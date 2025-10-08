MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Plac Wiślany odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Siekierek

Projekt nowoczesnego kompleksu handlowo-usługowego Plac Wiślany powstał z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Siekierek – jednej z najszybciej rozwijających się części Mokotowa. Postępująca urbanizacja w tej okolicy przekłada się na stały wzrost liczby ludności, a równocześnie infrastruktura drogowa i usługowa intensywnie się rozbudowuje.

Plac Wiślany zaoferuje szeroki wybór sklepów (ponad 30), usług oraz punktów gastronomicznych. Dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli już jeździć do odległych centrów handlowych, aby zaspokoić codzienne potrzeby. Jednym z głównych najemców nowoczesnego centrum handlowo-usługowego będzie sklep sieci Biedronka o powierzchni 1 260 m².

Wygodny dojazd samochodem, rowerem i komunikacją miejską

Plac Wiślany powstaje w dobrze skomunikowanej części Siekierek – przy skrzyżowaniu alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK Bałtyk. Lokalizacja ta zapewni łatwy i szybki dostęp dla klientów, zarówno zmotoryzowanych, jak i poruszających się pieszo czy transportem publicznym.

Dla kierowców przewidziano wygodny parking podziemny, a sprawne połączenie z resztą miasta umożliwi dwupasmowa aleja Polski Walczącej, łącząca się bezpośrednio z Trasą Siekierkowską.

Mieszkańcy okolicznych osiedli będą mogli dotrzeć do centrum handlowego pieszo – w zaledwie kilka lub kilkanaście minut. Z kolei osoby korzystające z komunikacji miejskiej skorzystają z przystanków zlokalizowanych przy wejściach do obiektu. Dla rowerzystów zaplanowano parking rowerowy.

Nowoczesna przestrzeń handlu, spotkań i zielonego relaksu

W projekcie Placu Wiślanego postawiono na nowoczesną architekturę oraz dużą ilość naturalnego światła. Komfort codziennych zakupów zapewnią szerokie, wygodne pasaże, zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i wygodzie użytkowników.

Plac Wiślany ma być nie tylko miejscem zakupów, lecz także przestrzenią spotkań i integracji lokalnej społeczności. Obiekt ma skupiać życie kulturalne i towarzyskie dzielnicy – sprzyjać temu będą m.in. planowane wydarzenia artystyczne, sąsiedzkie eventy oraz animacje dla dzieci.

Z myślą o młodych rodzinach z dziećmi, które licznie zamieszkują okolice Placu Wiślanego, zaplanowano także zielony skwer parkowy, który powstanie na wprost wejścia do obiektu. Ta dodatkowa przestrzeń będzie nie tylko przyciągać klientów, ale również umożliwi mieszkańcom tej części Warszawy spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz kontakt z zielenią w intensywnie zabudowanej okolicy.

Plac Wiślany coraz bliżej. Inwestycja oficjalnie rusza

Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę kilka tygodni temu, oficjalnie ruszają prace nad realizacją projektu. Plac Wiślany ma zostać otwarty wiosną 2027 roku.

Inwestorem obiektu jest firma APM Development – spółka z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości i w sektorze budowlanym, od 2003 roku realizująca liczne inwestycje mieszkaniowe na terenie całej Warszawy. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa AT, natomiast koncepcję komercyjną oraz wynajem powierzchni handlowych prowadzi firma Mallson Polska.

Źródło: Mallson Polska

