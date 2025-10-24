Grzegorz Kuropatwa Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Start budowy jednego z największych centrów magazynowych w Polsce

Startuje budowa jednego z największych obiektów magazynowych w kraju – centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert, jednego z liderów rynku RTV i AGD w Polsce. Sieć posiada w swoim portfolio ponad 600 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy MediaExpert.pl. Wartość inwestycji wynosi 500 mln zł. Deweloper Panattoni odpowiada za jej realizację.

Wieloletnia współpraca i zaufanie na rynku logistycznym

Oba przedsiębiorstwa współpracują ze sobą od wielu lat, w ramach czego tworzą infrastrukturę logistyczną o wysokim standardzie, przyczyniając się do rozwoju regionu oraz powstawania nowych miejsc pracy. Wzajemne zaufanie zaowocowało powierzeniem Panattoni realizacji nowego centrum w formule BTO (built-to-own). Inwestycja obejmie budowę dwóch hal o łącznej powierzchni 208 tys. mkw. Po realizacji nowego centrum łączna powierzchnia, jaką deweloper wykonał dla Media Expert w Polsce Centralnej, przekroczy już pół miliona metrów kwadratowych.

Polecamy:

Strategiczne położenie dla sprawnej dystrybucji

Zadaniem nowego centrum dystrybucyjnego Media Expert będzie obsługa sieci sprzedaży stacjonarnej oraz kanału e-commerce. Strategiczne położenie obiektu w centrum Polski, w pobliżu głównych arterii transportowych, takich jak A1, A2, S8 i S14, zagwarantuje sprawną dystrybucję towarów na terenie całego kraju.

Pan Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert, podkreśla, że rozwój nowoczesnych rozwiązań logistycznych pozwala marce sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom rynku oraz klientów:

Innowacyjna logistyka jest dziś jednym z najważniejszych czynników sukcesu w handlu wielokanałowym. Inwestycje w centra dystrybucyjne Media Expert to nie tylko element wzmacniania infrastruktury sprzyjającej efektywnej dystrybucji, ale również fundament budowania doświadczeń, jakich oczekują nasi Klienci – komfortowych zakupów, błyskawicznej dostawy i spójnej obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży.

Dlaczego wybrano Łódź na lokalizację inwestycji?

Decyzja o lokalizacji inwestycji w Łodzi wynika nie tylko z korzystnego położenia miasta, ale także z partnerskiego podejścia władz oraz ich zaangażowania w rozwój infrastruktury. Te czynniki przyczyniają się do rozwoju rynku pracy oraz wspierają zrównoważony rozwój środowiska miejskiego.

Sam deweloper zrealizował w tym regionie blisko 2,4 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej, współpracując z takimi liderami jak Amazon, BSH, OBI, Media Expert, Flextronics czy Smyk. Dodatkowo, Panattoni stworzył również Central European Logistics Hub – klaster biznesowy o powierzchni 630 000 mkw., zlokalizowany na przecięciu autostrad A1 i A2.

Pan Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi, zwraca uwagę, że inwestycja Panattoni oraz współpraca z takimi liderami rynku jak Media Expert potwierdzają rosnące znaczenie Łodzi jako istotnego centrum logistycznego w Polsce:

Inwestycja Panattoni i Media Expert to kolejny dowód na to, że Łódź konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako centrum logistyczne Polski. Nasze miasto przyciąga liderów branży dzięki strategicznej lokalizacji, nowoczesnej infrastrukturze i partnerskiemu podejściu do biznesu. Cieszę się, że tak znaczący projekt powstaje właśnie tutaj – to nowe miejsca pracy, dalszy rozwój gospodarczy regionu i potwierdzenie, że Łódź jest doskonałym miejscem do inwestowania.

Innowacje proekologiczne i certyfikat BREEAM

Kompleks wybudowany dla Media Expert przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na wysokim poziomie Excellent. Projekt przewiduje zastosowanie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, takich jak energooszczędne instalacje, panele fotowoltaiczne czy systemy pozwalające ograniczyć zużycie wody. Na terenie centrum dystrybucyjnego powstaną tereny zielone oraz infrastruktura dla samochodów elektrycznych i rowerzystów.

Źródło: Panattoni

Przejdź do galerii: Odważne i kolorowe fasady hal magazynowych - zdjęcia