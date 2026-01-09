Spis treści
MLP Group rozbudowuje kompleks MLP Pruszków II
Pod koniec grudnia ubiegłego roku MLP Group rozpoczęło inwestycję w formule spekulacyjnej. W ramach rozbudowy kompleksu MLP Pruszków II powstaną dwie nowe hale o łącznej powierzchni 30 tys. mkw., z czego 30% powierzchni zostało już zabezpieczone umowami najmu. Generalnym wykonawcą projektu jest Bin Biuro Inżynierskie, a zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2026 roku.
Nowoczesne i ekologiczne hale w MLP Pruszków
Nowe budynki będą realizowane zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa. Hale zaoferują elastyczne możliwości aranżacji powierzchni, dzięki czemu z łatwością zostaną dostosowane do potrzeb przyszłych najemców z różnych branż.
Ponadto obiekty zostaną poddane certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent, co potwierdzi ich wysoką efektywność energetyczną oraz proekologiczny charakter.
Hala spekulacyjna odpowiedzią na rosnący popyt w regionie warszawskim
Decyzja o budowie hal w formule spekulacyjnej była podyktowana rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne powierzchnie magazynowe i produkcyjne w aglomeracji warszawskiej. Rośnie również popyt na powierzchnie dostępne od zaraz, umożliwiające najemcom szybkie uruchomienie działalności.
Kompleks MLP Pruszków II
Centrum logistyczne MLP Pruszków II zlokalizowane jest po zachodniej stronie Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Docelowa powierzchnia najmu wynosi 427 tys. mkw. Część budynków wchodzących w skład kompleksu ma przyznany certyfikat BREEAM. Strategia MLP Group w zakresie ESG przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków.
Obiekty MLP Group realizowane są w formule „build & hold”, co oznacza, że po zakończeniu budowy spółka utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza.
Dogodna lokalizacja
MLP Pruszków II zapewnia dobry dostęp do autostrady A2 oraz rozwiniętej infrastruktury transportowej. Ma dogodne połączenia komunikacyjne z centrum Warszawy i głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Dzięki temu kompleks jest atrakcyjną propozycją dla firm działających w sektorze logistyki, e-commerce, FMCG oraz lekkiej produkcji.
Kompleks znajduje się między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, zaledwie 3 km od węzła komunikacyjnego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, co zapewnia bardzo dobre warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Komunikację ułatwia także przystanek autobusowy znajdujący się na terenie kompleksu. Dodatkowo dostępna jest samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike, co zwiększa mobilność pracowników i najemców.
Sprawdź lokalizację na mapie:
Źródło: MLP GROUP S.A.
