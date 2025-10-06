Spis treści
Te sklepy znajdziesz w Parku Osada Żyrardów – lista topowych najemców
Budowa jednego z największych parków handlowych w Polsce jest na półmetku. Park Handlowy Osada Żyrardów zaoferuje ponad 35 tys. m² powierzchni najmu, na której ulokowanych zostanie około 70 sklepów wszystkich branż, w tym najbardziej znane krajowe i zagraniczne sieci handlowe, a także punkty usługowe, gastronomiczne, medyczne oraz strefa fitness.
Wśród najemców znajdą się m.in.:
- New Yorker,
- Martes Sport,
- Rossmann,
- RTV Euro AGD,
- Woolworth,
- Maxi Zoo,
- Pepco,
- Smyk,
- Deichmann,
- TEDi,
- Big Star.
Swoje punkty handlowe i usługowe otworzą tu również m.in. operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Play, Plus), biuro podróży Planet Tours, apteka, a także piekarnia Grzybki. Klienci będą mogli również skorzystać z oferty hipermarketu Auchan oraz wielkopowierzchniowego marketu budowlanego DIY – Castorama.
Działa już restauracja KFC w formacie drive-thru, natomiast pozostała część pierwszej fazy Parku Handlowego Osada Żyrardów zostanie otwarta w lutym.
Do dyspozycji klientów oddany zostanie bezpłatny parking na ponad 1 100 samochodów.
Gdzie powstaje park handlowy?
Zgodnie z nazwą, inwestycja realizowana jest w Żyrardowie pod Warszawą, na terenie o powierzchni 10 ha. Bardzo dobra lokalizacja w rejonie ulic Mickiewicza, Kasprowicza i Mazowieckiej zapewni duży przepływ klientów.
Bezpośrednimi sąsiadami parku są market budowlany Mrówka, market spożywczy Biedronka oraz restauracja McDonald’s. Ta część miasta bywa nazywana przez mieszkańców Osadą Młyńską – stąd nazwa całego projektu.
Kto stoi za budową Osady Żyrardów?
Inwestorem Parku Handlowego Osada Żyrardów jest firma Mabrok K. Kuran. To doświadczony inwestor i deweloper, który specjalizuje się w realizacji parków handlowych oraz projektów komercyjnych na terenie Polski. Projekt kompleksu stworzyła pracownia Apa-Via, a za koncepcję komercyjną oraz wynajem odpowiada firma Mallson Polska.
