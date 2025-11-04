Szkoła Budowania: Wykańczanie elewacji, ocieplanie ścian Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Znaczenie rusztowań w budownictwie

Rusztowania budowlane zapewniają dostęp do elewacji, stropów i konstrukcji dachowych, umożliwiają transport materiałów oraz bezpieczne wykonywanie robót na wysokości. Współczesne systemy rusztowań są projektowane z uwzględnieniem nośności, stabilności, ergonomii oraz przepisów BHP.

Każda tego typu konstrukcja tymczasowa musi spełniać wymagania norm PN-EN 12810 i PN-EN 12811, które definiują parametry użytkowe i konstrukcyjne. Pierwsza dotyczy rusztowań elewacyjnych z prefabrykowanych elementów, druga reguluje zasady projektowania, obciążenia, badania i klasy użytkowe wszystkich typów konstrukcji tymczasowych.

Rodzaje rusztowań budowlanych

Rusztowania budowlane ‒ klasyfikacja ze względu na konstrukcję i sposób łączenia elementów

To najczęściej stosowany podział techniczny rusztowań, określający możliwości zastosowania poszczególnych rozwiązań.

Rusztowania ramowe – prefabrykowane systemy złożone z pionowych ram połączonych ryglami i stężeniami. Charakteryzują je:

szybki montaż i demontaż;

przeznaczenie głównie do elewacji o prostej geometrii;

nośność typowa: klasy 2-4 wg PN-EN 12811;

przeznaczenie głównie do prac malarskich, dociepleniowych i konserwatorskich.

Rusztowania modułowe (systemowe wielokierunkowe) – system oparty na pionowych słupach z rozetami (pierścieniami) montażowymi, do których wpina się elementy poziome, ukośne i podporowe w wielu kierunkach. Typowy rozstaw rozet to 50 cm, a możliwość podłączenia elementów co 45° zapewnia dużą elastyczność konstrukcji. Cechują się:

elastyczną konfiguracją przestrzenną;

zastosowaniem przy obiektach przemysłowych, mostach i nieregularnych bryłach;

możliwością tworzenia złożonych układów dostosowanych do geometrii obiektu;

wyższym kosztem wynajmu, ale większą uniwersalnością.

Rusztowania rurowo-złączkowe (rurowe) – tradycyjny system składający się z rur stalowych ϕ48,3 mm łączonych za pomocą złączek obrotowych, krzyżowych i równoległych:

uniwersalne, dopasowują się do nietypowych kształtów budowli;

montaż wymaga doświadczenia i często obliczeń statycznych;

wykorzystywane przy renowacji obiektów zabytkowych;

czasochłonne w montażu, ale oferują pełną swobodę konfiguracji.

Rusztowania kratowe (ramowo-przestrzenne) – oparte na konstrukcjach kratowych stalowych lub aluminiowych:

wykorzystywane jako rusztowania nośne i podporowe;

mają dużą sztywność przestrzenną i wysokie parametry nośności;

znajdują zastosowanie przy deskowaniach stropowych i konstrukcjach mostowych;

przenoszą znaczne obciążenia pionowe.

Rusztowania wsporcze i wieżowe (podpory montażowe) – tworzą układy podporowe dla konstrukcji żelbetowych lub stalowych:

projektowane indywidualnie pod konkretne zadanie;

przenoszą duże obciążenia pionowe;

często łączone z rusztowaniami modułowymi;

wymagają szczegółowych obliczeń statycznych.

Rusztowania budowlane ‒ klasyfikacja ze względu na sposób posadowienia i kotwienia

Rusztowania przyścienne (kotwione) – mocowane do ścian budynku za pomocą łączników i kotew:

zapewniają wysoką stabilność przy ograniczonej szerokości;

znajdują zastosowanie przy robotach elewacyjnych i dociepleniowych;

kotwienie zazwyczaj co 4-6 m w pionie i poziomie (zależnie od obliczeń);

wymagają oceny nośności podłoża kotwienia.

Rusztowania wolnostojące (niezakotwione) – konstrukcje samonośne, o ograniczonej wysokości:

wykorzystywane tam, gdzie nie można ingerować w elewację (obiekty zabytkowe, fasady szklane);

potrzebują większej szerokości podstawy dla zachowania stateczności;

przeznaczone do prac krótkoterminowych.

Rusztowania jezdne (mobilne) – wyposażone w koła z hamulcem:

wykorzystywane wewnątrz hal i obiektów kubaturowych;

łatwe w przemieszczaniu bez demontażu;

mają ograniczoną wysokość w zależności od rozstawu podstawy (stosunek wysokości do szerokości podstawy maksymalnie 3:1 dla użytkowania wewnętrznego, 4:1 na zewnątrz przy odpowiednim balastowaniu).

Rusztowania budowlane ‒ klasyfikacja ze względu na materiał wykonania

Obecnie w praktyce budowlanej zastosowanie mają przede wszystkim dwa rodzaje rusztowań – stalowe i aluminiowe.

Rusztowania stalowe – najczęściej ocynkowane ogniowo lub galwanicznie; wyróżniają się:

dużą nośnością i trwałością eksploatacyjną;

odpornością na uszkodzenia mechaniczne;

większą masą – trudniejszy transport i montaż;

konkurencyjną ceną wynajmu.

Rusztowania aluminiowe – wykonane ze stopów aluminium, są:

znacznie lżejsze (około 50% masy stali);

łatwiejsze w montażu i transporcie;

bardziej podatne na odkształcenia przy przeciążeniach;

droższe w zakupie i wynajmie;

idealne dla prac wymagających częstych przestawień.

Rusztowania budowlane ‒ klasyfikacja ze względu na przeznaczenie

Rusztowania robocze – zapewniają dostęp i powierzchnię roboczą dla pracowników:

muszą spełniać wymogi dotyczące szerokości pomostów (minimum 60 cm);

wyposażone w poręcze ochronne i krawężniki;

dostosowane do klasy obciążenia odpowiedniej dla rodzaju prac.

Rusztowania ochronne – służą do zabezpieczenia stref niebezpiecznych:

montowane przy fasadach szklanych, nad ciągami komunikacyjnymi;

wyposażone w gęste siatki ochronne lub zadaszenia;

mogą nie mieć funkcji roboczej (brak pomostów).

Rusztowania nośne – stanowią tymczasowe podpory:

dla deskowań, belek lub elementów prefabrykowanych;

przenoszą znaczne obciążenia pionowe;

niezbędny jest projekt konstrukcyjny i obliczenia statyczne;

często montowane przy budowie mostów i wiaduktów.

Rusztowania specjalne – projektowane indywidualnie:

dla obiektów o niestandardowej geometrii (wieże, zbiorniki, mosty);

łączą elementy różnych systemów;

wymagają autorskiego projektu technicznego.

Rusztowania budowlane ‒ najważniejsze kryteria doboru

Przy wyborze rusztowania budowlanego należy uwzględnić poniższe czynniki:

wysokość konstrukcji – określa wymaganą klasę obciążenia, rodzaj kotwienia i liczbę poziomów; rusztowania powyżej 20 m wymagają wzmożonych środków bezpieczeństwa i częstszych kontroli;

– określa wymaganą klasę obciążenia, rodzaj kotwienia i liczbę poziomów; rusztowania powyżej 20 m wymagają wzmożonych środków bezpieczeństwa i częstszych kontroli; warunki podłoża – stabilność, nośność i nachylenie gruntu decydują o sposobie posadowienia; konieczna może być ocena geotechniczna i zastosowanie płyt podwalin lub podkładów rozpraszających obciążenie;

– stabilność, nośność i nachylenie gruntu decydują o sposobie posadowienia; konieczna może być ocena geotechniczna i zastosowanie płyt podwalin lub podkładów rozpraszających obciążenie; rodzaj robót – prace lekkie (malarskie, konserwacyjne) wymagają klasy obciążenia 1-2 (75-150 kg/m²), średnie (tynkowanie) – klasy 3 (200 kg/m²), podczas gdy ciężkie (murowanie, montaż) – klasy 4-6 (300-600 kg/m²);

– prace lekkie (malarskie, konserwacyjne) wymagają klasy obciążenia 1-2 (75-150 kg/m²), średnie (tynkowanie) – klasy 3 (200 kg/m²), podczas gdy ciężkie (murowanie, montaż) – klasy 4-6 (300-600 kg/m²); dostępność przestrzeni – wąskie przejścia, zabudowa sąsiednia lub przeszkody terenowe ograniczają dobór systemu; w takich przypadkach sprawdzają się rusztowania modułowe lub przyścienne o małej szerokości;

– wąskie przejścia, zabudowa sąsiednia lub przeszkody terenowe ograniczają dobór systemu; w takich przypadkach sprawdzają się rusztowania modułowe lub przyścienne o małej szerokości; czas trwania robót – w projektach krótkotrwałych zalecane są szybkie w montażu systemy ramowe lub aluminiowe wieże jezdne; przy długich realizacjach opłacalne są systemy modułowe o większej uniwersalności;

– w projektach krótkotrwałych zalecane są szybkie w montażu systemy ramowe lub aluminiowe wieże jezdne; przy długich realizacjach opłacalne są systemy modułowe o większej uniwersalności; geometrię obiektu – proste elewacje pozwalają na zastosowanie ekonomicznych rusztowań ramowych; bryły złożone, wykusze i attyki wymagają elastycznych systemów modułowych lub rurowo-złączkowych;

– proste elewacje pozwalają na zastosowanie ekonomicznych rusztowań ramowych; bryły złożone, wykusze i attyki wymagają elastycznych systemów modułowych lub rurowo-złączkowych; aspekty ekonomiczne – warto porównać koszt wynajmu, transportu, montażu i demontażu różnych systemów w kontekście całkowitego czasu realizacji.

Rusztowania budowlane ‒ normy, bezpieczeństwo i odbiory techniczne

Rusztowanie budowlane powinno być użytkowane zgodnie z obowiązującymi normami:

PN-EN 12810 – dotyczy rusztowań elewacyjnych z prefabrykowanych elementów, określa wymagania konstrukcyjne, wymiary modularne i metody badań;

PN-EN 12811 – reguluje zasady projektowania wszystkich typów rusztowań, definiuje klasy obciążenia, współczynniki bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące stabilności i sztywności.

Ponadto, rozporządzenie w sprawie BHP przy robotach budowlanych – określa zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań, wymogi dotyczące kwalifikacji monterów oraz częstotliwość kontroli.

Należy również zadbać o odbiór techniczny zgodny z przepisami. Odbiór rusztowania powinien być dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane lub ukończone szkolenie. Użytkowanie możliwe jest dopiero po pozytywnym odbiorze i wpisie do dziennika budowy.

Kontrole okresowe rusztowań są obowiązkowe:

po każdym przestoju w pracach (zwykle powyżej 7-14 dni);

po silnym wietrze lub burzy;

po intensywnych opadach atmosferycznych;

po przerwach w pracy w okresie zimowym;

co najmniej raz w tygodniu podczas eksploatacji (lub częściej, jeśli wymaga tego instrukcja producenta lub projekt).

Kontrola rusztowań powinna obejmować sprawdzenie połączeń, kotew, stanu technicznego elementów, poziomowania i zabezpieczeń.

Reasumując – właściwy dobór systemu rusztowań wymaga analizy warunków technicznych i organizacyjnych danej inwestycji. Współpraca z doświadczonym dostawcą pomoże uwzględnić wszystkie istotne czynniki i zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy.

