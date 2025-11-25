Nowa Castorama w Kowalach pod Gdańskiem już otwarta – 10 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni dla domu i ogrodu

2025-11-25 7:17

W Kowalach pod Gdańskiem otwarto nową, przestronną Castoramę o powierzchni 10 000 mkw. Wnętrze zostało podzielone na strefy tematyczne: budowlaną, ogrodową, techniczną oraz inspiracyjną, dzięki czemu zakupy stają się wygodne i intuicyjne. Dodatkowo zadaszona strefa CastoDrive umożliwia odbiór nawet największych zamówień bez wychodzenia z auta.

Castorama w Kowalach

Nowa Castorama pod Gdańskiem – lokalizacja

Nowa Castorama została stworzona z myślą o mieszkańcach Trójmiasta i okolic, zapewniając im komfort zakupów, szeroki wybór produktów oraz praktyczne rozwiązania dla domu i ogrodu. Za realizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego odpowiadało Dekpol Budownictwo. Sklep został uruchomiony na początku listopada, zajmuje 10 tys. mkw. i mieści się przy ul. Glazurowej w Kowalach, zaledwie 8 km od Gdańska.

Strefy tematyczne i inspiracje oraz CastoDrive – podział wnętrza i wygoda zakupów

Przestrzeń obiektu została zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodne i intuicyjne zakupy. Wydzielono w niej kilka stref tematycznych:

  • budowlaną,
  • ogrodową,
  • techniczną,
  • inspiracyjną.

Klienci mają możliwość wjazdu samochodem bezpośrednio do hali i wygodnego załadunku ciężkich materiałów, niezależnie od pogody, dzięki zadaszonej strefie CastoDrive o powierzchni 2 800 mkw.

Realizacja obiektu obejmowała także:

  • wykonanie dodatkowych przestrzeni zadaszonych i niezadaszonych,
  • kompleksową infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną, m.in. układ drogowy, parkingi oraz instalacje niezbędne do funkcjonowania budynku.

Klienci Castoramy w Kowalach mogą skorzystać z 270 miejsc parkingowych.

Pan Piotr Skoraczewski, Dyrektor operacyjny, Członek Zarządu Dekpol Budownictwo, podzielił się refleksjami na temat zakończonej inwestycji:

Zakończenie inwestycji w Kowalach to nasz kolejny przykład sprawnej realizacji obiektu wielkopowierzchniowego, w pełni dostosowanego do potrzeb branży handlowej. Cieszymy się, że mogliśmy znów współpracować z Castorama Polska, wspierając rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w swoim sektorze.

Od Łomianek po Kowale – kolejny wspólny projekt

Nowa Castorama w Kowalach, wybudowana we współpracy z Dekpol Budownictwo, podobnie jak ubiegłoroczny obiekt w Łomiankach, rozszerza sieć sklepów i zapewnia mieszkańcom Trójmiasta i okolic wygodny dostęp do szerokiej oferty produktów budowlanych, dekoracyjnych i ogrodowych. Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku, a jej zakończenie nastąpiło w październiku, zgodnie z harmonogramem umowy. W trakcie budowy wykorzystano konstrukcje stalowe oraz prefabrykaty dostarczone przez spółkę Grupy Dekpol – Betpref.

Pan Mariusz Potorski, Dyrektor Sklepu Castorama Gdańsk Kowale, podzielił się wizją i misją obiektu, podkreślając, że Castorama to nie tylko miejsce zakupów, ale przestrzeń inspiracji i wsparcia dla klientów:

Castorama w Kowalach to coś więcej niż sklep, to miejsce, które inspiruje i wspiera naszych klientów w realizacji ich planów i pomysłów. Połączyliśmy funkcjonalność, nowoczesne technologie i komfort zakupów, tworząc przestrzeń, do której chce się wracać. Nasz 100 osobowy zespół to w większości doświadczeni eksperci z branży, gotowi dzielić się wiedzą i doradzać na każdym etapie projektu.

Źródło: Dekpol Budownictwo

