygoda użytkowania; elektronarzędzia mogą być zasilane prądem zmiennym (narzędzia sieciowe) lub stałym (akumulatorowe). Te pierwsze są z reguły mocniejsze i sprawdzają się przy długotrwałych rodzajach prac. Zaletą narzędzi akumulatorowych jest duża swoboda ruchu, ale ich czas pracy ogranicza pojemność baterii;

od tego parametru zależy mobilność i wygoda użytkowania; elektronarzędzia mogą być zasilane prądem zmiennym (narzędzia sieciowe) lub stałym (akumulatorowe). Te pierwsze są z reguły mocniejsze i sprawdzają się przy długotrwałych rodzajach prac. Zaletą narzędzi akumulatorowych jest duża swoboda ruchu, ale ich czas pracy ogranicza pojemność baterii; moc: miara zużycia energii i możliwości jej wygenerowania; im większa moc danego elektronarzędzia, tym lepsza wydajność i szybsze efekty pracy;

miara zużycia energii i możliwości jej wygenerowania; im większa moc danego elektronarzędzia, tym lepsza wydajność i szybsze efekty pracy; komfort użytkowania: odpowiednio wyważone i niezbyt ciężkie urządzenie to podstawa; powinno również mieć wyprofilowany uchwyt oraz być łatwe w obsłudze. Dzięki temu praca będzie efektywniejsza i mniej mecząca;

odpowiednio wyważone i niezbyt ciężkie urządzenie to podstawa; powinno również mieć wyprofilowany uchwyt oraz być łatwe w obsłudze. Dzięki temu praca będzie efektywniejsza i mniej mecząca; marka sprzętu: wybór elektronarzędzi od znanych renomowanych producentów to zawsze bezpieczniejsza opcja, inwestycja w taki sprzęt zwykle oznacza dłuższą żywotność, lepszą wydajność oraz mniejsze ryzyko przedwczesnego zużycia. Wybór sprawdzonych marek to również dostęp do profesjonalnego serwisu;

wybór elektronarzędzi od znanych renomowanych producentów to zawsze bezpieczniejsza opcja, inwestycja w taki sprzęt zwykle oznacza dłuższą żywotność, lepszą wydajność oraz mniejsze ryzyko przedwczesnego zużycia. Wybór sprawdzonych marek to również dostęp do profesjonalnego serwisu; cena: nie ulega wątpliwości, że cena elektronarzędzi zwykle idzie w parze z ich jakością, ale nie należy przesadzać; sprzęt do prac budowlanych i remontowych musi być dostosowany do wymagań użytkownika. Fachowcy czasem lubią mieć w zapasie dwa sprzęty o podobnych parametrach, lecz z różnych półek cenowych – droższy do cięższych prac i tańszy do poprawek;

nie ulega wątpliwości, że cena elektronarzędzi zwykle idzie w parze z ich jakością, ale nie należy przesadzać; sprzęt do prac budowlanych i remontowych musi być dostosowany do wymagań użytkownika. Fachowcy czasem lubią mieć w zapasie dwa sprzęty o podobnych parametrach, lecz z różnych półek cenowych – droższy do cięższych prac i tańszy do poprawek; dodatkowe funkcje: ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo korzystania z danego elektronarzędzia. Do przydatnych funkcji należą m.in.: regulacja prędkości, system antywibracyjny, blokada włącznika, osłony ochronne, automatyczne wyłączanie na wypadek przeciążenia; system odprowadzania pyłu, itp.

Warto zwrócić również uwagę na systemy narzędzi coraz częściej oferowane przez różne firmy. Dotyczą one przede wszystkim elektronarzędzi akumulatorowych, które są ze sobą kompatybilne. Oczywiście z jednej strony jest to chwyt marketingowy producentów polegający na przywiązaniu klienta do danej marki. Z drugiej strony to znaczne ułatwienie dla użytkowników, ponieważ jeden akumulator pasuje do różnych sprzętów.

Czym się kierować szukając dobrych elektronarzędzi dla budowlańca?

Budowa domu, remont, usługi wykończeniowe – branża budowlana obejmuje cały przekrój różnych prac. Oczywiście wykonywane są one przy pomocy szeregu elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych, które umożliwiają przeprowadzenie tych robót. Do najczęściej używanego sprzętu przez budowlańców należą: wiertarki, wkrętarki, szlifierki, wyrzynarki oraz pilarki. Zebraliśmy najważniejsze parametry tych narzędzi, by pomóc w wyborze najlepszego modelu.

Wiertarka i wiertarko-wkrętarka

Wiertarka to podstawa w skrzynce z narzędziami każdego fachowca, nie tylko tego pracującego na budowie. Umożliwia wiercenie otworów w różnych powierzchniach, w zależności od zastosowanego wiertła. Pytaniem, które zadaje sobie wiele osób, jest: czy kupić osobno wiertarkę i wkrętarkę czy może postawić na wiertarko-wkrętarkę. To oczywiście zależy, ponieważ każde z tych urządzeń ma swoje wady i zalety. Dla fachowca wiercącego w metalu czy betonie, solidna wiertarka sprawdzi się lepiej. Osobno warto dokupić uniwersalną wiertarko-wkrętarkę.

Przebierając wśród wielu modeli, dobrze jest postawić na wiertarkę z udarem. Mechanizm udarowy pozwala na sprawniejsze wiercenie zwłaszcza w twardych materiałach. Do betonu, cegieł i kamienia zaleca się wybór udaru pneumatycznego nad mechanicznym. Warto zwrócić również uwagę na systemy mocowania SDS, które umożliwiają łatwą wymianę wierteł.

Młotowiertarka

Pracując ze szczególnie opornymi materiałami, czasem nawet wiertarka udarowa wymaga wsparcia. Wtedy pomocna okazuje się młotowiertarka, czyli urządzenie łączące funkcję wiercenia z kuciem. W urządzeniu zastosowany jest wydajny udar pneumatyczny wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne.

Czym się kierować, wybierając młotowiertarkę? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na energię udaru – do profesjonalnego użytku powinna ona znajdować się w graniach 5–10 J. Oprócz tego ważna jest prędkość obrotowa urządzenia, którą dobiera się w zależności od przeznaczenia danego sprzętu. Przykładowo, do wiercenia w drewnie wystarczy 800–1200 obr./min., natomiast w betonie 1200–1800 obr./min. Należy przestrzegać określonych parametrów, ponieważ zbyt wysokie prędkości mogą doprowadzić do złamania wiertła, a nawet spalenia materiału, jeśli jest to np. drewno.

Podobnie jak w przypadku wiertarek, tu również warto zwrócić uwagę na uchwyty SDS. Obecnie dostępne sprzęty mają uchwyty SDS-Plus oraz SDS-Max. Ten drugi nadaje się do cięższych prac, dlatego wzmocniony jest tu nie tylko uchwyt, ale i cała konstrukcja.

Pilarka tarczowa

To popularne narzędzie do cięcia różnych materiałów, zarówno drewna, jak i metalu czy tworzyw sztucznych. Wyróżnia się pilarki ręczne oraz stołowe. Te drugie to sprzęt stacjonarny, stosowany głównie w warsztatach. Na budowie sprawdzą się natomiast pilarki ręczne z tarczami o średnicach 130‒250 mm lub większych.

Podobnie jak w przypadku innych elektronarzędzi, podstawowym parametrem wyboru jest moc. Im jest ona większa, tym wydajniejsza praca oraz lepsza kontrola cięcia. Zakres mocy 1200‒1400 W sprawdzi się na co dzień, natomiast do cięższych prac warto wybrać pilarki o mocy 1600‒1800 W.

Podczas pracy z pilarką ważna jest precyzyjna linia cięcia. Niektóre modele wyposażone są w duży zakres regulacji, np. pracę pod dużym kątem, a także laser ułatwiający proste przecinanie powierzchni. Jeśli mowa o cięciu, zwróć również uwagę na bezpieczeństwo. Taki sprzęt zawsze musi być wyposażony w osłonę tarczy oraz hamulec.

Wyrzynarka

Wyrzynarka to precyzyjne urządzenie tnące, które sprawdza się zwłaszcza w pracach wykończeniowych czy przygotowywaniu mebli pod wymiar. Najczęściej wykorzystywana jest to cięcia drewna, ale również miękkiego metalu czy ceramiki.

Oprócz akumulatorowych i stacjonarnych dostępne są również wyrzynarki pneumatyczne oraz wahadłowe. Wybierając idealny model, zastanów się najpierw, jakie materiały zamierzasz ciąć, a następnie dostosuj do tego moc – im większa, tym więcej możliwości w użytkowaniu.

W przypadku wyrzynarek bardzo ważny jest komfort pracy, a co za tym idzie, ergonomia urządzenia. Najczęstsze problemy pojawiające się podczas użytkowania wyrzynarki, to krzywe i nieregularne cięcie. Dlatego należy pamiętać o wygodnej konstrukcji i dobrym chwycie. Ponadto dobrze, jeśli sprzęt jest wyposażony w takie funkcje, jak: cięcie skośne (do prac przy kątach), łatwa wymiana ostrza oraz kontrola głębokości cięcia.

Szlifierka kątowa

O jej popularności świadczą chociażby potoczne nazwy nadawane na ten sprzęt w różnych regionach i środowiskach pracowniczych. „Boszówka”, czy też „kątówka”, przeznaczona jest do cięcia i szlifowania.

Przed zakupem zastanów się nad rozmiarem sprzętu. Najczęściej dostępne są szlifierki przeznaczone do tarcz w rozmiarach 115, 125, 150, 180 i 230 mm. Najpopularniejsze, ze względu na większą precyzyjność, są pierwsze dwa rodzaje – 115 i 125 mm. Pamiętaj, że jeśli urządzenie będzie używane często i do przecinania grubych elementów, lepiej będzie postawić na większe tarcze.

Jeśli chodzi o regulację prędkości obrotów, ten parametr sprawdzi się raczej w przypadku dużej różnorodności prac. Jeśli na co dzień tniesz podobne materiały, funkcja ta będzie zbędna. Ogółem rzecz biorąc, prosta, ale solidnie wykonana szlifierka kątowa o mocy dopasowanej do docelowych prac będzie najlepszym rozwiązaniem.

Zobacz galerię 30 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Varso to najwyższy z biurowców na świecie, który otrzymał certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie „Outstanding”.

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video