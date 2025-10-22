Spis treści
Strategiczna lokalizacja parku Osada w Łasku
Nowopowstający park handlowy Osada w Łasku zlokalizowany jest u zbiegu ulic Warszawskiej i Jodłowej, tuż przy głównej drodze wojewódzkiej DW 482 (Łódź – Pabianice), co zapewni przyszłym klientom dogodny i szybki dojazd do obiektu. Bliskość licznych obiektów handlowo‑usługowych wzdłuż głównego miejskiego szlaku komunikacyjnego dodatkowo wzmacnia potencjał inwestycji jako docelowego miejsca zakupów.
Osada w Łasku – ponad 20 sklepów i wygodny parking
Docelowa powierzchnia parku handlowego Osada w Łasku wyniesie ponad 12 tys. mkw., na której rozlokowanych zostanie ponad 20 sklepów popularnych marek, m.in. z branży modowej, sportowej, drogeryjnej, obuwniczej, RTV/AGD oraz wyposażenia wnętrz, a także punkty usługowe i gastronomiczne. Wśród najemców znajdzie się również sklep znanego operatora spożywczego oraz market typu DIY. Proces komercjalizacji właśnie się rozpoczął, a otwarcie planowane jest na rok 2027.
Klienci będą mogli skorzystać z kilkuset wygodnych miejsc parkingowych.
Kto stoi za realizacją parku handlowego Osada w Łasku?
Inwestorem tego projektu jest firma o bogatym doświadczeniu w tworzeniu parków handlowych – Mabrok K.Kuran. Przedsiębiorstwo odpowiada również za budowę jednego z największych nowych parków handlowych w Polsce – Osada Żyrardów, który docelowo osiągnie ponad 35 tys. mkw. powierzchni najmu. Kolejne parki handlowe pod marką Osada planowane są m.in. w Pułtusku i Turku.
Za koncepcję komercyjną oraz wynajem powierzchni w parku Osada w Łasku odpowiada firma Mallson Polska.
