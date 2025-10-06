Osada Żyrardów – trwa budowa jednego z największych parków handlowych w Polsce

2025-10-06 9:47

Zakupy, gastronomia, usługi – wszystko w jednym miejscu. W Żyrardowie powstaje jeden z największych nowo budowanych parków handlowych w Polsce. Osada Żyrardów, z powierzchnią najmu przekraczającą 35 tys. m², to inwestycja przyciągająca kluczowe marki sieciowe. Wśród potwierdzonych najemców znajdują się m.in. Auchan, New Yorker, RTV Euro AGD, Smyk i wielu innych.

Osada Żyrardów

Autor: Mallson Polska/ Materiały prasowe Osada Żyrardów to jeden z największych parków handlowych w Polsce
Te sklepy znajdziesz w Parku Osada Żyrardów – lista topowych najemców

Budowa jednego z największych parków handlowych w Polsce jest na półmetku. Park Handlowy Osada Żyrardów zaoferuje ponad 35 tys. m² powierzchni najmu, na której ulokowanych zostanie około 70 sklepów wszystkich branż, w tym najbardziej znane krajowe i zagraniczne sieci handlowe, a także punkty usługowe, gastronomiczne, medyczne oraz strefa fitness.

Wśród najemców znajdą się m.in.:

  • New Yorker,
  • Martes Sport,
  • Rossmann,
  • RTV Euro AGD,
  • Woolworth,
  • Maxi Zoo,
  • Pepco,
  • Smyk,
  • Deichmann,
  • TEDi,
  • Big Star.

Swoje punkty handlowe i usługowe otworzą tu również m.in. operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Play, Plus), biuro podróży Planet Tours, apteka, a także piekarnia Grzybki. Klienci będą mogli również skorzystać z oferty hipermarketu Auchan oraz wielkopowierzchniowego marketu budowlanego DIY – Castorama.

Działa już restauracja KFC w formacie drive-thru, natomiast pozostała część pierwszej fazy Parku Handlowego Osada Żyrardów zostanie otwarta w lutym.

Do dyspozycji klientów oddany zostanie bezpłatny parking na ponad 1 100 samochodów.

Gdzie powstaje park handlowy?

Zgodnie z nazwą, inwestycja realizowana jest w Żyrardowie pod Warszawą, na terenie o powierzchni 10 ha. Bardzo dobra lokalizacja w rejonie ulic Mickiewicza, Kasprowicza i Mazowieckiej zapewni duży przepływ klientów.

Bezpośrednimi sąsiadami parku są market budowlany Mrówka, market spożywczy Biedronka oraz restauracja McDonald’s. Ta część miasta bywa nazywana przez mieszkańców Osadą Młyńską – stąd nazwa całego projektu.

Kto stoi za budową Osady Żyrardów?

Inwestorem Parku Handlowego Osada Żyrardów jest firma Mabrok K. Kuran. To doświadczony inwestor i deweloper, który specjalizuje się w realizacji parków handlowych oraz projektów komercyjnych na terenie Polski. Projekt kompleksu stworzyła pracownia Apa-Via, a za koncepcję komercyjną oraz wynajem odpowiada firma Mallson Polska.

Źródło: Mallson Polska

