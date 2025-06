Spis treści

Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Narzędzia akumulatorowe – parametry i specyfika pracy

Zdaniem wielu fachowców mocny i solidny sprzęt powinien być wyłącznie spalinowy lub zasilany prądem elektrycznym. Jednak nawet tradycjonaliści coraz chętniej doceniają narzędzia akumulatorowe.

Mobilne elektronarzędzia działają w oparciu o pracę baterii, która napędza silnik urządzenia poprzez oddawanie zgromadzonej w niej energii. Po wyczerpaniu baterię trzeba naładować w przystosowanej do tego ładowarce.

Wyróżnia się trzy rodzaje akumulatorów stosowanych w elektronarzędziach:

litowo-jonowe (Li-Ion) – cieszą się największą popularnością ze względu na niską wagę oraz stosunkowo długi czas pracy. Ponadto dzięki braku efektu pamięci możliwe jest ładowanie w każdym momencie zużycia (bez czekania na całkowite rozładowanie);

– cieszą się największą popularnością ze względu na niską wagę oraz stosunkowo długi czas pracy. Ponadto dzięki braku efektu pamięci możliwe jest ładowanie w każdym momencie zużycia (bez czekania na całkowite rozładowanie); niklowo-kadmowe (NiCd) – są odporne na wysokie temperatury. Obecnie jednak rzadko stosowane ze względu na niebezpieczny skład chemiczny oraz przepisy UE. Do naładowania niezbędne jest całkowite rozładowanie baterii;

– są odporne na wysokie temperatury. Obecnie jednak rzadko stosowane ze względu na niebezpieczny skład chemiczny oraz przepisy UE. Do naładowania niezbędne jest całkowite rozładowanie baterii; niklowo metalowo wodorowe (Ni-MH) – choć są lżejsze niż NiCd oraz bezpieczniejsze dla użytkowników i środowiska, to mają małą żywotność. Sprawdzają się raczej w sprzętach amatorskich.

Akumulatory różnią się przede wszystkim pojemnością mierzoną w amperogodzinach (Ah), która przekłada się na długość pracy danego narzędzia. W zależności od urządzenia dostępne są baterie o pojemności 2 Ah, 4 Ah, 5 Ah do 10 Ah. Należy pamiętać, że im większa pojemność baterii, tym zawierają one więcej ogniw zasilających, co z kolei przekłada się na wagę. W efekcie długa praca z takim narzędziem może być męcząca.

Kluczowym parametrem oprócz pojemności jest napięcie akumulatora, które determinuje moc urządzenia. Napięcie wyrażane jest w woltach (V). Oczywistym jest, że narzędzia profesjonalne wyróżniają się wyższą wartością. Wiele zależy również od rodzaju i przeznaczenia danego sprzętu, np. czy służy do cięższych prac, itp. Zakres napięcia w bateriach dla profesjonalnych narzędzi znajduje się w granicach 12 V-40 V.

Jakie narzędzia mogą działać na akumulatorze?

Dzięki wydajniejszym bateriom akumulatorowym elektronarzędzia przestały przypominać „zabawki” dla amatorów. Dziś w pełni mobilne mogą być nie tylko uniwersalne wiertarko-wkrętarki, ale również nieco cięższy sprzęt.

Popularne narzędzia akumulatorowe to m.in.:

wiertarki udarowe;

młotowiertarki;

klucze udarowe;

szlifierki kątowe;

narzędzia oscylacyjne;

frezarki;

opalarki;

pilarki;

kosiarki, kosy, podkaszarki;

piły łańcuchowe;

dmuchawy.

Oprócz tego bez plączącego kabla jest coraz więcej urządzeń poprawiających pracę na budowie lub w warsztacie, jak: odkurzacze, wentylatory, opryskiwacze, lampy i wiele innych.

Wykorzystując modę na sprzęt akumulatorowy, producenci oferują również systemy narzędzi. W zasadzie obecnie każda renomowana marka ma w swoim asortymencie kompatybilne zestawy, które można zasilać jedną baterią. Ma to swoje plusy i minusy, ale o tym szerzej w kolejnym akapicie.

Jakie zalety mają narzędzia akumulatorowe?

Mobilne narzędzia akumulatorowe nie bez powodu zyskały tak dużą popularność. Oto ich największe zalety:

mobilność – sprzęt akumulatorowy można stosować praktycznie wszędzie, nawet w miejscach gdzie nie ma dostępu do prądu;

– sprzęt akumulatorowy można stosować praktycznie wszędzie, nawet w miejscach gdzie nie ma dostępu do prądu; wygoda – podczas pracy nie istnieje problem plączącego się kabla, a ruchy może ograniczać jedynie kształt i ciężar danego sprzętu;

– podczas pracy nie istnieje problem plączącego się kabla, a ruchy może ograniczać jedynie kształt i ciężar danego sprzętu; bezpieczeństwo – brak kabli i konieczności użycia płynnego paliwa to brak ryzyka porażenia prądem lub zatrucia spalinami;

– brak kabli i konieczności użycia płynnego paliwa to brak ryzyka porażenia prądem lub zatrucia spalinami; lekka konstrukcja – stosunkowo niska waga i poręczna budowa ułatwiają wykonywanie precyzyjnych robót;

– stosunkowo niska waga i poręczna budowa ułatwiają wykonywanie precyzyjnych robót; kompatybilność – dzięki możliwości wyboru systemu narzędzi jednego producenta można zaoszczędzić na kosztach zakupu dodatkowych akumulatorów i ładowarek;

– dzięki możliwości wyboru systemu narzędzi jednego producenta można zaoszczędzić na kosztach zakupu dodatkowych akumulatorów i ładowarek; cicha praca – elektronarzędzia zasilane akumulatorem z reguły pracują znacznie ciszej, zwłaszcza w porównaniu z modelami spalinowymi;

– elektronarzędzia zasilane akumulatorem z reguły pracują znacznie ciszej, zwłaszcza w porównaniu z modelami spalinowymi; wielozadaniowość – urządzenia akumulatorowe często występują w wersji „multi”: jeden korpus + wiele akcesoriów;

– urządzenia akumulatorowe często występują w wersji „multi”: jeden korpus + wiele akcesoriów; skuteczność pracy – to idealne rozwiązanie w przypadku prac o krótkim natężeniu, lecz wymagającym dużej mocy;

– to idealne rozwiązanie w przypadku prac o krótkim natężeniu, lecz wymagającym dużej mocy; uniwersalne zastosowanie – praca z przenośnymi narzędziami możliwa jest w niemal każdych warunkach, również tych o podwyższonej wilgotności.

Jakie wady mają narzędzia akumulatorowe?

Oczywiście narzędzia akumulatorowe nie są pozbawione wad. Do tych najważniejszych minusów należą:

mniejsza wydajność – urządzenia akumulatorowe mogą być niewystarczające w przypadkach dużego zapotrzebowania na moc oraz w długich cyklach pracy;

– urządzenia akumulatorowe mogą być niewystarczające w przypadkach dużego zapotrzebowania na moc oraz w długich cyklach pracy; czas pracy uzależniony od baterii – może się zdarzyć, że narzędzie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie, co spowoduje przestój w pracy;

– może się zdarzyć, że narzędzie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie, co spowoduje przestój w pracy; ograniczony czas pracy – akumulatory wymagają regularnego ładowania, a z czasem długość ich pracy może się skracać;

– akumulatory wymagają regularnego ładowania, a z czasem długość ich pracy może się skracać; konieczność dbania o baterie – istnieje konieczność dbałości i konserwacji urządzenia, ale również samego akumulatora. Zaniedbania prowadzą do pogorszenia jego wydajności;

– istnieje konieczność dbałości i konserwacji urządzenia, ale również samego akumulatora. Zaniedbania prowadzą do pogorszenia jego wydajności; cena – to złożony problem. Wyjściowa cena narzędzi akumulatorowych jest nieco wyższa od modeli przewodowych. Do tego dochodzi zakup akumulatora i ładowarki, o ile nie ma ich w zestawie. Dla wydajniejszej pracy czasem trzeba dokupić dodatkowe akumulatory.

Kiedy akumulator to dobry pomysł?

Fachowcy, którzy na co dzień wykonują szeroki zakres robót, zazwyczaj mają na wyposażeniu zarówno urządzenia przewodowe, jak i akumulatorowe. Te drugie sprawdzają się przede wszystkim w trudno dostępnych miejscach, na wysokościach, a także do drobnych i krótkotrwałych prac oraz poprawek. Narzędzia zasilanie akumulatorem będą również przydatne podczas częstego przemieszczania się, np. jeśli w sytuacji dojazdu do klientów.

Wybierając narzędzia akumulatorowe, należy szczególnie dbać zarówno o baterię, jak i sam sprzęt. Średnia długość życia jednej baterii litowo-jonowej to ok. 1500 cykli ładowania. Aby do końca wykorzystać jej możliwości, pamiętaj o odpowiedniej temperaturze pracy, ładowaniu do końca oraz unikaniu przeładowania, czyli pozostawienia baterii w ładowarce po jej naładowaniu.