Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa oferta Vendo Parku w Chorzowie

Mieszkańcy Chorzowa mogą już korzystać z nowej części Vendo Parku, którego drugi etap został właśnie zakończony. Inwestycja dostarczyła około 4 100 mkw. powierzchni handlowej, na której działalność rozpoczęło sześć znanych marek:

Rossmann,

Jysk,

Empik,

Hebe,

TEDi,

Sinsay.

Po zakończeniu rozbudowy Vendo Park w Chorzowie oferuje łącznie blisko 10 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni handlowej. Wśród najemców znajdują się również dobrze już znane marki z pierwszego etapu inwestycji, m.in. Action, KiK, Media Expert, Kakadu Zoo, Pepco, Dealz, JBB oraz Biedronka. Co więcej, w pierwszym kwartale 2026 roku ofertę obiektu wzbogaci sklep EURO RTV AGD.

Dzięki szerokiemu i zróżnicowanemu wachlarzowi marek Vendo Park stał się jednym z najważniejszych punktów zakupowych w tej części Chorzowa. Obiekt został zrealizowany w ramach spółki joint venture z inwestorem Patron Capital.

i Autor: Trei Real Estate Poland/ Materiały prasowe

Lokalizacja Vendo Parku w Chorzowie

Dzięki dogodnemu położeniu i rozbudowanej infrastrukturze drogowej Vendo Park w Chorzowie jest łatwo dostępny dla wszystkich odwiedzających. Obiekt znajduje się w centralnej części miasta, przy ul. Szpitalnej, w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych oraz osiedli mieszkaniowych, co zapewnia stały napływ klientów. Park handlowy stanowi także popularne miejsce zakupów dla mieszkańców pobliskich miejscowości konurbacji śląskiej.

Dla wygody odwiedzających przygotowano aż 308 miejsc parkingowych.

i Autor: Trei Real Estate Poland/ Materiały prasowe

Polecamy również:

Uroczysta inauguracja otwarcia drugiego etapu Vendo Parku w Chorzowie

Uroczysta inauguracja otwarcia drugiego etapu Vendo Parku w Chorzowie odbyła się 23 października bieżącego roku. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla klientów. Na odwiedzających czekały konkursy z nagrodami, a także wyjątkowe rabaty na zakupy oraz poczęstunek.

Kto odpowiada za realizację inwestycji?

Za realizację projektu odpowiadał deweloper Trei Real Estate Poland, który ma w swoim portfolio już 42 Vendo Parki rozlokowane w całej Polsce. W 2025 roku spółka oddała do użytku park handlowy w Ciechanowie, a do końca roku planuje otwarcie kolejnego obiektu w Grudziądzu.

Pan Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland, opowiada o rozbudowie Vendo Park w Chorzowie:

Rozbudowa Vendo Parku w Chorzowie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na wygodne i dostępne miejsca codziennych zakupów. Naszym celem jest tworzenie nowoczesnych przestrzeni handlowych, które łączą różnorodną ofertę z przyjaznym otoczeniem i funkcjonalną architekturą. Cieszymy się, że kolejne znane marki dołączają do grona naszych najemców, wzmacniając pozycję chorzowskiego Vendo Parku jako jednego z kluczowych punktów handlowych w mieście.

Źródło: Trei Real Estate Poland